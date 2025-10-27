Bosch Việt Nam góp phần phát triển tài năng nội địa cho toàn cầu

Buổi talkshow dành cho sinh viên mang tên "TechTogether: Your Path to Bosch"

Đây là một chuỗi sự kiện tương tác được thiết kế nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm chân thực về hệ sinh thái công nghệ và giải pháp toàn diện của Bosch tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn chính của chuỗi hoạt động này là buổi talkshow dành cho sinh viên mang tên "TechTogether: Your Path to Bosch". Sự kiện được tổ chức nhằm tạo cho các bạn sinh viên cơ hội tiếp xúc cùng các chuyên từ Bosch, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và những đòi hỏi không ngừng thay đổi của ngành công nghệ.

Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh, Giám đốc Nhân sự tại Bosch Việt Nam, chia sẻ: "Tại Bosch, chúng tôi tin rằng sự đổi mới luôn bắt nguồn từ con người. Bằng cách kết nối các tài năng trẻ với những thách thức thực tiễn và công nghệ tiên tiến, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng một thế hế sẵn sàng thích nghi và thay đổi của thế giới, những người có thể thúc đẩy sự tiến bộ đầy ý nghĩa – cả ở trong nước và trên toàn cầu".

Là một phần của sự kiện Bosch Tech Tour 2025, buổi nói chuyện dành cho sinh viên "TechTogether: Your Path to Bosch" là một diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi sinh viên có thể lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ các kỹ sư, kỹ sư AI, và nhà sáng tạo tại Bosch về những gì cần thiết để xây dựng sự nghiệp trong ngành công nghệ.

Buổi nói chuyện nhằm mục đích giúp sinh viên phát triển tư duy sẵn sàng cho tương lai, có được những hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, và di chuyển bền vững, cũng như trải nghiệm cách Bosch biến đổi cuộc sống hàng ngày thông qua những đổi mới liên tục.

Cam kết này được xây dựng dựa trên chiến lược "Phát triển tài năng nội địa cho toàn cầu" (local-for-global) lâu dài của Bosch nhằm củng cố hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam. Trong nhiều năm, công ty đã tạo dựng mối liên kết sâu sắc với các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua chiến lược toàn diện với các trường như trường Đại học Bách khoa TP HCM, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, và trường Đại học RMIT. Điều này bao gồm việc đầu tư vào các cuộc thi sáng tạo, tài trợ phòng thí nghiệm và các biên bản ghi nhớ hợp tác lâu dài.

Việc phát triển một lực lượng lao động địa phương có tay nghề cao là ưu tiên hàng đầu của Bosch Việt Nam. Một trong những sáng kiến tiêu biểu của chúng tôi là Trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật công nghiệp Bosch (Bosch TGA) theo tiêu chuẩn Đức, được thiết kế với sự hợp tác của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam từ năm 2013 với vốn đầu tư ban đầu hơn 1 triệu Euro.

Chương trình này cung cấp chương trình học miễn phí, hỗ trợ tài chính và đào tạo thực tế tại nhà máy, cho đến nay đã có 204 kỹ thuật viên Bosch tốt nghiệp thành công.