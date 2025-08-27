Hành động để đổi mới: 5 định hướng cho doanh nghiệp Việt

Tại InnoEx 2025, bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch, CEO IBP, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025 - cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn chiến lược mới: hội nhập số.

Theo bà Phi, dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo là động cơ tăng trưởng, và đổi mới sáng tạo là tiêu chuẩn sống còn. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp (DN) Việt cần chú ý ít nhất 5 định hướng quan trọng sau:

1. Đổi mới là hành trình "leo núi", không chỉ là "khẩu hiệu"

Đổi mới có nhiều cấp độ, từ incremental (gia tăng), sustaining (bền vững), đến disruptive (đột phá) và radical (triệt để). Nếu hình dung như leo núi: incremental là bước đi đầu tiên, sustaining giữ nhịp, disruptive mở lối đi mới, và radical chính là đỉnh cao.

"Hiện nay, DN Việt đang dần quen thuộc hơn với những cải tiến nhỏ. Trong khi đó, thế giới đã tiến tới đổi mới đột phá và triệt để. Nếu không nâng cấp hành trình này, chúng ta sẽ mãi ở dưới chân núi, chỉ nhìn theo bước chân của người khác" - bà Phi nói.

2. Innovation - đổi mới sáng tạo cần được coi là tài sản sinh lợi

DN cần thay đổi cách nhìn: "Đổi mới không chỉ là chi phí, mà là tài sản chiến lược. Mỗi sáng kiến – từ dữ liệu, AI đến ESG –đều có giá trị tích lũy và sinh lợi nếu được khai thác đúng cách".

Đặt đổi mới sáng tạo trong báo cáo quản trị như một nguồn đầu tư dài hạn chính là nền tảng để tăng trưởng bền vững.

3. Xây dựng "tháp nhân lực đổi mới"

Hơn 90% DN Việt là SME, phần lớn trong ngành truyền thống. Điều này đồng nghĩa nhiều lãnh đạo chưa coi đổi mới là trọng tâm chiến lược. Khi CEO chưa nâng cấp tầm nhìn, tư duy và chiến lược cho đổi mới, quản lý trung cấp khó triển khai, và công nghệ nếu có cũng chỉ dừng lại ở cải tiến nhỏ.

"Chúng ta cần một tháp nhân lực đổi mới đầy đủ – từ lãnh đạo có tầm nhìn, quản lý biết vận hành cơ chế thử nghiệm, đến kiến trúc sư công nghệ đủ năng lực thiết kế giải pháp. Nếu thiếu một mắt xích, toàn bộ quá trình sẽ bị ngắt quãng"- bà Phi nhấn mạnh.

4. Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và tăng cường xây dựng hệ sinh thái nội bộ

Đổi mới gắn liền với thử nghiệm và rủi ro, nhưng nhiều DN vẫn mang tâm lý "sợ sai". Nếu thiếu cơ chế "thử – sai – học", các sáng kiến sẽ không thể lớn thành bứt phá.

"DN cần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới nội bộ đủ mạnh, nơi ý tưởng có cơ chế thử nghiệm nhanh và không gian để trưởng thành. Khi thử – sai – học trở thành một phần văn hóa, đổi mới mới thực sự trở thành động cơ tăng trưởng"- bà nói.

5. Biến thế thành lực – tận dụng chính sách và nền tảng cộng đồng

Việt Nam đang có thiên thời – địa lợi – nhân hòa: ASEAN là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, kinh tế số đóng góp gần 20% GDP, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và lực lượng lao động trẻ chiếm một nửa dân số.

Các sáng kiến như Đường cao tốc đổi mới, Phòng thí nghiệm Đổi mới theo nhu cầu, hay CEO Innovation Mastery là những công cụ để DN rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa, đồng thời phát triển đội ngũ lãnh đạo đổi mới.