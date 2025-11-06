Dự án

Hải Phòng có thêm dự án bất động sản công nghiệp Core5 Việt Nam

Thứ năm, 06/11/2025 11:34

Indochina Kajima, cùng Tập đoàn ITOCHU (Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công dự án bất động sản công nghiệp Core5 Hải Phòng.

Indochina Kajima, liên doanh giữa Indochina Capital và Tập đoàn Kajima (Nhật Bản), cùng Tập đoàn ITOCHU (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ khởi công dự án bất động sản công nghiệp Core5 Hải Phòng. 

Đây là dự án được xây dựng giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Deep C II Hải Phòng, sẽ cung cấp hơn 80.000m2 nhà xưởng xây sẵn tiêu chuẩn quốc tế cho thuê, dự kiến bàn giao vào quý 1/2027.

Hải Phòng có thêm dự án bất động sản công nghiệp Core5 Việt Nam - Ảnh 1.

Indochina Kajima va Tập đoàn Itochu khởi công dự án Core5 Hai Phong giai đoạn 2

Dự án Core5 Hải Phòng (giai đoạn 2) cung cấp nhà xưởng xây sẵn cho thuê, tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế liền kề và có lựa chọn nhà xưởng kèm tầng lửng. Với diện tích linh hoạt từ 2.994m2 tới 24.912m2, mỗi nhà xưởng đều được trang bị các điểm kết nối tiện ích đầy đủ, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn an toàn cao, hệ thống bến xếp dỡ hàng hoá (loading dock) riêng biệt, giám sát an ninh và camera CCTV 24/7, cùng thiết kế văn phòng với mặt kính cong đặc trưng của Core5 Việt Nam.

Coi phát triển bền vững là giá trị cốt lõi trong hoạt động, Core5 Hải Phòng (giai đoạn 2) hỗ trợ khách thuê hiện thực hoá các chiến lược ESG với nhà xưởng được chứng nhận LEED Silver (Bạc). Từ quá trình xây dựng đến vận hành, hiệu quả trong sử dụng tài nguyên đều được chú trọng. Dự án được thiết kế để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái, có hệ thống trạm sạc xe điện…

Ông Peter Ryder, Chủ tịch điều hành, Indochina Capital, chia sẻ: "Core5 Hải Phòng (giai đoạn 2) tiếp nối hành trình với mục tiêu cung cấp giải pháp trọn gói, phù hợp cho mỗi khách thuê đang tìm kiếm nhà xưởng chất lượng cao, bền vững, linh hoạt nhằm mở rộng sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Cả hai giai đoạn của dự án Core5 Hải Phòng, cùng với Khách sạn Wink Hải Phòng mà chúng tôi đã đầu tư sẽ góp phần hỗ trợ thành phố trong quá trình trở thành một trung tâm logistics hiện đại, cửa ngõ giao thương quốc tế".

"Giai đoạn 2 của dự án Core5 Hải Phòng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nhà xưởng đa dạng, chất lượng cao của các doanh nghiệp toàn cầu cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ITOCHU là tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, chúng tôi cũng đã đầu tư phát triển và vận hành Cảng Lạch Huyện tại TP Hải Phòng" - ông Kamikawa Tatsuya, Tổng Giám đốc, ITOCHU Việt Nam - chia sẻ.

Nhằm mở rộng danh mục Core5 Việt Nam, Indochina Kajima đang phát triển các dự án tại Phú Thọ (giai đoạn 1 và 2), dự án giai đoạn 2 tại Quảng Ninh và giai đoạn 3 tại Hải Phòng.



Song Hà

bất động sản

tiêu chuẩn quốc tế

năng lượng mặt trời

lễ khởi công

phòng cháy chữa cháy
