Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh được vinh danh vì cộng đồng

Với những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ cho công tác từ thiện và an sinh xã hội, doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh đã được Tạp chí Phụ Nữ Mới - Cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng Giải thưởng Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình sống đầy nghị lực, yêu thương và sẻ chia.

Lễ vinh danh diễn ra trang trọng tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, với sự hiện diện của đại diện các cơ quan, ban ngành và giới trí thức, văn hóa. Giải thưởng được trao bởi Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới - nhà văn Chu Thị Thu Hằng, như một lời tri ân dành cho những cống hiến bền bỉ của nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái.

Doanh nhân Ngọc Trinh hội ngộ NSND Trịnh Kim Chi cũng là người nhận giải thưởng tại Gala vinh danh.

Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười ấm áp của chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh là một hành trình sinh tử đầy thử thách. Từ thuở ấu thơ, chị đã phải đối diện với ca phẫu thuật tim phức tạp, nhiều lần bước qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng, thay vì khép lại quá khứ đau đớn cho riêng mình, chị chọn cách mở rộng trái tim để sẻ chia.

Gắn bó với Bệnh viện Tim Hà Nội, chị Ngọc Trinh không chỉ là người từng trải qua nỗi đau của bệnh tật, mà còn là người đồng hành thấu hiểu với các bệnh nhân. Sự động viên của chị không đến từ những lời nói lớn lao, mà từ sự hiện diện âm thầm, kiên trì và chân thành. Chính từ trái tim từng mong manh ấy, chị đã lan tỏa niềm tin, sự an yên và hy vọng hồi sinh cho nhiều số phận khác.

Hiện nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh đang công tác tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Tim Hà Nội. Trước đó, chị có 17 năm gắn bó với lĩnh vực Tài chính - Xổ số Kiến thiết, âm thầm đóng góp cho nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng phúc lợi cộng đồng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, chị luôn ấp ủ ước mơ được làm việc trong môi trường y tế, nơi từng nhịp tim được gìn giữ mỗi ngày.

Khoảng cuối năm 2024, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi chị chính thức trở thành cán bộ của bệnh viện Tim Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của PGS-TS-BS Nguyễn Sinh Hiền cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành tim mạch. Tại đây, chị không chỉ tìm thấy công việc phù hợp, mà còn tìm thấy "vùng đất an yên" để tiếp tục hành trình phụng sự và lan tỏa những giá trị sống tích cực.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh xúc động và hạnh phúc trên thảm đỏ sự kiện.

Câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh không chỉ là hành trình vượt lên bệnh tật, mà còn là minh chứng sống động cho thông điệp nhân văn: hồi sinh là có thật, khi con người không từ bỏ hy vọng. Một trái tim nhân ái, lặng lẽ nhưng bền bỉ, vẫn đang ngày ngày tiếp sức cho cộng đồng bằng yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Ngọc Trinh chia sẻ: Thế hệ trẻ là những mầm non là nhân tài tương lai của đất nước, tôi kỳ vọng 1 thế hệ trẻ được đầu tư trí tuệ nhận thức và giá trị sống như chính trái tim bền bỉ của tôi để đưa đất nước ngày càng rạng danh với 5 châu.