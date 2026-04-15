VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Theo đó, VSOL sẽ đóng vai trò đối tác phân phối (Value Added Reseller – VAR) và triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management – HCM) của Workday, mang các giải pháp quản trị nhân sự hiện đại của Workday đến với doanh nghiệp trong nước.

Ông Đoàn Hải Nam (thứ 3 từ phải qua), Giám đốc Công nghệ VSOL trong sự kiện Workday ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Viết Lê

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Workday tại khu vực ASEAN. Với lợi thế về nguồn nhân lực khi gần 70% dân số nằm trong độ tuổi lao động, Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm của làn sóng tăng tốc chuyển đổi số trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Workday hợp tác với VSOL tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng triển khai và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng.

Đồng hành cùng Workday, VSOL hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai nền tảng AI doanh nghiệp trong quản trị nguồn nhân lực, tài chính và đối tác, qua đó nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa chuẩn quản trị toàn cầu và hệ thống được VSOL “may đo” phù hợp với thực tiễn vận hành tại Việt Nam.

Với vai trò đối tác, VSOL giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị từ các giải pháp HCM của Workday thông qua chuyên môn bản địa hóa toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảng lương, ngôn ngữ đến văn hóa tổ chức. Trên nền tảng dữ liệu minh bạch và nhất quán, hệ thống hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định có cơ sở, đồng thời trao quyền cho người lao động và đội ngũ quản lý, giúp mỗi cá nhân được lắng nghe, hỗ trợ và phát triển đúng với tiềm năng của mình.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Tổng Giám đốc VSOL, cho biết: “Việc trở thành đối tác của Workday tại Việt Nam phản ánh hành trình VSOL theo đuổi các chuẩn quản trị nhân sự toàn cầu theo cách có trách nhiệm, phù hợp với bối cảnh địa phương. Hợp tác này đồng thời mở ra kỳ vọng để VSOL cùng đồng hành với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong những bài toán quản trị nguồn nhân lực ngày càng phức tạp trong giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi hiện nay”.

Sau khi hợp tác giữa VSOL và Workday được thiết lập, Coteccons tiên phong trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu tiên tại Việt Nam triển khai nền tảng Workday trên quy mô tập đoàn với 7 công ty thành viên bao gồm Unicons, Covestcons, Sinh Nam Façade, CTD Global, UG M&E, GEO Foundations và VSOL, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị nguồn nhân lực thống nhất, minh bạch và lấy con người làm trung tâm.

