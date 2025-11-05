Tác giả sách bất động sản 68 triệu: Mời phản biện để cùng nâng tầm tri thức ngành

Ngày 4-11, ông Trần Quốc Tuấn, tác giả sách "Chiến thuật marketing bất động sản", gửi thư mời phản biện đến lãnh đạo các hiệp hội, các trường đại học và 99 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Theo tác giả, tác phẩm "Chiến thuật marketing bất động sản" được kiến tạo như một bản đồ định hướng chiến lược cho doanh nghiệp trong giai đoạn bước ngoặt của thị trường. Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành. Tuy nhiên, tri thức chỉ thật sự được nâng tầm khi được soi chiếu từ nhiều góc nhìn và trải nghiệm thực tế.

Vì vậy, ông đã gửi tặng ấn bản đặc biệt đến lãnh đạo các hiệp hội, các trường d0ại học và 99 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời mời họ tham gia phản biện chuyên môn cho tác phẩm. Qua đó, góp phần chuẩn hoá tư duy hệ thống và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn cho toàn ngành.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết toàn bộ nội dung phản biện sẽ được đăng tải công khai trên fanpage chính thức của tác phẩm (https://www.facebook.com/chienthuat.mktbds) và những ý kiến giá trị nhất sẽ được ghi nhận trong phiên bản tái bản năm 2027.

"Đối với tôi, việc tiếp nhận phản biện và tái bản không nhằm mục tiêu thương mại, mà là hành trình Chia sẻ - Kết nối - Kiến tạo - Lan tỏa giá trị thật. Đây là dự án vì cộng đồng. Toàn bộ lợi nhuận từ việc phát hành sách sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ các khóa thiền, như một lời tri ân hướng đến sự tỉnh thức và lợi lạc chung" - ông Tuấn chia sẻ.

Việc công khai mời phản biện của tác giả Trần Quốc Tuấn là một bước đi tiên phong trong xuất bản Việt Nam, mở ra không gian hội tụ tri thức thực chiến của những người chung khát vọng đóng góp cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 10-10-2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp cùng Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã tổ chức Lễ ra mắt tác phẩm "Chiến thuật marketing bất động sản".

Tác phẩm được lựa chọn làm tài liệu tham khảo chính thức của chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản, do VIRES và Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin hợp tác tổ chức.

Tác giả cuốn sách cho biết "Chiến thuật marketing bất động sản" được ra đời sau nhiều năm trăn trở và đúc kết từ thực tiễn gần hai thập kỷ đồng hành chiến lược cùng các doanh nghiệp. Ông nhận thấy nhiều lãnh đạo càng dày dạn kinh nghiệm lại càng khó có đủ thời gian để hệ thống hóa những bài học quý báu và truyền đạt lại một cách bài bản cho đội ngũ kế thừa. Đồng thời, không ít doanh nghiệp mới gia nhập ngành hoặc chuyển hướng từ địa bàn, phân khúc khác, vẫn chưa đủ trải nghiệm để nhìn toàn diện và cần một hệ quy chiếu chiến thuật rõ ràng để dẫn dắt hành động.

Các kinh nghiệm thực tiễn được tác giả đúc rút và hệ thống trong cuốn sách, dựa trên một khung tư duy toàn diện gồm: 24 tiêu chí phân tích SWOT; quy trình phát triển dự án 9 bước; 4 cấp độ giá trị dự án; quy trình marketing dự án 14 bước; 50 chiến thuật chia thành 6 nhóm; nguyên tắc cân bằng 70/30 - thông qua đó tạo nên hệ tư duy nhất quán cho doanh nghiệp bất động sản.

Những tri thức được hệ thống hóa trong tác phẩm có thể rút ngắn hành trình học hỏi đến 10 - 15 năm cho thế hệ lãnh đạo trẻ, giúp họ tránh những ngã rẽ sai lầm mà nhiều người từng phải trả giá bằng thời gian, cơ hội và vốn liếng.

Với các nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, đây là công cụ hệ thống hóa tư duy và chuẩn hóa phương pháp triển khai, giúp rà soát, kiểm chứng, không bỏ sót yếu tố trọng yếu, đồng thời trở thành tài liệu đào tạo chuẩn mực cho đội ngũ kế cận. Mỗi chiến thuật trong sách được trình bày như một mô-đun tư duy, chỉ rõ khi nào nên dùng, vì sao phải dùng và cách phối hợp để vận hành logic, chuyên nghiệp, bền vững.



