Bosch Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, củng cố sự hiện diện thương hiệu

Theo AHK Việt Nam, công ty Bosch đã đầu tư khoảng 500 triệu euro tại Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 1994 đến nay, trở thành một trong những nhà đầu tư Đức lớn nhất tại thị trường nội địa.

Trong năm 2025, Bosch Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ổn định tại các mảng kinh doanh chủ chốt, bao gồm dụng cụ điện cầm tay, giải pháp công nghiệp, giải pháp di chuyển và thiết bị gia dụng. Kết quả này góp phần củng cố sự hiện diện của công ty trên thị trường địa phương.

Song song đó, các khoản đầu tư liên tục vào sản xuất cũng như nghiên cứu và phát triển tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Bosch trong việc xây dựng năng lực tại chỗ. Việt Nam đồng thời đang đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng hơn trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của tập đoàn Bosch, từng bước mở rộng chức năng như một trung tâm dịch vụ khu vực với các nhiệm vụ ngày càng quan trọng hơn trong linh vực hậu cần, chuỗi cung ứng và dịch vụ bán hàng trong lĩnh vực Giải pháp di chuyển. Qua đó phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào hoạt động quốc tế của Bosch.

Bosch cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thông qua các sáng kiến chủ lực: Bosch Tech Tour – một chương trình roadshow mang các công nghệ Bosch đến trưng bày tập trung; và chiến dịch thương hiệu "Nhà này phải có Bosch", nhấn mạnh vai trò của Bosch trong đời sống gia đình hàng ngày…

Trước những căng thẳng địa chính trị và các rào cản thương mại, Tập đoàn Bosch dự định khai thác các triển vọng tăng trưởng tại các thị trường toàn cầu bằng toàn bộ năng lực đổi mới sáng tạo trong năm tài chính 2026. Các khoản đầu tư ban đầu cần thiết vào những lĩnh vực trọng yếu trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao như những năm trước.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Bosch đã dành khoảng 12 tỉ euro cho đầu tư nghiên cứu & phát triển. Nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ này dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu từ 2–5% và lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh đạt mức 4–6% cho năm tài chính 2026.

Nhân dịp công bố các kết quả kinh doanh thường niên, ông Stefan Hartung, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Robert Bosch GmbH, cho biết: "Với vai trò là một tập đoàn công nghệ toàn cầu, chúng tôi cam kết định hình các xu hướng tự động hóa, số hóa, điện khí hóa và trí tuệ nhân tạo, vì điều này cũng mở ra con đường cho tăng trưởng tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. Một điều kiện quan trọng để đạt được mục tiêu này là các quá trình giảm chi phí từ các biện pháp tái cấu trúc đã triển khai, cùng với đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh."

Bất chấp nhiều thách thức đáng kể, Bosch vẫn đạt doanh thu 91,0 tỉ euro trong năm tài chính 2025, nhỉnh hơn so với năm trước (2024: 90,3 tỉ euro).