vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP

Thứ năm, 20/11/2025 09:03

Ngày 19-11, vivo Việt Nam ra mắt vivo X300 Series - Bộ Đôi Vua Camera ZEISS 200MP đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh.

Bà Nguyễn Thu Huyền, đại diện vivo Việt Nam, chia sẻ: “vivo X300 Series đánh dấu một cột mốc chiến lược quan trọng, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của vivo trong việc chinh phục phân khúc flagship tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm là kết quả của sự kết hợp giữa chiến lược đầu tư R&D nội bộ chuyên sâu và hợp tác công nghệ toàn cầu, với mục tiêu duy nhất là mang đến trải nghiệm cao cấp nhất cho người dùng.

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP - Ảnh 1.

Sự kết hợp của sức mạnh hệ thống camera ZEISS vượt trội, nền tảng hệ điều hành OriginOS mượt mà, cùng những nâng cấp toàn diện từ hiệu năng mạnh mẽ đến thiết kế tinh xảo, sản phẩm thiết lập tiêu chuẩn mới về trải nghiệm cao cấp, khẳng định vị thế của vivo trong phân khúc flagship”.

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP - Ảnh 2.

Là mẫu cao cấp nhất, vivo X300 Pro được trang bị camera siêu tele ZEISS APO 200MP, cảm biến HPB 1/1.4 inch (f/2.67) lớp phủ ZEISS T* và chống rung quang học CIPA 5.5 khẳng định “vua telephoto” của công nghiệp nhiếp ảnh di động.

Camera chính LYT-828 50MP (1/1.28 inch) với cảm biến lớn 1/1.28 inch tích hợp công nghệ VCS 3.0.vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, được xây dựng trên quy trình N3P của TSMC.Siêu Pin BlueVolt độc quyền với Công Nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4 kết hợp điện phân bán rắn có trên vivo X300 series mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ hơn. 

Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống Sạc nhánh toàn cầu nâng cấp với khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh.Dung lượng pin X300 Pro là 6.510mAh và X300 là 6.040mAh, đều được trang bị Sạc siêu tốc 90W và Sạc không dây 40W.


vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP - Ảnh 3.

Về độ bền, sản phẩm đạt chứng nhận kháng bụi kháng nước IP68 và IP69. X300 được trang bị Kính cường lực Reinforced và X300 Pro được trang bị Kính cường lực Armor, đảm bảo mỏng nhẹ mà bền bỉ.

Bộ đôi sở hữu thiết kế kính 3D nguyên khối tích hợp liền mạch cụm camera, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sự thoải mái vượt trội.Giá niêm yết cho điện thoại vivo X300 (12GB + 256GB) là 23.990.000 đồng và vivo X300 Pro (16GB + 512GB) là 34.990.000 đồng được bán đặc quyền tại chuỗi Thế giới Di Động.

Đặc biệt từ ngày 19/11 đến 30/11, khi mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0%, bảo hành chính hãng 24 tháng…Với chính sách đặc quyền nhiều ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm vivo X300 với mức giá 19.990.000 đồng và vivo X300 Pro chỉ với giá 29.990.000 đồng.

