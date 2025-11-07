Huawei chính thức ra mắt máy tính bảng dưới 10 triệu đồng

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị bàn phím thông minh cùng ốp lưng với thiết kế Clip On bám chắc ở các góc thiết bị, giúp tối ưu trọng lượng và độ mỏng khi sử dụng. Nhờ thiết kế đặc biệt này giúp giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy tính bảng.

Bàn phím với hành trình phím 1.5 mm và kích thước phím 15 mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Ngoài ra, bàn phím cũng được tích hợp sạc trực tiếp từ thân máy giúp người dùng thoải mái sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí với giao diện tương tự như trên laptop. Việc sử dụng cùng bàn phím thông minh đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác tương tự như trên máy tính để có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device) giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc. Ứng dụng HUAWEI Notes cũng mang đến những cải tiến đáng chú ý, như bổ sung thêm tính năng AI Handwriting Enhancement, đa dạng loại bút viết và các công cụ hỗ trợ ghi chú trong Trung Tâm Tài Nguyên (Resource Center).

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, cùng khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt. Kết hợp cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ thứ 3, người dùng có thể trải nghiệm viết tay mượt mà và tự nhiên.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn được trang bị hàng loạt tính năng bảo vệ mắt như ánh sáng phân cực tròn và giảm nhấp nháy, giúp người dùng hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh,, cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. Đồng thời, còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W HUAWEI SuperCharge.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới chính thức được mở bán từ ngày 6-11 với mức giá niêm yết 9.690.000 đồng, tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian mở bán, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, người mua sẽ có cơ hội mua HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới với mức giá ưu đãi, chỉ còn 9.490.000 đồng, và nhận ngay bộ quà tặng với tổng giá trị lên đến 3.189.000 đồng, bao gồm bàn phím, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, và chuột không dây.