Doanh nhân

FedEx được vinh danh tại Asia Pacific Biopharma Excellence Awards

Thứ tư, 25/03/2026 10:26

FedEx vừa được vinh danh là "Nhà cung cấp logistics và quản lý chuỗi cung ứng xuất sắc cho giải pháp giao nhận đến chặng kết".

Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa được vinh danh là "Nhà cung cấp logistics và quản lý chuỗi cung ứng xuất sắc cho giải pháp giao nhận đến chặng kết" (Best Logistics & Supply Chain Management Supplier for Last Mile Implementation).

FedEx được vinh danh tại Asia Pacific Biopharma Excellence Awards - Ảnh 1.

Đây là Giải thưởng Sinh dược Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia - Pacific Biopharma Excellence Awards 2026 – ABEA 2026).

Giải thưởng được tổ chức bởi IMAPAC | BioSupply Chain Asia 2026 trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Chuỗi cung ứng Sinh dược Châu Á 2026 (Bio Supply Chain Asia 2026), nhằm tôn vinh các tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất sinh dược, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và nghiên cứu lâm sàng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Salil Chari, Chủ tịch FedEx khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Khi các liệu pháp điều trị ngày càng chuyên biệt và nhạy cảm với nhiệt độ, yêu cầu về logistics cũng trở nên khắt khe hơn. FedEx đáp ứng những yêu cầu đó thông qua hệ thống vận hành chuyên biệt cho ngành khoa học sự sống, mạng lưới toàn cầu rộng khắp và quy trình thực thi kỷ luật, bảo đảm mỗi lô hàng được vận chuyển với độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất".

Giải thưởng này tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của FedEx trong lĩnh vực logistics y tế, bao gồm: Kiểm soát nhiệt độ từ đầu đến cuối cho các dải nhiệt độ khác nhau. Hơn 130 cơ sở chuỗi lạnh trên toàn cầu, duy trì tính toàn vẹn nhiệt độ trong mạng lưới vận chuyển đa phương thức và xuyên biên giới. Chứng nhận CEIV Pharma cấp doanh nghiệp tại Sân bay quốc tế Quảng Châu Bạch Vân (CAN) và Sân bay quốc tế Kansai (KIX), cùng 22 cơ sở FedEx trên toàn cầu vận hành theo khung tiêu chuẩn chất lượng CEIV Pharma…

Những năng lực nổi bật này giúp FedEx trở thành đối tác thiết yếu trong việc vận chuyển các lô hàng thuốc sinh học có giá trị cao, bao gồm sinh phẩm sinh học, vaccine, liệu pháp tế bào và gene, cùng nhiều sản phẩm y tế chuyên biệt khác.

Trong bối cảnh nhu cầu về liệu pháp giá trị cao ngày càng tăng, cùng với sự mở rộng của các luồng thương mại nội Á, FedEx không ngừng nâng cao năng lực để đảm bảo tính toàn vẹn của lô hàng từ phòng thí nghiệm đến bệnh nhân. Đối với các tổ chức y tế, viện nghiên cứu và nhà sản xuất dược phẩm, FedEx hỗ trợ vận chuyển an toàn các sản phẩm nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ thông qua mạng lưới International Express, các dịch vụ vận chuyển khẩn cấp (SpS) và hạ tầng logistics tích hợp toàn cầu của mình.

Song Hà

FedEx bổ nhiệm ông Salil Chari làm Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Doanh nhân

Tập đoàn Federal Express (FedEx) vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu

Doanh nhân

FedEx bổ sung thêm chuyến bay đi từ Hà Nội giúp rút ngắn thời gian vận chuyển đến châu Á và châu Âu nhanh hơn một ngày.

TPHCM: Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng lần thứ I

Doanh nhân

Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng, TPHCM vừa tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 2.500 gian hàng tham gia triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2026

Vật tư

Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội chỉ đạo và bảo trợ cho Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2026 lần thứ nhất.

Maison Office ghi nhận xu hướng dịch chuyển văn phòng tại TPHCM

Thị trường

Làn sóng chuyển văn phòng khỏi khu vực trung tâm truyền thống (CBD) thành xu hướng nổi bật, góp phần tái định hình cấu trúc thị trường văn phòng tại TPHCM.

Hội Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Toả sáng cùng nữ doanh nhân Sài Gòn"

Doanh nhân

Ngày 15-3 Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức chương trình “Tỏa sáng cùng Nữ Doanh nhân Sài Gòn” trên du thuyền 5 sao REVER Cruise.

Trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng chương trình Asia Gourmet Circle của Mastercard

Tài chính

Mastercard vừa chính thức ra mắt chương trình Asia Gourmet Circle (AGC), thuộc khuôn khổ bộ quyền lợi đặc quyền The Mastercard Collection.

Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Tài chính

Công ty CP chứng khoán Vietcap vừa tổ chức Vietcap Investment Day 2026 - diễn đàn đầu tư quy mô lần đầu dành riêng cho khách hàng cá nhân của Vietcap.

Phú Châu Door - Đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy uy tín hàng đầu

Vật tư

Trong số các đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy hiện nay, Phú Châu Door được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ kinh nghiệm lâu năm và chất lượng sản phẩm ổn định.

Mỗi ngày thế giới có một tỉ phú mới

Doanh nhân

Thế giới chứng kiến tốc độ tích lũy tài sản chưa từng có của giới siêu giàu: Trung Quốc có gia tộc 21 đời thịnh vượng; Có tỉ phú cạnh tranh với Elon Musk...

Quỹ GrabForGood dành 3,2 triệu USD thúc đẩy chương trình giáo dục

Doanh nhân

Ngày 16-3, Grab, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, vừa công bố cam kết dành một khoản ngân sách 3,2 triệu USD trong năm 2026 cho Quỹ GrabForGood.

Bất động sản Đà Nẵng: "Rồng bay" nhờ cú hích kép từ Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại

Địa ốc

Những động lực mới đang tạo ra kỳ vọng lớn về một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng, "thủ phủ" miền Trung.

