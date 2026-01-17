Doanh nhân

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026"

Thứ bảy, 17/01/2026 15:58

Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) tổ chức chương trình Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026 với chủ đề: "Động lực nào để Việt Nam tăng trưởng hai con số trong năm 2026".

Chương trình là số đầu tiên mở đầu năm 2026 trong chuỗi hoạt động Cafe Doanh Nhân gồm 12 số/năm, được Hội Doanh nhân Sài Gòn triển khai nhằm cập nhật xu hướng kinh tế – thị trường, tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu và kết nối cộng đồng doanh nhân – doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân Sài Gòn. Nội dung chương trình tập trung phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2026, các động lực tăng trưởng cũng như cơ hội – thách thức cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026" - Ảnh 1.

Tại sự kiện, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn – chuyên gia kinh tế, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam – trình bày chuyên đề, chia sẻ các góc nhìn về điều kiện cần thiết để Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Bên cạnh đó, phần giao lưu doanh nhân với ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mang đến những chia sẻ thực tiễn về quản trị, chiến lược phát triển doanh nghiệp và năng lực thích ứng trong bối cảnh biến động.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026" - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Danh Dự, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Cafe Doanh Nhân là hoạt động định kỳ nhằm đồng hành cùng hội viên trong việc cập nhật thông tin, mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nhân TPHCM".

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026" - Ảnh 3.

Song song hoạt động hội thảo, chương trình tổ chức khu vực trưng bày với hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành, góp phần thúc đẩy hoạt động giới thiệu sản phẩm – dịch vụ và kết nối giao thương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân Sài Gòn cũng tổ chức nghi thức kết nạp 50 hội viên mới, tiếp tục mở rộng mạng lưới doanh nhân, tăng cường gắn kết cộng đồng hội viên.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026" - Ảnh 4.

Chương trình trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ/đơn vị đồng hành cùng chương trình, bao gồm: Công ty TNHH Angel Beauty; Công ty Cổ phần DTP; Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Lưu Phúc; Công ty TNHH Công nghệ Điện ETEK; Công ty TNHH Quảng cáo Cường Khanh; Công ty Cổ phần Bernard Healthcare; Công ty TNHH Bao bì Đức Ân; Hệ thống Mắt kính Sài Gòn SALENOPTIC; Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Hòa Phát; Công ty TNHH MTV Coligomed Việt Nam; Công ty Cổ phần Sông Hồng Group; Công ty TNHH Công nghệ Tân Ngọc Bích; Công ty TNHH HASUN; Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Ánh Dương; Công ty TNHH May mặc Quang Phát; Công ty TNHH SATO Group; Công ty Cổ phần NPOIL; Chi hội 3 – Hội Doanh nhân Sài Gòn; Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ King of Wine; Công ty Cổ phần Thể thao Lotus; Nhà máy Nhôm XingfaWindow Khải Đức Thành.

Liên hệ thông tin: Nguyễn Thuỳ Trang – Phó Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân Sài Gòn 0903.092.735

M.Huy

chiến lược phát triển

Phát triển bền vững

kinh tế vĩ mô

chuyên gia kinh tế
Song lập cân bằng: từ ngôn ngữ kiến trúc đến nhịp sống đa thế hệ

Song lập cân bằng: từ ngôn ngữ kiến trúc đến nhịp sống đa thế hệ

Dự án 16:00

Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA mở ra phong vị ung dung giữa phố thị, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa thành bản hòa ca vườn – phố – sông đầy tinh tế.

Một năm bùng nổ của “không gian sống hàng hiệu” cùng Masterise Homes

Một năm bùng nổ của “không gian sống hàng hiệu” cùng Masterise Homes

Thị trường 14:34

Masterise Homes chọn một hướng đi khác: không chạy theo tốc độ, mà kiên trì xây dựng một hệ tiêu chuẩn “hàng hiệu”.

Gamuda Land Việt Nam chính thức Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng

Gamuda Land Việt Nam chính thức Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng

Dự án 15:12

Gamuda Land Việt Nam tổ chức sự kiện Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng với gần 1.000 khách mời.

KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại

KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại

Doanh nhân 15:10

Ngày 15-1, Tập đoàn KITA Group và Central Retail Việt Nam đã chính thức ký biên bản ghi nhớ khởi động chương trình hợp tác chiến lược.

Vùng lõi Vịnh Tiên gia tăng tiềm năng với sự kiện khởi công cầu Cần Giờ

Vùng lõi Vịnh Tiên gia tăng tiềm năng với sự kiện khởi công cầu Cần Giờ

Dự án 21:10

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với đơn vị hợp tác là Masterise Group.

Rakuten Viber bắt tay với DoubleVerify tăng cường tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Rakuten Viber bắt tay với DoubleVerify tăng cường tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Số hóa 11:29

Ngày 14-1, Rakuten Viber hợp tác với DoubleVerify nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả cho các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp trong ứng dụng Viber.

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Doanh nhân 11:28

Với Carlsberg Việt Nam, phát triển bền vững không phải là một chiến dịch ngắn hạn hay một đích đến mang tính thời điểm.

Chủ tịch Thắng Lợi Group được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Chủ tịch Thắng Lợi Group được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Doanh nhân 21:22

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lấy ý kiến cử tri nơi công tác của Chủ tịch Thắng Lợi Group, được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khoá XVI.

AI Agents và AI-Native: Nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững năm 2025

AI Agents và AI-Native: Nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững năm 2025

Số hóa 18:12

Năm 2025 được xem là bước ngoặt của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa thông minh và các hệ thống dữ liệu thế hệ mới.

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Dự án 08:00

Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – giải thưởng dành cho các nhà phát triển BĐS cao cấp khu vực châu Á.

XEM THÊM