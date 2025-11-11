ROX Living Amaluna – Biểu tượng an cư mới giữa lòng Vĩnh Long thịnh vượng

Vị trí siêu kết nối, siêu tiện ích

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, xây dựng Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tầm nhìn đó, bất động sản Vĩnh Long đang nỗ lực để theo kịp đà tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của giới chuyên gia, người có thu nhập cao đang ngày càng gia tăng.

ROX Living Amaluna chuẩn bị bắt đầu một ngày mới sôi động

Ngay tại trung tâm đô thị Nguyệt Hóa, ROX Living Amaluna là một trong số ít các dự án bất động sản tiên phong, đón đầu xu hướng này. Dự án được phát triển bởi thương hiệu bất động sản có tiếng trên thị trường là ROX Living với chất lượng xây dựng đạt chuẩn cao cấp, hứa hẹn kiến tạo nên một biểu tượng an cư mới cho miền đất năng động này.

Nếu ví đồng bằng sông Cửu Long là một cơ thể đang chuyển mình, thì Vĩnh Long chính là trái tim kết nối các mạch giao thương quan trọng và ROX Living Amaluna được đặt chính xác tại vị trí trung tâm của nhịp đập đó. Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay trung tâm Vĩnh Long, nơi hội tụ các tuyến giao thông trọng yếu kết nối liên vùng. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để chạm tới mọi tiện ích thiết yếu – trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại và đặc biệt là đại siêu thị GO! liền kề, biểu tượng của phong cách sống tiện nghi. Mọi nhu cầu trong ngày, từ một buổi cà phê sáng đến buổi tối mua sắm cuối tuần, đều nằm trong bán kính vài bước chân.

Nhờ vị trí kết nối liên vùng, Amaluna cũng mở ra cánh cửa giao thương, đầu tư và định cư cho những người trẻ trở về xây dựng quê hương – những người đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vĩnh Long hôm nay.

Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng

Ai đã từng tham gia giải chạy "Green Journey - Hành trình xanh thịnh vượng" tổ chức tại ROX Living Amaluna cuối năm 2024 hẳn vẫn còn vô cùng ấn tượng với những cung đường tại đây. Không gian xanh mướt, cảnh quan đẹp, đường chạy thẳng tắp, trải nhựa phẳng lỳ đã mang đến cho các "runner" những trải nghiệm thú vị. Đó cũng chính là không gian sống của những chủ nhân thời thượng. Giữa không gian kiến trúc hiện đại, đường nét tinh tế, từng chi tiết được chăm chút để mang đến sản phẩm tinh hoa, xứng tầm với tầng lớp thượng lưu.

Chủ đầu tư cho biết dự án được quy hoạch bài bản, hiện đại, tích hợp chuỗi tiện ích xanh và đa dạng: công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em, tuyến phố thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng và Garden Fest. Nhờ đó, dù là nhà phố thương mại năng động, nhà phố liên kế tinh tế hay biệt thự riêng tư, mọi không gian đều hướng tới mục tiêu mang đến cho cộng đồng cư dân ROX Living Amaluna trải nghiệm sống sang trọng nhưng gần gũi, hòa mình cùng thiên nhiên. Mỗi ngày đều bắt đầu trong khung cảnh trong lành của khu đô thị xanh mát.

Sản phẩm hoàn thiện cao cấp ROX Living Amaluna mang đến cho khách hàng

Từ những buổi sáng thong dong dạo bước trong công viên, đến những tối sum vầy bên gia đình tại không gian ấm cúng – ROX Living Amaluna khơi nguồn cho một phong cách sống đẳng cấp, tinh tế và đầy cảm hứng. Với ROX Living Amaluna, ROX Living tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với triết lý kiến tạo giá trị sống bền vững, nơi an cư bền vững song hành cùng giá trị đầu tư.

Giải chạy cộng đồng do ROX Living Amaluna tổ chức đã để lại ấn tượng với cung đường chạy tại dự án đẹp nhất khu vực

Đặc biệt, dịp này, Rox Living mang đến chính sách ưu đãi linh hoạt cực kỳ hấp dẫn: Thanh toán linh hoạt chỉ từ 30% (1,2 tỷ) khi ký hợp đồng giúp giảm áp lực tài chính, tăng cơ hội sở hữu. Chiết khấu ngay lên đến 9% nếu thanh toán nhanh. Đặc biệt hỗ trợ vay lên đến 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng.