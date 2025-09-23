Ant International trở thành đối tác của cổng thanh toán CPG

Việc hợp tác này mở ra cơ hội kết nối thanh toán liền mạch giữa các ví điện tử quốc tế và hơn 80 triệu người bán hàng sử dụng Alipay tại Trung Quốc.

Ant International cùng Alipay là đơn vị có quy mô lớn nhất trong khuôn khổ CPG, với số lượng đối tác ví điện tử và mạng lưới thẻ nhiều nhất, phạm vi ứng dụng đa dạng và khối lượng giao dịch lớn nhất.

Việc ra mắt cơ chế CPG được kỳ vọng nâng cao hiệu quả kết nối và độ ổn định hệ thống cho các đối tác thanh toán quốc tế, đồng thời giúp họ tiếp cận thị trường Trung Quốc an toàn, thông suốt.

Alipay+, nền tảng dịch vụ thanh toán và số hóa xuyên biên giới trực thuộc Ant International, tận dụng hệ thống kết nối trực tiếp mới này để mở rộng hệ sinh thái đối tác toàn cầu. Điều này không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch tiện lợi, an toàn cho người tiêu dùng quốc tế, còn giúp các ví điện tử nước ngoài tiếp cận mạng lưới hơn 80 triệu thương nhân Alipay tại Trung Quốc.

Hiện Alipay+ đóng vai trò cổng ví điện tử thống nhất, hợp tác với 36 ví điện tử và 8 hệ thống thanh toán QR quốc gia trên toàn thế giới…

Với vị thế là FIP có độ phủ công nghệ tài chính rộng nhất trong khuôn khổ CPG, Alipay+ cho phép người dùng của 7 thương hiệu thẻ quốc tế lớn cùng khách hàng từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện giao dịch "quét mã – thanh toán" tại Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, Alipay+ cũng hợp tác công nghệ với hơn 20 ví điện tử và mạng lưới thanh toán tại châu Á, châu Âu và các khu vực khác.

Không chỉ dừng ở hợp tác thương mại, Alipay+ còn đồng hành cùng nhiều sáng kiến thanh toán di động do chính phủ khởi xướng tại các thị trường mới nổi, hỗ trợ chương trình số hóa và tăng trưởng toàn diện. Đã có 8 hệ thống thanh toán QR quốc gia đang mở rộng hiện diện quốc tế thông qua Alipay+ như SGQR (Singapore), PayNet DuitNow (Malaysia), ZeroPay (Hàn Quốc)…