Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế

Thứ năm, 16/10/2025 22:56

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị Aurora Event Center diễn ra lễ khai mạc chính thức của Triển lãm Máy Móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025.

Sự kiện thường niên lần thứ 11 được giới chuyên môn và doanh nghiệp trong ngành dầu khí mong chờ. Triển lãm do Công ty Fireworks Trade Media Việt Nam - Trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media tổ chức, với mục tiêu tạo nên một diễn đàn công nghệ – giao thương hàng đầu khu vực dành cho ngành dầu khí.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 1.

Trong không khí trang trọng của lễ khai mạc, triển lãm vinh dự đón tiếp sự tham dự của ông Phạm Bá Lâm - Phó Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TP HCM; PGS-TS Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM và đại diện Ban Tổ Chức Fireworks Trade Media Việt Nam.

Sự góp mặt của các đại biểu, chuyên gia và học giả hàng đầu không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn mà còn khẳng định OGAV 2025 là điểm hội tụ tri thức, công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 2.

OGAV 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc với quy mô trưng bày mở rộng đáng kể so với kỳ trước, đạt hơn 3.000 m² và quy tụ hơn 200 doanh nghiệp trưng bày đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Anh, Đức, Ý, Áo… mang đến triển lãm đa dạng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực khoan – khai thác, vận hành giếng, vật liệu chống ăn mòn, bảo dưỡng thiết bị, tự động hóa công nghiệp, năng lượng sạch và nhiều giải pháp công nghệ khác, mở rộng không gian trải nghiệm cho khách tham quan.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 3.

Đặc biệt, năm nay triển lãm lần đầu tiên chào đón 13 doanh nghiệp đại diện cho The Government of Alberta – thủ phủ dầu khí của Canada và đồng thời là trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới. Sự tham gia của đoàn Alberta không chỉ mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mà còn thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn năng lượng toàn cầu.

Trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan, quy tụ đại diện từ các tập đoàn dầu khí trong và ngoài nước, nhà thầu, nhà vận hành dự án, nhà sản xuất và cung cấp thiết bị, cùng các công ty năng lượng tái tạo, cơ khí, tự động hóa, logistics và vận tải dầu khí. Sự kiện cũng ghi nhận sự hiện diện của chuyên gia năng lượng, học giả, tổ chức quốc tế và đông đảo sinh viên đến từ các trường đại học chuyên ngành dầu khí và năng lượng.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 4.

Tại khu vực trưng bày, các gian hàng đến từ các doanh nghiệp nước ngoài như Hàn Quốc, Đức và Trung Quốc gây ấn tượng với thiết bị khoan hiệu suất cao, cảm biến công nghiệp và hệ thống điều khiển thông minh, trong khi doanh nghiệp Việt Nam khẳng định thế mạnh ở bật ở dịch vụ khai thác, bao gồm giám sát và vận hành mỏ, tối ưu hóa sản lượng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, đồng thời ứng dụng công nghệ số hóa, tự động hóa và các giải pháp xanh.

Không khí giao thương sôi nổi cùng kết nối giữa các đối tác trong và ngoài nước hứa hẹn hai ngày tiếp theo của OGAV 2025 sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách tham dự, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư quốc tế.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 5.

Song song với hoạt động trưng bày, chuỗi hội nghị và hội thảo chuyên ngành diễn ra trong ba ngày với chủ đề "Hướng tới phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam – Thách thức và Cơ hội cho ngành Dầu khí", các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung then chốt của ngành như công nghệ LNG, khoan và vận hành giếng, vật liệu chống ăn mòn, thiết bị hiện đại, an toàn phòng cháy chữa cháy, tối ưu hóa vận hành, giải pháp liên lạc kỹ thuật số và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 6.

Với sự hiện diện của các tập đoàn và tổ chức hàng đầu như Shell, Mitsui O.S.K. Lines, Sulzer Singapore, Tsubakimoto Vietnam, SVANEHOJ Singapore, AMPP Vietnam Chapter, PVD Training, Đại học Bách Khoa TP HCM cùng nhiều doanh nghiệp năng lượng quốc tế khác, hội nghị không chỉ mang tính chuyên môn sâu mà còn trở thành điểm sáng của ngành dầu khí năm nay, khi mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần đưa ngành dầu khí Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung chuyên sâu và định hướng phát triển bền vững, Triển lãm Máy Móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối tri thức và công nghệ của ngành năng lượng Việt Nam.

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế - Ảnh 7.

Không chỉ là nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước – quốc tế, triển lãm còn góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiến gần hơn tới mục tiêu vận hành xanh, thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Qua đó, OGAV 2025 không chỉ phản ánh bước chuyển mình của ngành dầu khí, mà còn thể hiện tầm nhìn của Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi năng lượng bền vững, hướng tới vị thế trung tâm năng lượng của Đông Nam Á trong tương lai gần.

Triển Lãm Máy móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025

Đơn vị tổ chức: Fireworks Trade Media Việt Nam - Trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media

Thời gian: 15-17 tháng 10 năm 2025 (9:00 – 17:00)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Aurora Event Center

169 Thùy Vân, Phường Tam Thắng , TP HCM (Phường 8, Thành phố Vũng Tàu cũ )


P.Đình

Phát triển bền vững

lễ khai mạc

Thành phố Hồ Chí Minh

Dầu khí Việt Nam
