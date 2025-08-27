Doanh nhân

Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt

Thứ tư, 27/08/2025 09:55

Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược mới: hội nhập số.

Tại InnoEx 2025, bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch, CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025 - cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược mới: hội nhập số.

Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt- Ảnh 1.

Theo bà Phi, dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo là động cơ tăng trưởng, và đổi mới sáng tạo là tiêu chuẩn sống còn. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp (DN) Việt cần chú ý ít nhất 5 định hướng quan trọng sau:

1. Đổi mới là hành trình "leo núi", không chỉ là "khẩu hiệu"

Đổi mới có nhiều cấp độ, từ incremental (gia tăng), sustaining (bền vững), đến disruptive (đột phá) và radical (triệt để). Nếu hình dung như leo núi: incremental là bước đi đầu tiên, sustaining giữ nhịp, disruptive mở lối đi mới, và radical chính là đỉnh cao.

"Hiện nay, DN Việt đang dần quen thuộc hơn với những cải tiến nhỏ. Trong khi đó, thế giới đã tiến tới đổi mới đột phá và triệt để. Nếu không nâng cấp hành trình này, chúng ta sẽ mãi ở dưới chân núi, chỉ nhìn theo bước chân của người khác" - bà Phi nói.

2. Innovation - đổi mới sáng tạo cần được coi là tài sản sinh lợi

DN cần thay đổi cách nhìn: "Đổi mới không chỉ là chi phí, mà là tài sản chiến lược. Mỗi sáng kiến – từ dữ liệu, AI đến ESG –đều có giá trị tích lũy và sinh lợi nếu được khai thác đúng cách".

Đặt đổi mới sáng tạo trong báo cáo quản trị như một nguồn đầu tư dài hạn chính là nền tảng để tăng trưởng bền vững.

3. Xây dựng "tháp nhân lực đổi mới"

Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt- Ảnh 2.

Hơn 90% DN Việt là SME, phần lớn trong ngành truyền thống. Điều này đồng nghĩa nhiều lãnh đạo chưa coi đổi mới là trọng tâm chiến lược. Khi CEO chưa nâng cấp tầm nhìn, tư duy và chiến lược cho đổi mới, quản lý trung cấp khó triển khai, và công nghệ nếu có cũng chỉ dừng lại ở cải tiến nhỏ.

"Chúng ta cần một tháp nhân lực đổi mới đầy đủ – từ lãnh đạo có tầm nhìn, quản lý biết vận hành cơ chế thử nghiệm, đến kiến trúc sư công nghệ đủ năng lực thiết kế giải pháp. Nếu thiếu một mắt xích, toàn bộ quá trình sẽ bị ngắt quãng"- bà Phi nhấn mạnh.

4. Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và tăng cường xây dựng hệ sinh thái nội bộ

Đổi mới gắn liền với thử nghiệm và rủi ro, nhưng nhiều DN vẫn mang tâm lý "sợ sai". Nếu thiếu cơ chế "thử – sai – học", các sáng kiến sẽ không thể lớn thành bứt phá.

"DN cần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới nội bộ đủ mạnh, nơi ý tưởng có cơ chế thử nghiệm nhanh và không gian để trưởng thành. Khi thử – sai – học trở thành một phần văn hóa, đổi mới mới thực sự trở thành động cơ tăng trưởng"- bà nói.

5. Biến thế thành lực – tận dụng chính sách và nền tảng cộng đồng

Việt Nam đang có thiên thời – địa lợi – nhân hòa: ASEAN là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, kinh tế số đóng góp gần 20% GDP, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và lực lượng lao động trẻ chiếm một nửa dân số.

Các sáng kiến như Đường cao tốc đổi mới, Phòng thí nghiệm Đổi mới theo nhu cầu, hay CEO Innovation Mastery là những công cụ để DN rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa, đồng thời phát triển đội ngũ lãnh đạo đổi mới.

L.Tỉnh

doanh nghiệp Việt Nam

doanh nghiệp Việt

đổi mới, sáng tạo

kinh tế số

thị trường nội địa

trí tuệ nhân tạo

phòng thí nghiệm

thương mại hóa

đường cao tốc

phó chủ tịch

hệ sinh thái

lao động trẻ

Kiến trúc sư
Masterise Group góp mặt tại triển lãm “Thành Tựu Đất Nước 2025”

Masterise Group góp mặt tại triển lãm “Thành Tựu Đất Nước 2025”

Doanh nhân 14:33

Masterise Group vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025.

Vì sao nhà đầu tư thích mua bất động sản tại TP HCM?

Vì sao nhà đầu tư thích mua bất động sản tại TP HCM?

Thị trường 16:35

TP HCM sau quá trình sáp nhập tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Doanh nhân 21:51

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025.

Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược

Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược

Doanh nhân 21:49

Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences.

Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam

Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam

Doanh nhân 21:00

Emirates SkyCargo mở rộng năng lực vận tải tại Đông Á và Đông Nam Á, coi Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược.

Ba ngàn suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

Ba ngàn suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

Doanh nhân 14:36

Hàng ngàn em nhỏ đã nhận quà và vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong chương trình "Vòng tay yêu thương-Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường".

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng

Doanh nhân 10:53

Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics tại Hải Phòng đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng cấp độ 3 từ TÜV Rheinland.

Con đường vượt chông gai đến UAV

Con đường vượt chông gai đến UAV

Doanh nhân 10:18

Đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV của một doanh nghiệp Việt là kết quả của một chặng đường 10 năm đối mặt thất bại cay đắng nhưng luôn "lì đòn" không bỏ cuộc...

Sơn và chất phủ của AkzoNobel góp phần thúc đẩy các công trình xanh

Sơn và chất phủ của AkzoNobel góp phần thúc đẩy các công trình xanh

Vật tư 09:27

Lần đầu tiên, một buổi hội thảo chuyên biệt với chủ đề "Giải pháp xanh từ sơn và chất phủ" từ các đơn vị kinh doanh của AkzoNobel đã được tổ chức tại Hà Nội.

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Doanh nhân 13:42

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

XEM THÊM