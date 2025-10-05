Cake by VPBank được vinh danh “Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc”

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực tiên phong của Cake trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào toàn trình hoạt động ngân hàng, góp phần định hình thế hệ ngân hàng số tiếp theo – Next Gen AI Bank.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ AI của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tinh thần "Vươn mình bứt phá – Tự hào Việt Nam" mà giải thưởng BCA 2025 tôn vinh.

Cake được là ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc tại Better Choice Awards 2025

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ AI ở tầm quốc tế, và ứng dụng công nghệ này vào lĩnh vực quan trọng nhất: tài chính số. Với chiến lược Next Gen AI Bank, chúng tôi sẽ tiếp tục đem lại niềm tin số, mở rộng cơ hội tài chính toàn diện cho hàng triệu người Việt".

Công nghệ AI giúp Cake xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm với tốc độ trung bình tính bằng giây; xử lý trung bình hàng triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng, với tốc độ trung bình chỉ trong vài phút cho mỗi hồ sơ, cho thấy khả năng tự động hóa quy trình mạnh mẽ.

Cake cũng dẫn đầu trong chuẩn bảo mật: là ngân hàng số đầu tiên tại Đông Nam Á đạt ISO/IEC 30107-3 Level 2 cho công nghệ Passive Liveness Detection về nhận diện khuôn mặt và PCI DSS 4.0 Level 1 - mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ.

Với hơn 6 triệu người dùng trên toàn quốc, tỉ lệ giữ chân khách hàng tại Cake lên đến 80% đối với người dùng thường xuyên giao dịch, và 95% đối với người dùng sử dụng dịch vụ tài chính, phản ánh mức độ hài lòng và trung thành cao.

Trong khuôn khổ Better Choice Awards 2025, Cake còn được trao giải thưởng "Nền tảng AI ‘make in Vietnam’ tiên phong", tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một ngân hàng số ứng dụng AI toàn trình do người Việt phát triển.

Cake nhận giải thưởng "Nền tảng AI "make in Vietnam" tiên phong"

Cake hiện vận hành hơn 100 mô hình AI do chính kỹ sư Việt Nam phát triển. Đặc biệt, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên biệt cho tiếng Việt của Cake đã giành giải thưởng tại Multilingual Conversational Speech Language Model (MLC-SLM) thuộc Interspeech 2025 – hội nghị số 1 thế giới về công nghệ giọng nói, xếp hạng A theo chuẩn CORE, quy tụ những tập đoàn và viện nghiên cứu hàng đầu như Tencent, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Nanyang…