Tập đoàn Novaland tuyển 400 nhân sự cho nhiều vị trí khách nhau

Thứ sáu, 14/11/2025 13:56

Tập đoàn bất động sản Novoland tổ chức hội thảo nhân tài, mở rộng tuyển dụng quy mô lớn, khẳng định quyết tâm trở lại đường đua tăng trưởng.

Ngày 15-11, Tập đoàn Novaland tiếp tục tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với quy mô lớn hơn. Đây không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà là bước đi chiến lược cho giai đoạn Tập đoàn tăng tốc hướng tớ chiến lược phát triển năm 2030.

Khi giai đoạn thị trường còn nhiều biến động, Tập đoàn vẫn kiên định lựa chọn đầu tư vào con người, nền tảng cốt lõi cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tại sự kiện Hội thảo Nhân tài, các ứng viên có cơ hội tiếp cận sâu với các lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đồng thời còn được chia sẻ về các chương trình phát triển nhân lực bài bản, dài hạn và có tính chiến lược. 

Đáng chú ý, các ứng viên tham dự còn được phỏng vấn trực tiếp tại chỗ - nhận kết quả ngay trong ngày, giúp rút ngắn đáng kể hành trình chờ đợi thông thường của quy trình tuyển dụng.

Novaland mở rộng hơn 400 cơ hội việc làm: Điều hành dự án, kỹ sư, quản lý xây dựng, kiến trúc sư, pháp lý dự án, cung ứng đấu thầu, marketing, nhân sự, tài chính kế toán, kinh doanh, công nghệ thông tin... với các vị trí từ cấp chuyên viên đến quản lý, giám đốc điều hành…

Tập đoàn hiện triển khai gần 300 lớp đào tạo với hơn 35.000 giờ mỗi năm, cùng lộ trình phát triển cá nhân hóa rút ngắn chỉ từ 2–6 tháng cho nhân sự nòng cốt để phát triển các vị trí cao hơn. 

Đây là lộ trình phát triển hiếm có trên thị trường lao động hiện nay. Các khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt hướng tới từng nhóm đối tượng khác nhau từ nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao. 

Các chương trình giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn ứng dụng, lan tỏa và chuyển hóa vào hiệu quả công việc, kết nối đào tạo – văn hóa – vận hành thành một chuỗi xuyên suốt. Mỗi dự án đào tạo là một mảnh ghép văn hóa, nơi các giá trị "Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Chính trực" được chuyển hóa thành năng lực và bản lĩnh trong hành động. 

Với hệ sinh thái đa ngành cùng cơ chế luân chuyển công việc để phát triển toàn diện, chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thu hút và giữ chân nhân sự cấp cao trong giai đoạn tái cấu trúc.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và tinh thần kiên định, Novaland đang từng bước tái cấu trúc toàn diện đội ngũ, xây dựng nền tảng nhân sự vững mạnh để thích ứng cho giai đoạn phát triển mới. 

Sự kiện là lời mời gọi dành cho những nhân sự muốn đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn của sự chuyển mình, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn BĐS hàng đầu Việt Nam với hệ thống quy trình kinh doanh, vận hành bài bản và chuyển đổi số toàn diện.

