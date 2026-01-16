Gamuda Land Việt Nam chính thức Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng

Tham dự gồm đội ngũ nhân sự của chủ đầu tư, các chuyên viên kinh doanh của 22 đơn vị phân phối BĐS hàng đầu thị trường. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của Gamuda Land tại các "thành phố đầu tàu kinh tế" trên toàn quốc, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của nhà phát triển bất động sản quốc tế tại Việt Nam.

Không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án Ambience, sự kiện còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Gamuda Land vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản Hải Phòng, trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ.

Sự kiện thu hút đông đảo đội ngũ của các đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu thị trường

Sự kiện Kick-off có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam, các đối tác chiến lược cùng lực lượng kinh doanh nòng cốt, cho thấy sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và quyết tâm cao độ của chủ đầu tư trong giai đoạn triển khai và phát triển dự án. Thông qua chương trình, Gamuda Land Việt Nam đã chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển dự án Ambience cũng như chiến lược tiếp cận thị trường Hải Phòng trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Khu vực miền Bắc Gamuda Land Việt Nam nhấn mạnh:

"Ambience không đơn thuần là một dự án mới, mà còn là tuyên bố chính thức của Gamuda Land về sự hiện diện và cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của thành phố Cảng. Chúng tôi tin rằng, với triết lý phát triển bền vững và sự đầu tư bài bản, Ambience sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị tại Hải Phòng".

Ông James Lai Siaw Pin – Tổng giám đốc Gamuda Land khu vực miền Bắc

Ambience - Không gian sống hiện đại mang tinh thần thành phố Cảng

Ambience được định vị là khu căn hộ mang phong cách sống hiện đại, lấy cảm hứng từ tinh thần năng động, cởi mở và không ngừng chuyển mình của thành phố Cảng. Dự án hướng tới nhóm khách hàng là thế hệ cư dân văn minh, có gu sống hiện đại, đề cao chất lượng không gian sống, khả năng kết nối và sự cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi - trải nghiệm.

Dự án được Gamuda Land phát triển với định hướng quy hoạch đồng bộ, chú trọng hệ thống tiện ích nội khu, không gian sinh hoạt cộng đồng và thiết kế kiến trúc hiện đại. Các yếu tố cảnh quan, mảng xanh và không gian mở được bố trí hài hòa, nhằm mang đến môi trường sống thân thiện, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân đô thị trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, Ambience còn kế thừa những giá trị cốt lõi trong triết lý phát triển của Gamuda Land, bao gồm việc tối ưu trải nghiệm sống cho cư dân, đề cao yếu tố bền vững và trách nhiệm với môi trường, đồng thời đảm bảo chất lượng xây dựng và giá trị dài hạn của dự án. Đây được xem là nền tảng để Ambience trở thành khu căn hộ có sức sống bền vững, không chỉ tại thời điểm ra mắt mà trong suốt quá trình vận hành về sau.

Hải Phòng - Điểm đến chiến lược trong tầm nhìn phát triển dài hạn

Trong những năm gần đây, Hải Phòng liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển trọng điểm của khu vực phía Bắc. Sự bứt phá về hạ tầng giao thông, khả năng thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, cùng quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đã đưa Hải Phòng trở thành một trong những thị trường bất động sản giàu tiềm năng, đặc biệt ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu an cư thực và lực lượng lao động chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, việc Gamuda Land chính thức Kick-off dự án Ambience được xem là bước đi chiến lược, thể hiện sự chọn lọc kỹ lưỡng về thị trường cũng như tầm nhìn đầu tư dài hạn của nhà phát triển đô thị quốc tế tại Việt Nam. Hải Phòng không chỉ là điểm đến tiếp theo trong hành trình mở rộng của Gamuda Land, mà còn là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển bền vững tại khu vực phía Bắc.

Sự kiện Kick-off đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của Gamuda Land tại các "thành phố đầu tàu kinh tế" trên toàn quốc

Gamuda Land - Nhà phát triển đô thị theo đuổi giá trị bền vững

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị quy mô lớn tại nhiều quốc gia, Gamuda Land được biết đến là nhà phát triển theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và tạo lập giá trị lâu dài cho cộng đồng. Các dự án của Gamuda Land không chỉ chú trọng yếu tố kiến trúc hay quy mô, mà còn đề cao quy hoạch tổng thể, không gian sống xanh và chất lượng vận hành trong suốt vòng đời dự án.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã ghi dấu ấn thông qua nhiều dự án đô thị và nhà ở, góp phần nâng cao chuẩn mực sống đô thị và đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hóa bền vững. Việc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Hải Phòng cho thấy cam kết lâu dài của Gamuda Land trong việc đồng hành cùng sự phát triển của các đô thị Việt Nam, không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tập trung vào giá trị thực và bền vững.

Thông qua dự án Ambience, Gamuda Land Việt Nam kỳ vọng sẽ mang đến một chuẩn mực sống mới tại Hải Phòng, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản địa phương.

Việc chính thức Kick-off dự án Ambience cũng mở ra giai đoạn triển khai sôi động, tạo tiền đề cho các hoạt động kinh doanh, hợp tác và phát triển trong thời gian tới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Gamuda Land là nhà phát triển đô thị quốc tế có tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam.