4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025

Thứ hai, 27/10/2025 18:33

Trong vài năm trở lại đây, cửa nhôm đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ, đặc biệt trong các công trình nhà phố, biệt thự và dự án cao cấp.

Năm 2025 - 2026 hứa hẹn là giai đoạn bùng nổ của những mẫu cửa nhôm đẹp, tinh tế và tối ưu công năng. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 mẫu cửa nhôm kính – xu hướng mới nhất cho các bạn tham khảo nhé.

Tham khảo 4 mẫu cửa nhôm xu hướng nhất năm 2025

Khoảng chục năm trước đây, người ta sử dụng cửa nhôm để đáp ứng yếu tố về công năng, thì ngày nay yếu tố thẩm mỹ – trải nghiệm – đồng bộ kiến trúc được chú trọng hơn bao giờ hết. Cửa nhôm kính không chỉ mang đến chất lượng, bền bỉ vượt trội mà còn mang đến giá trị thẩm mỹ cho tổng thể công trình kiến trúc.

Cửa nhôm mở quay

Cửa nhôm mở quay là kiểu truyền thống nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Ưu điểm của dòng cửa này là độ kín khít cao, dễ vận hành và phù hợp cho nhiều khu vực như cửa đi chính, cửa phòng hoặc cửa ban công.

Cửa nhôm trượt (cửa lùa)

Năm 2025, cửa trượt hay còn gọi là cửa lùa tiếp tục là lựa chọn ưa chuộng cho các không gian trong nhà. Thiết kế lùa ngang vừa dễ vận hàng lại giúp tiết kiệm diện tích, tạo cảm giác thoáng mở và kết nối không gian trong – ngoài tuyệt đối.

4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Các mẫu cửa nhôm lùa 2 ray, 3 ray, 4 cánh khá được ưa chuộng. Khi chọn cửa lùa, nên ưu tiên chọn hệ phụ kiện đồng bộ với nhôm để giúp cửa vận hành êm, bền theo thời gian.

Cửa nhôm xếp trượt

Cửa xếp trượt là cửa khá hiện đại, thường xuất hiện trong các công trình villa, resort hoặc không gian mở hướng sân vườn. Khi mở toàn bộ, cửa tạo thành khoảng trống lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, đồng thời tạo cảm giác không gian liền mạch giữa trong nhà và ngoài trời.

Cửa nhôm uốn vòm thông tầng

Đây là cửa nhôm mang xu hướng tân cổ điển đang "lên ngôi" trong những căn biệt thự. Cửa nhôm uốn vòm thông tầng được uốn khéo léo, không rạn nứt, giữ được bề mặt nhôm mịn.

Bên cạnh đó, cửa nhôm uốn vòm thường kết hợp với các loại kính cao cấp như kính nan hoa đồng, kính hoa đồng, kính điêu khắc… giúp nâng tầm đẳng cấp cho cả công trình.

4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Lưu ý khi chọn mẫu cửa nhôm phù hợp cho nhà

Hãy chọn nhôm + phụ kiện + kính phù hợp công trình

Năm 2025, cửa nhôm kính tại thị trường Việt Nam bùng nổ với nhiều thương hiệu nhôm. Từ nhôm phổ thông như Xingfa (Quảng Đông) đến dòng cao cấp như nhôm Maxpro JP (Nhật) hay dòng nhôm siêu cấp đồng bộ 100% như cửa nhôm CIVRO nhập khẩu.

Ở mỗi phân khúc sẽ mang đến những lợi ích khác biệt cho công trình của bạn. Ví dụ như phân khúc phổ thông cho độ bền màu chỉ 5-10 năm thì dòng cao cấp, siêu cấp có thể cho độ bền màu lên đến 30-50 năm. Đặc biệt là các công trình ở biển thì vấn đề bền màu rất quan trọng do điều kiện muối biển khá khắc nghiệt.

Phụ kiện nhôm kính cũng rất quan trọng vì cửa vận hành êm, bền bỉ và nhẹ hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào phụ kiện. Cửa nhôm cao cấp như Maxpro JP thường đi cùng với các hệ phụ kiện Châu Âu như Cmech, Giesse. Hay cửa nhôm CIVRO cao cấp nhập khẩu sẽ có hệ phụ kiện chính hãng đồng bộ đi kèm nhằm đảm bảo chất lượng tuyệt đối.

Hãy chọn đơn vị gia công – thi công uy tín

Nhôm, phụ kiện hay kính chỉ là vật liệu, con người mới là người tạo ra một bộ cửa nhôm kính hoàn thiện.

Một đơn vị thi công cửa nhôm kính uy tín là đơn vị có thể cung cấp tất cả những thứ mà bạn đang cần cho công trình như: nhôm, phụ kiện và kính chất lượng, tư vấn giải pháp cửa, bảo hành – bảo trì rõ ràng, luôn đồng hành cùng bạn cho đến khi công trình hoàn thiện.

Trên thị trường cửa nhôm Việt Nam, Cửa nhôm Việt Minh Long là cái tên được nhiều chủ đầu tư, kiến trúc sư và khách hàng tin tưởng lựa chọn gia công, thi công cửa nhôm cao cấp.

4+ Mẫu cửa nhôm kính đẹp xu hướng mới nhất năm 2025 - Ảnh 3.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành nhôm kính, Việt Minh Long đầu tư dây chuyền gia công hiện đại với máy móc tiên tiến, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và quy trình thi công đạt chuẩn. Mỗi sản phẩm đều được kiểm định kỹ lưỡng trước khi bàn giao, đảm bảo độ bền – độ kín khít – độ an toàn tối đa cho từng công trình.

Năm 2025 là thời điểm bứt phá của ngành cửa nhôm tại Việt Nam, với sự lên ngôi của các thiết kế kiến trúc hiện đại, tinh tế. Dù là nhà phố, villa hay biệt thự cao cấp, việc lựa chọn đúng mẫu cửa nhôm không chỉ giúp nâng tầm thẩm mỹ không gian mà còn làm gia tăng giá trị sống.

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị thi công cửa nhôm uy tín – chất lượng, Việt Minh Long chắc chắn là cái tên đáng để bạn tin tưởng.

Liên hệ với chúng tôi qua thông tin:

Website: https://cuanhomvietminhlong.com/

Hotline: 0935666611

Địa chỉ: 10 Vĩnh Phú 33, KP Tây, phường Lái Thiêu, TPHCM

