Doanh nhân

Doanh nghiệp nào được người lao động yêu thích nhất?

Thứ bảy, 11/10/2025 10:29

Các doanh nghiệp được người lao động bình chọn, tự hào trở thành hình mẫu về môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài.

Vinamilk đứng đầu Khối Doanh nghiệp Lớn được CareerViet công bố “Doanh nghiệp yêu thích 2025 – Enterprise of Choice” do người lao động bình chọn tại TP HCM vào tối 9-10.

Doanh nghiệp nào được người lao động yêu thích nhất? - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được tuyên dương

Các doanh nghiệp còn lại là Samsung Electronics HCMC CE Complex, Công ty CP hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen…

Đây là các doanh nghiệp tỏa sáng và được người lao động bình chọn nhiều nhất. Sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu vững mạnh, được chính cộng đồng người lao động bình chọn và tự hào trở thành hình mẫu về môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài và kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội trong năm.

Chương trình khảo sát phi lợi nhuận do CareerViet và Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam thực hiện từ tháng 6-2025 đến hết hết tháng 8-2015. Khảo sát năm nay đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng, hơn 4 triệu lượt quan tâm, 88.129 lượt tham gia khảo sát và 6.712 doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

CareerViet vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong danh sách top Doanh nghiệp Yêu thích 2025, những tổ chức đã hiện thực hóa giá trị 5S trong chiến lược quản trị nhân sự: lắng nghe tiếng nói nhân viên, tạo dựng môi trường gắn kết, khơi dậy tinh thần cống hiến, thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa sự tỏa sáng khác biệt.

Doanh nghiệp nào được người lao động yêu thích nhất? - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được tuyên dương

Kết quả khảo sát cho thấy, thành công của doanh nghiệp đến từ sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, bản sắc tổ chức và chiến lược phát triển con người. Sự đồng điệu này tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp duy trì sức bật nội tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến giá trị phát triển bền vững.

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng giám đốc CareerViet, tin rằng trên hành trình phía trước, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nuôi dưỡng “bản sắc riêng” để lan tỏa năng lượng tích cực, gắn kết con người, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.

Tin-ảnh: P.Thanh

chiến lược phát triển

Môi trường làm việc

kinh tế Việt Nam

năng lực cạnh tranh

thu hút nhân tài

Nghiên cứu thị trường
