Tương lai số của Việt Nam: Tư vấn – Động lực tăng trưởng mới

Ông Oda tham gia các hoạt động gắn kết trong chuyến Company Trip 2025 của ABeam Việt Nam

Theo ông Ryohei Oda, Giám đốc Điều hành ABeam Consulting Việt Nam, đây chính là nền tảng để ngành tư vấn và chuyển đổi số bứt phá. “Việt Nam tràn đầy năng lượng và tiềm năng. Tinh thần ham học hỏi của người trẻ là yếu tố hoàn hảo để thúc đẩy chuyển đổi số” - ông nói.

ABeam Consulting Việt Nam hiện là một trong những trung tâm chiến lược của ABeam tại châu Á, cung cấp dịch vụ tư vấn từ thiết kế kiến trúc số, đánh giá quy trình đến triển khai các hệ thống ERP quy mô lớn. Với quan hệ hợp tác cùng SAP, AWS, Microsoft, Oracle… công ty đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, tài chính, logistics và bán lẻ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Oda cho rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà phải gắn với kết quả kinh doanh. “Hệ thống chỉ là công cụ. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải đạt được tăng trưởng, tối ưu chi phí và cải thiện quản trị” - ông nhấn mạnh. Nhờ cách tiếp cận này, ABeam trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Oda cùng đồng đội tham gia Giải Cầu Lông ABeam Việt Nam 2025.

Nguồn lực con người được xem là yếu tố cốt lõi. ABeam xây dựng đội ngũ tư vấn trẻ người Việt có tư duy toàn cầu, kết hợp kỷ luật Nhật Bản và sự linh hoạt, sáng tạo đặc trưng của Việt Nam. Công ty cũng chú trọng thu hút du học sinh Việt Nam từ Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu mở rộng.

Theo ông Oda, khi doanh nghiệp Việt tăng tốc chuyển đổi số, ngành tư vấn sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. “Doanh nghiệp cần một đối tác hiểu chiến lược, làm chủ công nghệ và đồng hành tạo ra kết quả thật” - ông khẳng định.