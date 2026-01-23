FedEx bổ nhiệm ông Salil Chari làm Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Ông Salil Chari từng giữ chức Phó Chủ tịch cấp cao mảng Tiếp thị và Trải nghiệm Khách hàng của FedEx tại khu vực APAC. Ông chính thức bắt đầu trọng trách mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, kế nhiệm bà Kawal Preet, hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch điều hành (EVP) phụ trách mảng Quy hoạch, Kỹ thuật và Chuyển đổi.

Trên cương vị Chủ tịch khu vực, ông Chari chịu trách nhiệm định hướng chiến lược kinh doanh và dẫn dắt đội ngũ gần 30.000 nhân sự trên khắp APAC, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận, mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn khu vực.

Ông Richard W. Smith, Giám đốc Điều hành Toàn cầu và Tổng Giám đốc điều hành Khối Hàng không của FedEx, chia sẻ: “Với sự am hiểu sâu sắc về khu vực, tôi tin tưởng rằng ông sẽ đưa hoạt động kinh doanh của FedEx tại APAC lên tầm cao mới, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của khu vực đối với sự tăng trưởng toàn cầu của tập đoàn”.

Ông Chari bắt đầu sự nghiệp tại FedEx vào năm 1997 với vai trò chuyên viên phân tích tiếp thị tại Memphis, Hoa Kỳ. Thông qua vai trò lãnh đạo tại nhiều khu vực, như Mỹ Latin và Caribe, Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, Tiểu lục địa Ấn Độ, và Châu Phi, ông đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng và trao quyền cho doanh nghiệp địa phương mở rộng tầm ảnh hưởng đến toàn cầu, đồng thời nắm bắt các cơ hội thị trường mới.

Ông Salil Chari, Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của FedEx, chia sẻ: “Châu Á-Thái Bình Dương là một thị trường sôi động, với nhiều hành lang thương mại năng động và phát triển nhanh nhất thế giới, mang lại cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp ở mọi quy mô tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Trên nền tảng vững chắc sẵn có, ưu tiên của tôi là tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi, đẩy nhanh đà tăng trưởng, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của FedEx như một đối tác đáng tin cậy của khách hàng và cộng đồng. FedEx sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp địa phương với nhiều cơ hội mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện giao thương toàn cầu trong thị trường năng động này”.