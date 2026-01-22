Giải mã "Ẩn số vàng" tái định hình bản đồ bất động sản khu đông TPHCM

Giới quan sát nhận định đây là một "ẩn số vàng" đầy tiềm năng, đóng vai trò hạt nhân trong nhịp độ phát triển mới của khu Đông TPHCM.

Đường Võ Chí Công - Trục kết nối chiến lược của khu Đông

Trong tiến trình đô thị hóa của TPHCM, mỗi khu vực đều ghi dấu của những trục hạ tầng mang tính bản lề, đủ sức định hình lại không gian đô thị và thiết lập mặt bằng giá trị mới cho thị trường bất động sản.

Khu Nam Sài Gòn từng mở ra kỷ nguyên đô thị hóa với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Khu Đông cũng đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ nhiều tuyến giao thông chủ lực, trong đó, Xa lộ Hà Nội (nay là Võ Nguyên Giáp) cùng tuyến metro số 1 được xem là "đòn bẩy" quan trọng đưa khu vực này bứt phá về diện mạo và giá trị.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, bức tranh hạ tầng TPHCM đang cho thấy một sự dịch chuyển trọng tâm rõ nét, khi thành phố đang dồn lực hoàn thiện các tuyến vành đai và kết nối liên vùng. Giữa tâm điểm của làn sóng này, đường Võ Chí Công – Vành đai 2 nổi lên như một trục tăng trưởng mới trong bài toán quy hoạch khu Đông.

Trục Võ Chí Công đóng vai trò "hạt nhân" trong nhịp độ phát triển mới của khu Đông TPHCM

Giá trị cốt lõi của trục Võ Chí Công nằm ở khả năng rút ngắn khoảng cách hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế, đồng thời tối ưu hóa luồng di chuyển của dòng người, dòng vốn và dòng hàng hóa.

Với chiều dài hơn 13 km, kéo dài từ chân cầu Phú Mỹ đến Xa lộ Hà Nội, đường Võ Chí Công được định vị là tuyến kết nối ngắn và trực tiếp giữa các trung tâm kinh tế năng động bậc nhất thành phố. Về khu Nam, trục đường này mở ra hành lang di chuyển nhanh đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng; trong khi ở hướng Đông, đường Võ Chí Công kết nối liền mạch với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, khu công nghệ cao và sắp tới sẽ kết nối phía Bắc để di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất. Đây cũng là trục "xương sống" kết nối trung tâm TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, thông qua hệ thống vành đai và các công trình hạ tầng liên vùng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đoạn đường Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ tới cầu Phú Hữu dài gần 8 km đã được đề xuất mở rộng với ngân sách gần 3.400 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với nút giao Mỹ Thủy và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, từng bước tháo gỡ các "điểm nghẽn" hạ tầng tồn tại nhiều năm qua.

Áp lực về lưu lượng xe container sẽ sớm được cải thiện sau khi đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu hoàn thiện. Việc hình thành tuyến đường chuyên dụng này sẽ giúp phân luồng giao thông thông thoáng và xuyên suốt.

Dự án Gladia by the Waters trong tổng thể khu đô thị 30ha với 3 mặt giáp sông tọa lạc ngay mặt tiền đường Võ Chí Công

Một dấu mốc mang tính bước ngoặt cho trục đường Võ Chí Công chính là cầu Cát Lái - công trình vừa chính thức khởi công ngày 15/1/2026. Khi đi vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu Đông TPHCM đến sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời hình thành trục kết nối liên hoàn giữa cảng biển - sân bay - trung tâm tài chính. Khi đó, đường Võ Chí Công không chỉ giữ vai trò giao thông nội đô, mà còn trở thành "phễu giao thương" đón dòng di chuyển liên vùng.

Ở tầm nhìn dài hạn, vai trò của đường Võ Chí Công còn được củng cố bởi mạng lưới metro như tuyến Metro số 6, Metro Thủ Thiêm – Long Thành trong tương lai. Tương tự cách Metro số 1 đã tạo nên cú "lột xác" cho Xa lộ Hà Nội, các tuyến metro mới sẽ kích hoạt quá trình đô thị hóa mạnh mẽ dọc trục đường Võ Chí Công, từng bước biến khu vực từ chức năng logistics thành đại lộ đô thị với khu dân cư chất lượng cao, chuỗi văn phòng và trung tâm thương mại.

Gladia by the Waters: "Điểm neo giá trị" ngay tâm mạch phát triển

Theo nhận định của giới chuyên gia, khi vai trò kết nối chiến lược của trục đường Võ Chí Công – Vành đai 2 hoàn thiện, bất động sản dọc tuyến sẽ bước vào giai đoạn xác lập vị thế mới.

Tuy nhiên, giá trị phát triển không lan tỏa đồng đều theo chiều dài hạ tầng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính bền vững và minh bạch, dòng tiền có xu hướng tìm đến những dự án đã hình thành, pháp lý hoàn chỉnh và nằm đúng "tâm mạch" của các trục phát triển. Đây là những tài sản có giá trị bền vững theo nhịp tăng trưởng dài hạn của đô thị.

Gladia by the Waters đón nhận sự quan tâm tích cực của khách hàng nhờ đã xây dựng hoàn chỉnh, pháp lý vững vàng.

Trong bức tranh đó, Gladia by the Waters được đánh giá là một điểm sáng trên trục đường Võ Chí Công. Tọa lạc tại mặt tiền trục đường chiến lược, dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng đến các khu vực trọng yếu của thành phố. Từ Gladia by the Waters, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút về Thủ Thiêm, 20 phút về trung tâm Bến Thành, 20 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khoảng 45 phút để tiếp cận sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Nằm trong tổng thể khu đô thị 30ha của Khang Điền được quy hoạch với hơn 4.000 căn hộ chung cư và gần 500 căn biệt thự - nhà phố, Gladia by the Waters có quy mô 11,8 ha được phát triển bởi liên doanh Keppel & Khang Điền, đã hoàn tất xây dựng toàn bộ khu biệt thự, nhà phố cùng hệ tiện ích, cảnh quan; sẵn sàng bàn giao. Gần đây chủ đầu tư cũng đã công bố sẽ động thổ khu cao tầng đầu tiên vào ngày 25-1.

Việc nằm trong một tổng thể quy hoạch đã định hình cho thấy Gladia by the Waters không phát triển đơn lẻ mà tích lũy giá trị theo tiến trình hoàn thiện của toàn khu và hạ tầng xung quanh, từ đó hình thành một "vùng đệm" mang giá trị bền vững.

Chính những nền tảng này giúp Gladia by the Waters được nhìn nhận như một "điểm neo" giá trị trên trục đường Võ Chí Công – nơi hội tụ khả năng kết nối vượt trội và dư địa tăng trưởng dài hạn khi không chỉ kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp ngay tâm điểm khu Đông TPHCM, mà còn sở hữu nhiều tiềm năng bứt phá giá trị theo nhịp tăng trưởng của trục đường.