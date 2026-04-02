Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế tại Hotelex Shanghai 2026

Thứ năm, 02/04/2026 09:45

Từ ngày 30-3 đến 2-4, AIG góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026 - Triển lãm Quốc tế Thiết bị Khách sạn và Dịch vụ Ẩm thực Thượng Hải lần thứ 34 (Trung Quốc).

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) lần đầu góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026 - Triển lãm Quốc tế Thiết bị Khách sạn và Dịch vụ Ẩm thực Thượng Hải lần thứ 34 (Trung Quốc). Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của nguyên liệu Việt trên bản đồ ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống toàn cầu.

Hotelex Shanghai 2026 quy tụ hơn 3.000 doanh nghiệp cùng hàng trăm nghìn khách tham quan chuyên ngành đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện được xem là cửa ngõ quan trọng, giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Trung Quốc và mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á – trung tâm tăng trưởng năng động của ngành thực phẩm, đồ uống thế giới.

Gian hàng của AIG tại Hotelex Shanghai 2026 thu hút khách tham quan và đối tác quốc tế

Với vị thế trung tâm kinh tế, logistics và giao thương quốc tế, Trung Quốc đang là điểm trung chuyển và thị trường tiêu thụ chiến lược đối với nông sản chế biến sâu của Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Tại Hotelex Shanghai 2026, AIG đã đem đến danh mục sản phẩm nguyên liệu đặc trưng được phát triển từ các nông sản tiêu biểu Việt Nam như dừa, sắn, ngũ cốc và trái cây nhiệt đới... được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến và dịch vụ ẩm thực, danh mục sản phẩm nguyên liệu của AIG đã thu hút đông đảo đối tác, khách hàng quốc tế quan tâm, tìm hiểu hợp tác.

Là Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, AIG đã phát triển hệ sinh thái các công ty thành viên trải dài trên nhiều lĩnh vực chế biến nguyên liệu nông sản chất lượng cao và nguyên liệu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học đời sống.

Trong đó, AIG đang dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ dừa, như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa…  do Công ty CP Chế biến Dừa Á Châu (ACP) sản xuất. Đồng thời, AIG nổi tiếng cung ứng đa dạng các sản phẩm nước ép puree, nước ép trái cây tươi và trái cây đông lạnh IQF do Công ty Mekong Delta Gourmet (MDG) sản xuất.

Đặc biệt, ngày 25-3, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã được nhận Giải thưởng Danh vọng thương mại Nông sản Hoa Kỳ - Việt Nam (U.S. – Vietnam Agricultural Hall of Fame). Đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức có đóng góp quan trọng trong phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nông sản theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng giá trị cao và bền vững.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ các chương trình kết nối thương mại song phương, với sự tham gia của các cơ quan, hiệp hội ngành hàng và đối tác liên quan đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) được vinh danh tại Giải thưởng Danh vọng thương mại Nông sản Hoa Kỳ - Việt Nam


Song Hà

Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG vừa công bố thành lập Hội đồng Chiến lược và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới.

Ngày 30-10, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã đồng hành cùng "Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) - Tầm nhìn 2045 (SDMD 2045)" do Đại học Cần Thơ phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.

