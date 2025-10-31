Brancher.X tiên phong ứng dụng công nghệ vào marketing

Có được vinh dự này nhờ Brancher.X có tư duy tiên phong trong chuyển đổi công nghệ và tái định hình tư duy Marketing hiện đại tại khu vực ASEAN.

Đại diện Brancher.X nhận giải thưởng "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025"

Công ty TNHH Brancher.X Việt Nam vừa được vinh danh tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam – Malaysia 2025 với hai hạng mục "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN" và "Doanh nhân tiêu biểu ASEAN". Đây là một trong những điểm nhấn của sự kiện chính là Lễ Công bố Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025, vinh danh những thương hiệu có sức cạnh tranh bền vững, chất lượng dịch vụ vượt trội và ảnh hưởng tích cực trong ngành.

Việc Brancher.X được xướng tên ở hạng mục này là một cột mốc tự hào, khẳng định vị thế và năng lực của các đơn vị thực thi truyền thông - quảng cáo Việt trên bản đồ sáng tạo Đông Nam Á, đồng thời, minh chứng cho tầm nhìn công nghệ và khát vọng dẫn đầu trong một thời đại marketing mà dữ liệu chính là trọng tâm.

"Danh hiệu này là niềm tự hào cho sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác và là kết quả của hành trình không ngừng nỗ lực của đội ngũ Brancher.X trong việc chiến lược hóa marketing. Chúng tôi luôn đặt giá trị thực tế và khả năng đo lường vào trung tâm, giúp thương hiệu tối ưu hiệu quả trong thời gian ngắn nhất và với chi phí hợp lý nhất" - bà Ngô Nguyễn Ngọc Yến, Giám đốc điều hành Brancher.X, chia sẻ.

Với định hướng phát triển dựa trên phân tích dữ liệu trong suốt 15 năm cung cấp dịch vụ, công ty đã xây dựng một hệ sinh thái truyền thông tích hợp (IMC ecosystem) hoàn chỉnh – nơi dữ liệu, ý tưởng, nội dung kết hợp nhịp nhàng cùng với công nghệ trong vận hành dự án để đảm bảo tạo ra giá trị thực, nhanh, và bền vững cho khách hàng.

Dữ liệu chính là "trái tim" của hệ sinh thái mà Brancher.X nhiều năm xây dựng. Nhờ khả năng dữ liệu đa nguồn, đội ngũ phân tích dữ liệu liên tục để hiểu rõ hành vi khách hàng, sau đó dự đoán xu hướng và đưa ra chiến lược chính xác hơn – từ lựa chọn kênh, thông điệp đến phân bổ ngân sách.







