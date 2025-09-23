Vật tư

Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng Signify

Thứ ba, 23/09/2025 14:47

Signify chính thức ra mắt mô-đun mới, đèn đường năng lượng mặt trời kết nối và hệ thống chiếu sáng thể thao tiên tiến.

Signify (Euronext: LIGHT), tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng, mở rộng thương hiệu chiếu sáng chuyên dụng mang tên Signify qua việc giới thiệu 4 sản phẩm mới: SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar.

Đây là bước tiến đặc biệt của tập đoàn trong phát triển giải pháp chiếu sáng đường phố sử dụng năng lượng mặt trời & mô-đun tích hợp và chiếu sáng thể thao hiệu suất cao.

Với nhiều sản phẩm chiếu sáng chuyên nghiệp khác sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương hiệu Signify trong danh mục chiếu sáng chuyên nghiệp, bên cạnh những thương hiệu toàn cầu đã quen thuộc như Philips và Color Kinetics.

Signify chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên riêng của tập đoàn.

SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, kết nối, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ. Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế. Cả hai phiên bản chuẩn và mini sẽ có mặt tại thị trường châu Âu từ ngày 15-9-2025.

GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Thiết kế mô-đun bền bỉ giúp dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Actistar – đèn pha LED cao cấp cho khu vực ngoài trời và trung tâm thể thao có hiệu suất mạnh mẽ với công nghệ kiểm soát quang học cao. GreenVision Xceed Pro và Actistar sẽ chính thức có mặt tại châu Á, Úc, châu Phi và Nam Mỹ từ ngày 15-9-2025.

Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á, chia sẻ: "Thương hiệu phát huy vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới, hiệu suất và phát triển bền vững, với danh mục sản phẩm chiếu sáng thông minh, kết nối và dịch vụ toàn diện dưới nhiều thương hiệu uy tín.Việc ra mắt các dòng đèn chiếu sáng ngoài trời cao cấp mang thương hiệu Signify lần này là bước tiến quan trọng, đặt thương hiệu Signify ở vị trí trung tâm trong danh mục chiếu sáng chuyên dụng của chúng tôi".

Song Hà

Signify Việt Nam giới thiệu giải pháp chiếu sáng tiên tiến

Vật tư 19:33

Signify và hơn 20 đơn vị tư vấn, đối tác kinh doanh thảo luận các giải pháp chiếu sáng đô thị qua Hội thảo "Sáng tạo trong chiếu sáng công cộng" tại Hà Nội.

Signify thắp sáng mặt tiền khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Vật tư 08:42

Trong các đô thị hiện đại, ánh sáng không chỉ tạo không gian hài hòa, tôn vinh vẻ đẹp công trình mà còn tăng sự hài lòng của các cư dân nơi đây.

năng lượng mặt trời

sử dụng năng lượng

sản phẩm mới

thị trường châu Âu

tiết kiệm năng lượng

bước tiến mới

Phát triển bền vững

đi xe đạp

người đi bộ

đèn chiếu sáng
