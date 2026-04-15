Khát vọng tỉ đô của Gremsy: Từ "vườn ươm" SHTP đến tham vọng kỳ lân vào năm 2030

Ngày 13-4, Công ty CP Gremsy – thành lập năm 2011, doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, vừa chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Tại sự kiện, Gremsy đã công bố lộ trình chiến lược vươn mình trở thành "Kỳ lân" công nghệ phần cứng (Hardware Tech Unicorn) đầu tiên của Việt Nam vào năm 2030.

Trưởng thành từ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Gremsy đã khẳng định năng lực tự chủ công nghệ thông qua hệ sinh thái Gimbal và Payload chuyên dụng, phục vụ các lĩnh vực từ điện ảnh chuyên nghiệp đến công nghiệp cho hơn 65 quốc gia.

Không dừng lại ở những thành công hiện tại, Gremsy vừa chính thức công bố lộ trình chiến lược mới với những mục tiêu đầy tham vọng, khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu: Tham vọng "Kỳ lân" phần cứng vào năm 2030: Gremsy đặt mục tiêu trọng tâm trở thành biểu tượng công nghệ phần cứng (Hardware Tech Unicorn) đầu tiên của Việt Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm minh chứng cho năng lực thiết kế và sản xuất nội địa trước các đối thủ quốc tế.

Phát triển hệ sinh thái thiết bị tự hành đa môi trường: Thay vì chỉ tập trung vào thiết bị bay không người lái (UAV/Drone), doanh nghiệp này đang mở rộng nguồn lực nghiên cứu sang các giải pháp tự hành trên mọi địa hình.

Cụ thể, Gremsy sẽ phát triển các dòng robot mặt đất (UGV) và thiết bị lặn (USV, ROV).

Với lộ trình này, Gremsy kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, trở thành "mắt xích" công nghệ không thể thay thế từ độ cao chiến lược đến chiều sâu đại dương.

Đại diện Ban lãnh đạo Gremsy, ông Trần Quốc Vinh - CEO Gremsy, chia sẻ: "15 năm là một hành trình chứng minh rằng người Việt đã và đang tạo ra những sản phẩm phần cứng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn thế giới. Với tinh thần tiên phong, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào R&D để đưa Gremsy trở thành niềm tự hào của công nghệ 'Made in Vietnam', tiến tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2030".

Việc khởi công nhà máy sản xuất module camera thế hệ mới tại SHTP là bước đi chiến lược, khẳng định cam kết của Gremsy về một hệ sinh thái công nghệ an toàn và bền vững. Dự án không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh tế tri thức của Việt Nam.