Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số

Thứ năm, 09/10/2025 09:57

Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam phát triển, thanh toán không tiền mặt ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đời sống tài chính - kinh tế. Tại Hội thảo Ngày thẻ Việt Nam 2025, đại diện Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận. Đại diện Mastercard nhấn mạnh ba thách thức lớn: khả năng tiếp cận, an toàn bảo mật và trải nghiệm người dùng.

Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số - Ảnh 1.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào trình bày tham luận tại hội thảo

Theo ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, để thu hẹp khoảng cách và tăng khả năng tiếp cận, cần nỗ lực từ Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ, mở rộng hạ tầng eKYC, mạng lưới QR và sinh trắc học, đưa dịch vụ đến nông thôn và nhóm yếu thế. Về an toàn bảo mật, xây dựng lòng tin người dùng là trọng tâm, thông qua đầu tư vào an ninh mạng, ứng dụng AI và học máy phát hiện gian lận và triển khai các giải pháp bảo mật. Đối với trải nghiệm thanh toán, việc thiết kế giải pháp nhanh, tiện lợi và dễ dùng giúp người dân hình thành thói quen sử dụng và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành.

Mastercard khẳng định cam kết đồng hành, đặt mục tiêu đến 2030, 100% giao dịch thẻ được token hóa và xác thực an toàn, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số minh bạch, an toàn và bền vững.

Song Hà

