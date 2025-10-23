Trải qua 35 năm, VPA đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 4.000 doanh nghiệp, đại diện cho một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của đất nước. Sau hơn ba thập kỷ, ngành đã đạt quy mô khoảng 32 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng gần 24% so với năm 2023, đóng góp 6–7% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động và xuất khẩu sang hơn 190 quốc gia.

Các đại biểu tọa đàm "Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình"

Sự phát triển của ngành không chỉ thể hiện ở quy mô, mà còn ở tầm nhìn phát triển khi doanh nghiệp Việt đã mạnh dạn đầu tư vào tự động hóa, thiết kế sinh thái, công nghệ tái chế và vật liệu thân thiện môi trường. Với sự đồng hành của VPA, cộng đồng doanh nghiệp đang chuyển dịch từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng, hướng tới giá trị phát triển bền vững dài hạn.

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập, tọa đàm "Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình" quy tụ các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hội viên, cùng trao đổi về ba định hướng trọng tâm: đổi mới sáng tạo – phát triển xanh – kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với nhiều yêu cầu khắt khe về môi trường, tiêu chuẩn xanh và thương mại quốc tế. Đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để ngành nhựa Việt Nam tái cấu trúc, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn ESG." Thông điệp ấy thể hiện rõ triết lý lãnh đạo của ông, hướng đến phát triển thực chất, bền vững và gắn kết trách nhiệm xã hội.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Nhựa Việt Nam và Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam

Theo ông, những quy định như EPR, thiết kế sinh thái hay truy xuất nguồn gốc không phải là gánh nặng mà là động lực thúc đẩy đổi mới, giúp doanh nghiệp Việt chủ động hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế. Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023-2028), ông Đinh Đức Thắng đề xuất doanh nghiệp tập trung tập trung phát triển 5 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Nhựa Việt Nam và Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam giai đoạn 2025–2028, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hợp tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất nội địa. Hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng chuẩn kỹ thuật cho vật liệu tái chế, chia sẻ dữ liệu công nghệ và thị trường, đào tạo nhân lực, thí điểm mô hình thu gom – phân loại tái chế tại địa phương, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu truy xuất, chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường trên các thị trường xuất khẩu lớn.