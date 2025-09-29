Doanh nhân

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng

Thứ hai, 29/09/2025 18:28

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng "Top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu" và "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025".

Ngày 27-9, Tập đoàn Khang Điền tiếp tục được vinh danh "TOP 10 Doanh nghiệp Bất động sản tiêu biểu"(TOP 10) và "TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" (TOP 50) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức bình chọn.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Khang Điền tại Lễ trao giải TOP 10 Doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2025.

TOP 10 ghi nhận dựa trên phân tích chuỗi dữ liệu nhiều năm, kết hợp đối chiếu thực tiễn thị trường và thẩm định độc lập của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. 

Tập đoàn Khang Điền nổi bật với khu biệt thự, nhà phố như The Venica, Lucasta, Verosa Park, The Classia... và chung cư Jamila, Safira, The Privia... Các dự án đều được bàn giao nhà, bàn giao sổ hồng cho khách hàng đúng tiến độ.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng - Ảnh 2.

Khang Điền lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Trong khi đó, TOP 50 được xây dựng từ dữ liệu giai đoạn 2021-2024, qua các chỉ số then chốt: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, hiệu suất cổ phiếu và vốn hóa thị trường.

Niêm yết trên HOSE từ năm 2010 với mã chứng khoán KDH, Khang Điền luôn giữ vững niềm tin của cổ đông, đối tác và khách hàng. Năm 2024, doanh thu thuần đạt 3.279 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 810 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng - Ảnh 3.

Đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị Quản trị doanh nghiệp & Lễ vinh danh do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Năm 2025, Khang Điền tiếp tục triển khai dự án Gladia by the Waters hợp tác cùng Keppel (Singapore) tại quận 2 (nay là phường Bình Trưng), TP HCM. Dự án đã hoàn thiện pháp lý và xây dựng, dự kiến mở bán chính thức trong tháng 10-2025.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng - Ảnh 4.

Khu biệt thự đẳng cấp bên sông Gladia by the Waters - dự án được Khang Điền & Keppel hợp tác phát triển.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng - Ảnh 5.

Gladia by the Waters dự kiến mở bán chính thức trong tháng 10.2025.

Kha Đình

doanh nghiệp bất động sản

bất động sản

lễ trao giải

lợi nhuận sau thuế

mã chứng khoán

bàn giao nhà
