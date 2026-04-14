HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

Sự kiện đã thu hút 200 người tham gia.

Đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là ngày hội kết nối ý nghĩa của cộng đồng xuất nhập khẩu TPHCM.

Giải đấu năm nay do HIEA tổ chức, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Văn Xô. Sự kiện đã thu hút đông đảo các thành viên Hiệp hội và các khách mời danh dự.

Những điểm nhấn của giải là tinh thần Fair-play. Dù là những doanh nhân bận rộn trên thương trường, nhưng khi bước ra sân Pickleball, các vận động viên đã cống hiến những đường cầu đẹp mắt, kịch tính và đầy chuyên nghiệp. Giao lưu kết nối cao.

Bên cạnh những trận đấu nảy lửa, đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp thành viên HIEA thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ cơ hội hợp tác trong một không gian năng động và cởi mở.

Thay mặt Ban Chấp hành HIEA, Chủ tịch Phạm Văn Xô đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vận động viên và cổ động viên đã tạo nên một mùa giải thành công rực rỡ. Chính sự nhiệt huyết của các bạn đã khẳng định vị thế của phong trào Pickleball trong cộng đồng doanh nhân hiện nay.

Pickleball HIEA 2026 - Lần 1 đã khép lại, nhưng tinh thần thể thao và những mối quan hệ bền chặt sẽ còn tiếp tục vươn xa. HIEA hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng và gặp lại các "tay vợt" vào những mùa giải tiếp theo.