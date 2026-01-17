Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026"

Chương trình là số đầu tiên mở đầu năm 2026 trong chuỗi hoạt động Cafe Doanh Nhân gồm 12 số/năm, được Hội Doanh nhân Sài Gòn triển khai nhằm cập nhật xu hướng kinh tế – thị trường, tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu và kết nối cộng đồng doanh nhân – doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân Sài Gòn. Nội dung chương trình tập trung phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2026, các động lực tăng trưởng cũng như cơ hội – thách thức cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Tại sự kiện, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn – chuyên gia kinh tế, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam – trình bày chuyên đề, chia sẻ các góc nhìn về điều kiện cần thiết để Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Bên cạnh đó, phần giao lưu doanh nhân với ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mang đến những chia sẻ thực tiễn về quản trị, chiến lược phát triển doanh nghiệp và năng lực thích ứng trong bối cảnh biến động.

Ông Huỳnh Danh Dự, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Cafe Doanh Nhân là hoạt động định kỳ nhằm đồng hành cùng hội viên trong việc cập nhật thông tin, mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nhân TPHCM".

Song song hoạt động hội thảo, chương trình tổ chức khu vực trưng bày với hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành, góp phần thúc đẩy hoạt động giới thiệu sản phẩm – dịch vụ và kết nối giao thương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân Sài Gòn cũng tổ chức nghi thức kết nạp 50 hội viên mới, tiếp tục mở rộng mạng lưới doanh nhân, tăng cường gắn kết cộng đồng hội viên.

Liên hệ thông tin: Nguyễn Thuỳ Trang – Phó Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân Sài Gòn 0903.092.735