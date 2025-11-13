Ra mắt trung tâm huấn luyện truyền thông tiếp thị Red Academy

Red Academy kết nối sáng tạo với hành động, hướng đến kết quả đo lường được, giúp học viên áp dụng ngay trong công việc.

Danh mục năng lực trọng yếu của Red Academy bao quát những yêu cầu cốt lõi của người làm truyền thông hiện đại: truyền thông số quản trị mạng xã hội; quan hệ báo chí & truyền thông doanh nghiệp; storytelling quản trị danh tiếng; truyền thông khủng hoảng ESG; lãnh đạo truyền cảm hứng; ứng dụng AI trong IMC.

“Chúng tôi đi từ thực tiễn - học từ thị trường, làm bằng trải nghiệm - để công nghệ trở thành đòn bẩy cho thay đổi tích cực” - bà Sue Le, Giám đốc Điều hành Red Communications, chia sẻ.

Red Academy không phải là nơi đến học một khóa rồi rời đi, mà là một hệ sinh thái học tập phát triển liên tục, nơi mỗi cá nhân và tổ chức đều có thể lớn lên cùng nhau.

Hệ sinh thái này được vận hành trên ba trụ cột chính: RedPro - Huấn luyện chuyên sâu theo lộ trình cá nhân; RedBiz - Thiết kế chương trình theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn trực tiếp với mục tiêu kinh doanh và văn hoá tổ chức; RedOpen - cộng đồng học tập mở…

Song song, Chương trình cố vấn tri thức quy tụ chuyên gia trong truyền thông, thương hiệu, khủng hoảng… tham gia xây dựng nội dung, đồng hành xuất bản báo cáo, chuyên đề.

