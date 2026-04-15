VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Thứ tư, 15/04/2026 08:50

VN Solutions (VSOL) - công ty thành viên của Coteccons Group, vừa chính thức hợp tác với Workday tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, VSOL sẽ đóng vai trò đối tác phân phối (Value Added Reseller – VAR) và triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management – HCM) của Workday, mang các giải pháp quản trị nhân sự hiện đại của Workday đến với doanh nghiệp trong nước.

Ông Đoàn Hải Nam (thứ 3 từ phải qua), Giám đốc Công nghệ VSOL trong sự kiện Workday ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Viết Lê

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Workday tại khu vực ASEAN. Với lợi thế về nguồn nhân lực khi gần 70% dân số nằm trong độ tuổi lao động, Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm của làn sóng tăng tốc chuyển đổi số trong khu vực. 

Trong bối cảnh đó, Workday hợp tác với VSOL tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng triển khai và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng.

Đồng hành cùng Workday, VSOL hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai nền tảng AI doanh nghiệp trong quản trị nguồn nhân lực, tài chính và đối tác, qua đó nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa chuẩn quản trị toàn cầu và hệ thống được VSOL “may đo” phù hợp với thực tiễn vận hành tại Việt Nam. 

Với vai trò đối tác, VSOL giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị từ các giải pháp HCM của Workday thông qua chuyên môn bản địa hóa toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảng lương, ngôn ngữ đến văn hóa tổ chức. Trên nền tảng dữ liệu minh bạch và nhất quán, hệ thống hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định có cơ sở, đồng thời trao quyền cho người lao động và đội ngũ quản lý, giúp mỗi cá nhân được lắng nghe, hỗ trợ và phát triển đúng với tiềm năng của mình.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Tổng Giám đốc VSOL, cho biết: “Việc trở thành đối tác của Workday tại Việt Nam phản ánh hành trình VSOL theo đuổi các chuẩn quản trị nhân sự toàn cầu theo cách có trách nhiệm, phù hợp với bối cảnh địa phương. Hợp tác này đồng thời mở ra kỳ vọng để VSOL cùng đồng hành với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong những bài toán quản trị nguồn nhân lực ngày càng phức tạp trong giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi hiện nay”.

Sau khi hợp tác giữa VSOL và Workday được thiết lập, Coteccons tiên phong trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu tiên tại Việt Nam triển khai nền tảng Workday trên quy mô tập đoàn với 7 công ty thành viên bao gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam Façade, CTD Global, UG M&E, GEO Foundations và VSOL, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị nguồn nhân lực thống nhất, minh bạch và lấy con người làm trung tâm.

Song Hà

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tài chính 08:49

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

Doanh nhân 12:34

Giải Pickleball HIEA Mở rộng 2026- Lần 1, vừa được Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM (HIEA) tổ chức thành công tại House of Drinks Pickleball (Phường Bình Thọ).

Bất động sản thấp tầng nội đô: “Điểm tựa” của dòng tiền trong dài hạn

Bất động sản thấp tầng nội đô: “Điểm tựa” của dòng tiền trong dài hạn

Thị trường 10:51

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn đầu tư đang tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên giá trị thực và khả năng phòng vệ rủi ro.

Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Nhà đẹp 09:18

Mời chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm; Nhà di động đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà gỗ cổ nhất thế giới...

The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

Dự án 08:51

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise tổ chức lễ cất nóc dự án The Aspira ngày 10-4, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của BĐS cao cấp

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của BĐS cao cấp

Thị trường 19:48

Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, BĐS cao cấp không còn được xem đơn thuần là tài sản tích lũy, mà là một môi trường sống gắn bó lâu dài.

Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy đạt Zero Carbon đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng

Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy đạt Zero Carbon đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng

Vật tư 14:00

Saint-Gobain Việt Nam công bố đạt mục tiêu “Zero Carbon”, sản xuất không phát thải carbon (Phạm vi 1 & 2) cho nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị.

The Gateway of Motion: Nơi nhịp sống được khai mở tại The Parkland

The Gateway of Motion: Nơi nhịp sống được khai mở tại The Parkland

Dự án 15:58

Nằm tại cửa ngõ của The Parkland, phân khu Prime Garden và Midtown Garden không chỉ phát triển mới mà còn là nơi những âm điệu của nhịp sống được khắc họa.

