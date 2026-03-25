FedEx được vinh danh tại Asia Pacific Biopharma Excellence Awards

Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa được vinh danh là "Nhà cung cấp logistics và quản lý chuỗi cung ứng xuất sắc cho giải pháp giao nhận đến chặng kết" (Best Logistics & Supply Chain Management Supplier for Last Mile Implementation).

Đây là Giải thưởng Sinh dược Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia - Pacific Biopharma Excellence Awards 2026 – ABEA 2026).

Giải thưởng được tổ chức bởi IMAPAC | BioSupply Chain Asia 2026 trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Chuỗi cung ứng Sinh dược Châu Á 2026 (Bio Supply Chain Asia 2026), nhằm tôn vinh các tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất sinh dược, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và nghiên cứu lâm sàng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Salil Chari, Chủ tịch FedEx khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Khi các liệu pháp điều trị ngày càng chuyên biệt và nhạy cảm với nhiệt độ, yêu cầu về logistics cũng trở nên khắt khe hơn. FedEx đáp ứng những yêu cầu đó thông qua hệ thống vận hành chuyên biệt cho ngành khoa học sự sống, mạng lưới toàn cầu rộng khắp và quy trình thực thi kỷ luật, bảo đảm mỗi lô hàng được vận chuyển với độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất".

Giải thưởng này tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của FedEx trong lĩnh vực logistics y tế, bao gồm: Kiểm soát nhiệt độ từ đầu đến cuối cho các dải nhiệt độ khác nhau. Hơn 130 cơ sở chuỗi lạnh trên toàn cầu, duy trì tính toàn vẹn nhiệt độ trong mạng lưới vận chuyển đa phương thức và xuyên biên giới. Chứng nhận CEIV Pharma cấp doanh nghiệp tại Sân bay quốc tế Quảng Châu Bạch Vân (CAN) và Sân bay quốc tế Kansai (KIX), cùng 22 cơ sở FedEx trên toàn cầu vận hành theo khung tiêu chuẩn chất lượng CEIV Pharma…

Những năng lực nổi bật này giúp FedEx trở thành đối tác thiết yếu trong việc vận chuyển các lô hàng thuốc sinh học có giá trị cao, bao gồm sinh phẩm sinh học, vaccine, liệu pháp tế bào và gene, cùng nhiều sản phẩm y tế chuyên biệt khác.

Trong bối cảnh nhu cầu về liệu pháp giá trị cao ngày càng tăng, cùng với sự mở rộng của các luồng thương mại nội Á, FedEx không ngừng nâng cao năng lực để đảm bảo tính toàn vẹn của lô hàng từ phòng thí nghiệm đến bệnh nhân. Đối với các tổ chức y tế, viện nghiên cứu và nhà sản xuất dược phẩm, FedEx hỗ trợ vận chuyển an toàn các sản phẩm nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ thông qua mạng lưới International Express, các dịch vụ vận chuyển khẩn cấp (SpS) và hạ tầng logistics tích hợp toàn cầu của mình.