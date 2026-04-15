Tài chính

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Thứ tư, 15/04/2026 08:49

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

Tại diễn đàn "The Year Ahead 2026" do Bloomberg Businessweek Việt Nam tổ chức ngày 10/4, ông Michal Skalicky – Giám đốc Quan hệ Khách hàng Home Credit Việt Nam khẳng định: Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

Đại diện Home Credit Việt Nam đã mang đến một góc nhìn thực tế và nhân văn hơn về việc sử dụng nguồn vốn này. Theo ông, câu chuyện không nằm ở số lượng vốn huy động được, mà là cách chúng ta đưa nguồn vốn đó đến tay người dân một cách bao trùm nhất.

“Vấn đề không phải là huy động được bao nhiêu vốn, mà là cách chúng ta triển khai nó có trách nhiệm và bao trùm đến mức nào, nghĩa là không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng như đảm bảo mọi khoản vay đều giúp khách hàng tốt lên”, ông Michal nhấn mạnh tại phiên thảo luận về dòng vốn.

Ông Michal Skalicky – Giám đốc Quan hệ Khách hàng Home Credit Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Ông Michal chỉ ra rằng, phân khúc khách hàng mục tiêu của công ty thường là những người mới gia nhập thị trường lao động hoặc lần đầu tiếp cận dịch vụ tài chính. Với khoảng 35 triệu người chưa có lịch sử tín dụng, đây là bộ phận gặp nhiều rào cản nhất khi tìm đến hệ thống ngân hàng truyền thống. Michal đặt ra bài toán: Làm thế nào để phân bổ vốn cho các hộ gia đình nhằm thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững?

Ông khẳng định: “Không phải cứ nhiều tín dụng là tốt. Điều quan trọng là sự phân bổ thông minh và chất lượng hơn.” Tại Home Credit, các giải pháp tài chính được thiết kế riêng biệt cho từng cá nhân, giúp họ giữ vững thế chủ động trước những biến động cuộc sống. Đây chính là cách tài chính tiêu dùng trở thành nền tảng tin cậy, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy Việt Nam cần tới 38,5 triệu tỉ đồng cho 5 năm tới, một con số rất lớn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, trong khi các chuyên gia tài chính tập trung vào câu chuyện vốn lớn và hạ tầng, Home Credit lại chọn khơi thông dòng vốn bằng tiêu dùng cá nhân.

Bằng cách mở rộng sang các mảng giáo dục, sửa chữa và phương tiện di chuyển với triết lý "phân bổ vốn chất lượng”, Home Credit không chỉ giúp thúc đẩy GDP mà còn bảo vệ sức khỏe tài chính của người tiêu dùng.

Song Hà

VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Doanh nhân 08:50

VN Solutions (VSOL) - công ty thành viên của Coteccons Group, vừa chính thức hợp tác với Workday tại thị trường Việt Nam.

HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

Doanh nhân 12:34

Giải Pickleball HIEA Mở rộng 2026- Lần 1, vừa được Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM (HIEA) tổ chức thành công tại House of Drinks Pickleball (Phường Bình Thọ).

Bất động sản thấp tầng nội đô: “Điểm tựa” của dòng tiền trong dài hạn

Bất động sản thấp tầng nội đô: “Điểm tựa” của dòng tiền trong dài hạn

Thị trường 10:51

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn đầu tư đang tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên giá trị thực và khả năng phòng vệ rủi ro.

Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Nhà đẹp 09:18

Mời chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm; Nhà di động đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà gỗ cổ nhất thế giới...

The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

Dự án 08:51

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise tổ chức lễ cất nóc dự án The Aspira ngày 10-4, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của BĐS cao cấp

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của BĐS cao cấp

Thị trường 19:48

Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, BĐS cao cấp không còn được xem đơn thuần là tài sản tích lũy, mà là một môi trường sống gắn bó lâu dài.

Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy đạt Zero Carbon đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng

Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy đạt Zero Carbon đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng

Vật tư 14:00

Saint-Gobain Việt Nam công bố đạt mục tiêu “Zero Carbon”, sản xuất không phát thải carbon (Phạm vi 1 & 2) cho nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị.

The Gateway of Motion: Nơi nhịp sống được khai mở tại The Parkland

The Gateway of Motion: Nơi nhịp sống được khai mở tại The Parkland

Dự án 15:58

Nằm tại cửa ngõ của The Parkland, phân khu Prime Garden và Midtown Garden không chỉ phát triển mới mà còn là nơi những âm điệu của nhịp sống được khắc họa.

