Dự án

Khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026

Thứ sáu, 27/03/2026 10:49

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 đang diễn ra từ ngày 26 đến 30-3, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Lễ khai mạc đã diễn ra ngày 26-3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC. Sự kiện năm nay với chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh", do Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD phối hợp thực hiện, với chủ đề bao trùm các lĩnh vực: xây dựng, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, thiết bị chiếu sáng, bất động sản, máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất.

VIETBUILD Hà Nội 2026 là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng giao thương, kết nối cung - cầu và ứng dụng công nghệ trên nền tảng kinh tế số. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới của đất nước.

Với quy mô hơn 2.500 gian hàng, triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Hàn Quốc… Các sản phẩm trưng bày đa dạng, từ vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông đến nội ngoại thất, máy móc công nghiệp.

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC là triển lãm có quy mô lớn nhất, mở đầu cho chuỗi 7 kỳ trong năm 2026 tại ba miền trong cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới.

VIETBUILD góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.

Điểm nhấn của kỳ triển lãm năm nay là các sản phẩm, công nghệ mới theo hướng xanh và bền vững như công nghệ tuần hoàn, công nghệ tái tạo, năng lượng sạch và giải pháp số.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu thị trường, giới thiệu các sản phẩm có mẫu mã hiện đại, chất lượng cao, phù hợp nhu cầu phát triển nhà ở, hạ tầng, đồng thời gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống…

Song Hà

bất động sản

công nghệ mới

Phát triển kinh tế

chất lượng cao

Phát triển bền vững

bảo vệ môi trường

năng lượng sạch

kinh tế - xã hội

giao thông vận tải

ứng dụng công nghệ

sản xuất kinh doanh

xúc tiến thương mại

lễ khai mạc

Bộ Xây dựng

kinh tế số

vật liệu xây dựng

Nghiên cứu thị trường

chuyển giao công nghệ

chất lượng sống
