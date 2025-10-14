Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM





Buổi họp mặt đánh dấu một bước phát triển mới trong việc kết nối, đồng hành và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Theo UBND xã Bà Điểm, việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm là yêu cầu thực tiễn, xuất phát từ mong muốn xây dựng một tổ chức đại diện chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Đây sẽ là kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Xã hiện có khoảng 4.100 doanh nghiệp với 7.500 hộ kinh doanh, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng kinh tế địa phương.

Ông Vũ Hồng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Suntex AK, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, cho biết sẽ gắn kết với địa phương, để kết nối các doanh nghiệp với nhau, cũng như kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về quy định, chuyển mình về kinh tế. Để làm sao đưa tới cho các DN vừa và nhỏ tiếp cận được chính sách từ ngân hàng cũng như phương pháp làm sao chuyển đổi số.

"Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm sẽ chủ động phối hợp cùng chính quyền và các đơn vị chuyên môn để tổ chức các chương trình tập huấn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, quản trị trực tuyến" – ông Vũ Hồng Anh nói.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm nhận được tấm lòng sẻ chia từ các doanh nghiệp với số tiền 347 triệu đồng để ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão, lũ và an sinh xã hội, chăm lo, sửa chữa nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.