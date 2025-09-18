Dự án

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Thứ năm, 18/09/2025 14:17

Phường Kiến Tường (Tây Ninh) có đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển mới, gắn liền với xu thế đô thị vệ tinh thế hệ mới của vùng kinh tế phía Nam.

Kiến Tường – cửa ngõ giao thương chiến lược

Nằm ở phía Tây tỉnh Long An (cũ), phường Kiến Tường sở hữu nhiều tiềm năng đang dần được đánh thức để trở hành trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại của vùng Đồng Tháp Mười.

Kiến Tường cách TP HCM khoảng 121 km, cách trung tâm Tân An 68 km, kết nối trực tiếp bằng Quốc lộ 62. Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến QL62 sẽ là "cú hích hạ tầng" giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM xuống chỉ còn 1,5 đến 2 giờ - khoảng cách kết nối lý tưởng giữa đô thị trung tâm và vùng vệ tinh.

Đáng nói, Kiến Tường nằm ở cửa ngõ giao thương chiến lược với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Song song với lợi thế biên giới là hệ thống sông ngòi dày đặc của Đồng Tháp Mười mở ra triển vọng lớn cho logistics, thương mại biên mậu, chế biến nông sản và du lịch sinh thái ven sông.

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười - Ảnh 1.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Là trung tâm gắn kết Khu kinh tế cửa khẩu Long An, Kiến Tường được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quan trọng, thúc đẩy kinh tế biên giới sôi động với Campuchia. Các hoạt động kinh doanh từ vận tải, hậu cần, thương mại dịch vụ đến chế biến - bảo quản nông thủy sản đều có dư địa phát triển mạnh mẽ.

Có thể ví Kiến Tường như một "viên ngọc thô" đang được mài giũa: giàu tiềm năng tự nhiên, hội tụ giá trị văn hóa - lịch sử, nằm trên trục giao thương quốc tế và đang được đánh thức nhờ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Trong bức tranh phát triển ấy, Kiến Tường không chỉ giữ vai trò trung tâm Đồng Tháp Mười mà còn mang sứ mệnh trở thành đầu mối giao thương quốc tế, nơi hội tụ "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" cho sự bứt phá.

ROX Living Kiến Tường – tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới

Giữa làn sóng đô thị hóa, ROX Living Kiến Tường nổi bật như khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và duy nhất tại Kiến Tường, được quy hoạch đồng bộ trên diện tích 11,9 ha với 411 sản phẩm đất nền gồm nhà phố thương mại và nhà phố liền kề.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án chính là hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" – lần đầu tiên xuất hiện tại Kiến Tường: công viên ven sông thoáng mát, khu thể thao ngoài trời hiện đại, trung tâm thương mại thủy sản sầm uất, bến xe và bến thuyền giao thương nhộn nhịp. Đây là sự nâng cấp vượt trội so với các khu dân cư cũ vốn thiếu đồng bộ, hạ tầng hạn chế.

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười - Ảnh 2.

Quy hoạch tổng thể khu đô thị ROX Living Kiến Tường

Không chỉ là nơi an cư, ROX Living còn mang đến phong cách sống mới: hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên sông nước, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa tạo điều kiện để cư dân tham gia vào dòng chảy giao thương sôi động của khu vực biên giới.

Pháp lý minh bạch – an tâm tuyệt đối

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khan hiếm dự án pháp lý hoàn chỉnh, ROX Living Kiến Tường ghi điểm mạnh mẽ với sổ đỏ từng lô, đủ điều kiện bán hàng. Chủ đầu tư cam kết ra sổ trong 60 ngày sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người mua.

Hạ tầng dự án đã hoàn thiện, khách hàng có thể tận mắt kiểm chứng và sẵn sàng chuyển nhượng ngay khi có nhu cầu. Đây là yếu tố quan trọng giúp ROX Living trở thành lựa chọn an toàn, minh bạch và bền vững cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Đầu tư thông minh – "vừa túi tiền"

Ngoài lợi thế pháp lý và hạ tầng, ROX Living Kiến Tường còn sở hữu chính sách bán hàng linh hoạt, giúp việc sở hữu bất động sản không còn là gánh nặng tài chính. Với gói ưu đãi "Đầu tư vững vàng – Sở hữu dễ dàng", khách hàng chỉ cần:

• Vốn ban đầu chỉ từ 500 Triệu đồng, được hỗ trợ vay tới 70%.

• Miễn gốc và lãi 0% trong 12 tháng, giảm áp lực dòng tiền.

• Chiết khấu 1% cho 50 khách hàng đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm tới 6%.

ROX Living Kiến Tường không chỉ là nơi an cư, mà còn là cơ hội đầu tư vững vàng, đón đầu làn sóng phát triển của đô thị vệ tinh mới. Đây là lúc để sở hữu một phần 'chuẩn sống mới' tại cửa ngõ giao thương Đồng Tháp Mười.

T.Nguyên

Đồng Tháp Mười

tỉnh Long An

hoạt động kinh doanh

phát triển mạnh mẽ

khu đô thị
