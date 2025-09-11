Dự án

An Gia (AGG) ra mắt tòa tháp biểu tượng của dự án The Gió Riverside

Thứ năm, 11/09/2025 08:00

Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tiếp tục ra mắt giỏ hàng cuối, gồm những căn hộ đẹp nhất tháp Gió Đông của dự án The Gió Riverside.

Sau thành công của tháp Gió Nam và giai đoạn 1 của tháp Gió Đông, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tiếp tục ra mắt giỏ hàng cuối, gồm những căn hộ đẹp nhất tháp Gió Đông của dự án The Gió Riverside.

Theo An Gia, giỏ hàng cuối của tháp Gió Đông đều sở hữu lợi thế vị trí, thiết kế, tiện ích… Trong đó, 100% căn hộ có tầm nhìn hướng sông, mang giá trị lớn về mặt phong thủy, không gian sống.

An Gia (AGG) ra mắt tòa tháp biểu tượng của dự án The Gió Riverside - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

"Nếu như tiện ích, nội thất hay vật liệu có thể được nâng cấp hoặc nhân rộng, thì cảnh quan, đặc biệt là view sông là yếu tố không thể sao chép. Do đó, công ty chú trọng tạo ra một không gian sống mang tính biểu tượng tại The Gió Riverside. Trong đó, view sông là giá trị cốt lõi trong thiết kế và quy hoạch tháp Gió Đông, đảm bảo các căn hộ được tối đa hóa góc nhìn ra sông và sự thoáng đạt của không gian", đại diện An Gia nói.

Trên thực tế, căn hộ view sông vốn là chuẩn mực sống cao cấp tại các đô thị hiện đại, không chỉ bởi vị trí đẹp hay phong thủy tốt, mà còn bởi sự giới hạn tự nhiên về nguồn cung. Những sản phẩm có thể nhìn thấy "sông thật" từ ban công căn hộ ngày càng khan hiếm do quỹ đất ven sông hạn chế cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Điều này càng khẳng định giá trị khác biệt khi sở hữu căn hộ tháp Gió Đông. Với người mua ở thực, đây là cơ hội hiếm để sở hữu không gian sống cao cấp, vừa thỏa mãn nhu cầu an cư, vừa bảo toàn giá trị lâu dài. Với nhà đầu tư, nguồn cung giới hạn đồng nghĩa biên độ tăng giá bền vững hơn, thanh khoản cao hơn và ít chịu cạnh tranh trực tiếp trên thị trường.

Ngoài lợi thế giáp sông, khác biệt lớn của các căn hộ tháp Gió Đông nằm ở tầm nhìn trực diện sông Đồng Nai, trải rộng khoảng 270 độ. Từ căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh bình minh và hoàng hôn trên sông, mang lại trải nghiệm sống thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

An Gia (AGG) ra mắt tòa tháp biểu tượng của dự án The Gió Riverside - Ảnh 2.

Tháp Gió Đông sở hữu tầm nhìn hướng sông 270 độ

Đại diện chủ đầu tư nhận định, giá trị của tầm nhìn sông 270 độ thể hiện ở nhiều phương diện. Về trải nghiệm, các căn hộ đón gió và ánh sáng tự nhiên, giảm tiếng ồn và hạn chế phụ thuộc vào hệ thống thông gió cơ học. Về quy hoạch, vị trí ven sông cùng thiết kế thông minh và cách tổ chức không gian hợp lý giúp đảm bảo tầm nhìn thoáng rộng, không bị che chắn.

Chưa kể, yếu tố view sông đang dần được nhìn nhận như một "tài sản tài chính" trong bất động sản, bởi mang lại lợi ích kép: vừa nâng cao trải nghiệm sống, vừa gia tăng giá trị theo thời gian. Với tầm nhìn 270 độ hiếm có, căn hộ tháp Gió Đông không chỉ được xem là tài sản đặc quyền, mà còn góp phần định vị rõ ràng phân khúc cao cấp và lối sống của chủ nhân.

Cùng với view sông, yếu tố tạo sức hút cho căn hộ tháp Gió Đông còn nằm ở tầm nhìn hướng về khu đô thị Biên Hòa Đông Phố - nơi được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, hành chính, thương mại mới của TP Biên Hòa, nay là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

An Gia (AGG) ra mắt tòa tháp biểu tượng của dự án The Gió Riverside - Ảnh 3.

Phối cảnh Biên Hòa Đông phố, vốn đầu tư 8.600 tỷ đồng (Ảnh: enCity)

Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ hình thành những dải cao ốc hiện đại, các tuyến phố ánh sáng ven sông. Từ phòng khách, cư dân tháp Gió Đông có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh đô thị về đêm - nơi ánh đèn, dòng người và những tuyến phố tạo thành một "bức tranh chuyển động" đầy màu sắc. Giá trị này tương đồng với cảm giác khi đứng từ một căn hộ cao cấp tại khu vực Thủ Thiêm nhìn ra bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Tôn Đức Thắng (TP HCM).

Theo chuyên gia, việc sở hữu căn hộ có tầm nhìn skyline không chỉ mang đến cảnh quan có tính thẩm mỹ cao mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm sống. Tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, hay các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok… các căn hộ sở hữu view skyline luôn nằm trong nhóm sản phẩm cao cấp nhất, thường được lựa chọn bởi tầng lớp khách hàng có yêu cầu khắt khe về vị thế, thẩm mỹ và giá trị tích lũy.

Trong bối cảnh sàng lọc thị trường, The Gió Riverside không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu an cư mà còn là tài sản đầu tư có chiều sâu nhờ pháp lý vững, quy hoạch rõ ràng, cảnh quan ven sông và khả năng khai thác thực tế.

Đặc biệt, giữa cuộc chạy đua về giá, các căn hộ view sông tại tháp Gió Đông là sản phẩm hiếm hoi sở hữu mức giá đi sát nhu cầu thực, chỉ từ 48 triệu đồng/m² - thuộc nhóm cạnh tranh nhất thị trường hiện nay.

An Gia (AGG) ra mắt tòa tháp biểu tượng của dự án The Gió Riverside - Ảnh 4.

Không gian sống tại căn hộ tháp Gió Đông, diện tích 65m2

Mặt khác, để tạo điều kiện cho khách hàng, An Gia ban hành loạt chính sách thanh toán đột phá. Người mua được hỗ trợ thanh toán trong 36 tháng không lãi suất (gồm 24 tháng đến khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà) cùng ân hạn nợ gốc 60 tháng.

Chính sách không chỉ giúp người mua dễ dàng tiếp cận các căn hộ vị trí đẹp với tầm nhìn sông 270 độ mà còn giảm áp lực tài chính, có thêm sự linh hoạt để sắp xếp nguồn vốn theo nhu cầu thực tế. Đây là lợi thế vượt trội trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều điều chỉnh về lãi suất và chi phí vốn.

Chưa kể, chủ đầu tư còn ưu đãi chiết khấu tới 18,5% cùng quà tặng điện máy cao cấp, vừa tối ưu chi phí ban đầu vừa hạ giá vốn đầu tư. Sự kết hợp này tạo nên biên an toàn tài chính cao hơn, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của tháp Gió Đông cho cả mục tiêu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Tìm hiểu thông tin dự án tại https://www.thegio.vn/

Gia Anh

