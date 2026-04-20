Gửi tiết kiệm, mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất...?

Lãi suất tiết kiệm giảm nhưng vẫn là lựa chọn hấp dẫn

Sau cuộc họp với Thống đốc ngân hàng Nhà nước ngày 9/4, xu hướng giảm lãi suất huy động đã lan rộng trên toàn hệ thống khi có tới 29 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm, nhiều đơn vị hạ sâu và thậm chí giảm nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, gửi tiết kiệm vẫn là kên đầu tư thu hút người dân.

Lý do đầu tiên là sự an toàn. Khác với các kênh đầu tư khác, gửi ngân hàng giúp bảo toàn vốn và biết trước số tiền lãi sẽ nhận được là bao nhiêu. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc cầm chắc một khoản lợi nhuận ổn định hàng tháng khiến nhiều người cảm thấy yên tâm, "ăn ngon ngủ kỹ" hơn là việc lo lắng theo dõi giá vàng hay giá đất lên xuống mỗi ngày.

Còn anh Trần Minh Đức, một nhà đầu tư cá nhân, chia sẻ anh không dồn toàn bộ tiền vào một chỗ. “Tôi gửi ngân hàng một phần để có dòng tiền ổn định, giữ vàng để phòng ngừa rủi ro và chờ cơ hội tốt ở bất động sản”, anh Đức nói.

Ông Đoàn Duy Tú, chuyên gia về tài chính nhận định: “Nếu nhà đầu tư có kế hoạch sử dụng tiền trong vòng dưới một năm, việc gửi ngân hàng giúp bảo toàn vốn và có lợi nhuận rõ ràng. Đây là lựa chọn an toàn nhất hiện nay”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng lãi suất tăng thường đi kèm với việc giá cả hàng hóa ngoài thị trường cũng tăng. Do đó, mức lãi suất này thực chất giúp tiền không bị mất giá quá nhiều, chứ khó có thể giúp bạn giàu lên nhanh chóng nếu chỉ trông chờ vào sổ tiết kiệm.

Thực tế cho thấy, tâm lý người dân thường có xu hướng rút tiền từ các kênh đầu tư mạo hiểm để quay về gửi tiết kiệm. Điều này tạo ra một áp lực lớn lên chứng khoán và bất động sản. Khi dòng tiền đổ vào ngân hàng nhiều hơn, nhu cầu mua nhà đất hay đầu tư chứng khoán sẽ giảm xuống, khiến thanh khoản của các thị trường này chậm lại.

Giải pháp phân bổ vốn và lời khuyên cho nhà đầu tư

Còn ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán SSI cho rằng, đứng trước sự dịch chuyển của lãi suất, bài toán quan trọng nhất không phải là chọn kênh nào duy nhất mà là làm sao để chia số tiền mình có một cách hợp lý nhất. Một chiến lược khôn ngoan mà nhiều người đang áp dụng là chia số vốn ra làm nhiều phần để vừa có tiền lãi đều đặn, vừa không bỏ lỡ cơ hội.

Ông Thế tư vấn: “Nên giữ một phần khoảng 30% - 50% số tiền nhàn rỗi trong ngân hàng. Đây được coi là khoản "quỹ dự phòng" giúp đảm bảo cuộc sống và luôn có sẵn tiền mặt khi cần thiết. Trong lúc lãi suất đang tốt, đây là bước đi thông minh để tiền đẻ ra tiền một cách an toàn nhất. Đối với số tiền còn lại, bạn có thể cân nhắc phân bổ vào vàng hoặc bất động sản, cổ phiếu nhưng với thái độ thận trọng”.

Cũng theo ông Thế, hiện giá một số cổ phiểu cơ bản tốt có nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng sinh lời cao, tăng trưởng bền vững đang được định giá thấp hơn giá trị thực, mang lại lợi nhuận bền vững, nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ dài hạn.

Đối với vàng, đây là kênh tích lũy lâu dài, chỉ nên mua khi có tiền nhàn rỗi thực sự và xác định giữ trong vài năm, tuyệt đối không nên mua đuổi khi giá đang lập đỉnh vì rất dễ bị lỗ khi giá điều chỉnh. Với bất động sản, mặc dù lãi suất tăng khiến việc vay vốn mua đất trở nên đắt đỏ, nhưng đây lại là cơ hội cho những người có tiền mặt sẵn. Nên ưu tiên những miếng đất có pháp lý rõ ràng, nhà ở có thể cho thuê ngay để tạo ra dòng tiền hàng tháng.

Các chuyên gia khuyến nghị, đừng bao giờ dồn hết vốn vào một chỗ và đặc biệt tránh vay mượn quá nhiều để đầu tư trong lúc lãi suất đang cao. Khi lãi suất tiết kiệm tăng, lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo, áp lực trả nợ sẽ rất lớn nếu bạn tính toán không kỹ. Hãy để một phần tiền ở ngân hàng để có sự an tâm, một phần vào vàng để phòng rủi ro tiền mất giá và nếu đủ tiềm lực thì đầu tư vào đất đai có giá trị thực. Sự tỉnh táo, không chạy theo đám đông và biết lượng sức mình chính là chìa khóa để giữ vững tài chính gia đình và gia tăng tài sản một cách bền vững nhất trong giai đoạn hiện nay.