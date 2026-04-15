Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tại diễn đàn “The Year Ahead 2026” do Bloomberg Businessweek Việt Nam tổ chức ngày 10/4, ông Michal Skalicky – Giám đốc Quan hệ Khách hàng Home Credit Việt Nam khẳng định: Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

Đại diện Home Credit Việt Nam đã mang đến một góc nhìn thực tế và nhân văn hơn về việc sử dụng nguồn vốn này. Theo ông, câu chuyện không nằm ở số lượng vốn huy động được, mà là cách chúng ta đưa nguồn vốn đó đến tay người dân một cách bao trùm nhất.

“Vấn đề không phải là huy động được bao nhiêu vốn, mà là cách chúng ta triển khai nó có trách nhiệm và bao trùm đến mức nào, nghĩa là không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng như đảm bảo mọi khoản vay đều giúp khách hàng tốt lên”, ông Michal nhấn mạnh tại phiên thảo luận về dòng vốn.



Ông Michal Skalicky – Giám đốc Quan hệ Khách hàng Home Credit Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Ông Michal chỉ ra rằng, phân khúc khách hàng mục tiêu của công ty thường là những người mới gia nhập thị trường lao động hoặc lần đầu tiếp cận dịch vụ tài chính. Với khoảng 35 triệu người chưa có lịch sử tín dụng, đây là bộ phận gặp nhiều rào cản nhất khi tìm đến hệ thống ngân hàng truyền thống. Michal đặt ra bài toán: Làm thế nào để phân bổ vốn cho các hộ gia đình nhằm thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững?

Ông khẳng định: “Không phải cứ nhiều tín dụng là tốt. Điều quan trọng là sự phân bổ thông minh và chất lượng hơn.” Tại Home Credit, các giải pháp tài chính được thiết kế riêng biệt cho từng cá nhân, giúp họ giữ vững thế chủ động trước những biến động cuộc sống. Đây chính là cách tài chính tiêu dùng trở thành nền tảng tin cậy, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.



Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy Việt Nam cần tới 38,5 triệu tỉ đồng cho 5 năm tới, một con số rất lớn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, trong khi các chuyên gia tài chính tập trung vào câu chuyện vốn lớn và hạ tầng, Home Credit lại chọn khơi thông dòng vốn bằng tiêu dùng cá nhân.

Bằng cách mở rộng sang các mảng giáo dục, sửa chữa và phương tiện di chuyển với triết lý "phân bổ vốn chất lượng”, Home Credit không chỉ giúp thúc đẩy GDP mà còn bảo vệ sức khỏe tài chính của người tiêu dùng.