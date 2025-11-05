Doanh nhân

ABeam Consulting: Doanh nghiệp Việt đưa HR từ “tồn tại” sang chiến lược giá trị

Thứ tư, 05/11/2025 18:44

HR được kỳ vọng trở thành “kiến trúc sư nhân lực”, dẫn dắt chiến lược phát triển con người gắn với tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, vai trò của bộ phận nhân sự (HR) tại doanh nghiệp Việt đang thay đổi mạnh mẽ. Không còn dừng ở công việc tuyển dụng và hành chính, HR được kỳ vọng trở thành “kiến trúc sư nhân lực”, dẫn dắt chiến lược phát triển con người gắn với tăng trưởng bền vững.

Theo ABeam Consulting, Đông Nam Á hiện là tâm điểm kinh tế mới của châu Á với hơn 690 triệu dân và tăng trưởng GDP khoảng 5%/năm; Việt Nam nổi bật nhờ tốc độ mở rộng sản xuất, dịch vụ và lực lượng lao động trẻ chiếm khoảng 64% dân số. 

ABeam Consulting: Doanh nghiệp Việt đưa HR từ “tồn tại” sang chiến lược giá trị - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở việc thiếu hụt nhân lực có kỹ năng trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo…; tỷ lệ nghỉ việc tại Việt Nam lên đến 20 – 25%/năm, tập trung ở nhóm nhân sự trẻ.

Dù vậy, quá trình chuyển đổi nhân sự dựa trên dữ liệu vẫn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn dùng Excel, báo cáo thủ công; trong khi xu hướng đầu tư hệ thống HRIS, LMS đang tăng nhanh. Một số tên tuổi lớn như Techcombank, JUKI Việt Nam đã chứng minh hiệu quả khi ứng dụng dữ liệu và tự động hóa trong quản trị nhân sự.

ABeam Consulting: Doanh nghiệp Việt đưa HR từ “tồn tại” sang chiến lược giá trị - Ảnh 2.

Bà Vân Hoàng – đại diện ABeam Consulting Việt Nam – cho biết mô hình HR Portfolio của ABeam giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực hiện tại, gắn chiến lược nhân sự với mục tiêu kinh doanh và ứng dụng GenAI để tối ưu vận hành. “Khi con người được xem là tài sản chiến lược, HR không chỉ hỗ trợ mà trở thành động lực dẫn dắt chuyển đổi” - bà nhấn mạnh.

M.Huy

