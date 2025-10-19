Số hóa

Sự hợp tác giữa AKA Digital và MHub thúc đẩy thị trường PropTech Việt Nam và hỗ trợ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành bất động sản TP HCM.

Ngày 18-10, AKA Digital Việt Nam, công ty tư vấn chuyển đổi số và MarTech hàng đầu, chính thức công bố hợp tác độc quyền với TRB Ventures Sdn Bhd, đơn vị sở hữu MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia, nhằm thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo của PropTech tại Việt Nam.

Sự hợp tác này mang hệ sinh thái công nghệ bất động sản đã được kiểm chứng của MHub đến Việt Nam lần đầu tiên, hiện đại hóa cách tiếp cận trong việc tiếp thị, bán hàng và quản lý dự án bất động sản.

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia - Ảnh 1.

Theo thỏa thuận này, AKA Digital sẽ là đại diện của MHub tại Việt Nam, triển khai và bản địa hóa hệ thống bán hàng, đặt chỗ và CRM bất động sản số hóa toàn diện, giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa quy trình, từ khâu tiếp nhận khách hàng đến đặt chỗ và quản lý sau bán hàng. 

Bà Maisie Phạm, Quyền Tổng Giám đốc và Đồng sáng lập AKA Digital Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác độc quyền với MHub, chúng tôi mong muốn tái định nghĩa cách thức kết nối giữa chủ đầu tư và người mua. Mang lại quy trình giao dịch nhanh hơn, thông minh hơn và hoàn toàn số hóa, góp phần thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam".

Nền tảng này kết nối các chủ đầu tư, đại lý và người mua trong một hệ sinh thái kỹ thuật số thống nhất, giúp giảm ma sát, rút ngắn quy trình giao dịch và đưa ra các quyết định nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia - Ảnh 2.

Ông Quek Wee Siong, CEO kiêm Đồng sáng lập MHub, chia sẻ: "Hợp tác độc quyền với AKA Digital mang đến cho chúng tôi đối tác địa phương đáng tin cậy, giúp đưa công nghệ của MHub vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái bất động sản số hóa toàn diện — mang lại tốc độ, tính thông minh và sự an tâm cho tất cả các bên tham gia".

Với kinh nghiệm đã được chứng minh, AKA Digital và MHub kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của thị trường bất động sản Việt Nam, giúp các chủ đầu tư tận dụng kinh nghiệm quốc tế và thích ứng với nhu cầu, thách thức đặc thù của thị trường trong nước.

TRB Ventures Sdn Bhd là đơn vị sở hữu MHub, nền tảng Bán hàng Bất động sản số 1 Malaysia, giúp số hóa toàn bộ quy trình bất động sản từ tiếp thị, đặt chỗ đến quản lý sau bán hàng. MHub hiện được hơn 200 chủ đầu tư tin tưởng và xử lý hơn 10,5 tỷ USD giao dịch, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thay đổi cách thức bán và quản lý bất động sản tại Đông Nam Á.

