KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại

Ngày 15-1, Tập đoàn KITA Group và Central Retail Việt Nam đã chính thức ký biên bản ghi nhớ khởi động chương trình hợp tác chiến lược.

Biên bản ghi nhớ này nhằm phát triển và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp tại các dự án bất động sản của KITA Group trên cả nước.

Hợp tác này đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực nâng tầm chất lượng sống cho người dân Việt Nam, kiến tạo những tổ hợp mua sắm - giải trí hiện đại ngay tại lõi các dự án đô thị, thúc đẩy kinh tế địa phương và mang lại giá trị vượt trội cho cộng đồng dân cư.

KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại - Ảnh 1.

"KITA Group bám sát định hướng phát triển dài hạn dựa trên ba giá trị cốt lõi là pháp lý tường minh, giải pháp thông minh và cộng đồng văn minh tại các dự án bất động sản của mình. Việc hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam thể hiện một bước tiến mới trong tầm nhìn dài hạn của cả hai bên, cùng kiến tạo không gian mua sắm, giao thương hiện đại, gia tăng tiện ích cho cư dân, hoàn thiện hệ sinh thái đô thị đáng sống tại Việt Nam", ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch KITA Group chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, KITA Group và Central Retail Việt Nam đã cụ thể hóa thỏa thuận này khi chính thức ký kết dự án đầu tiên: Hợp tác phát triển siêu thị go! tại dự án KITA Aqua Avenue - đại đô thị trọng điểm và quy mô nhất của KITA Group ở thị trường Vĩnh Long. KITA Aqua Avenue sở hữu quy mô gần 50 ha, cùng vị trí kim cương ngay mặt tiền Quốc lộ 1A.

KITA Group là Tập đoàn đa ngành, trong đó, lĩnh vực bất động sản đóng vai trò trọng tâm. Hiện, KITA Group đang là nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam với tổng diện tích quỹ đất hơn 1.000 ha trải dài khắp cả nước, kiến tạo nên những đại đô thị kiểu mẫu, thiết lập những chuẩn mực sống mới đầy khác biệt.

Central Retail Việt Nam là tập đoàn thương mại bán lẻ có mặt tại tại 26 tỉnh thành trên cả nước với ba mảng kinh doanh cốt lõi gồm bán lẻ thực phẩm, phi thực phẩm và phát triển bất động sản/trung tâm thương mại, với các thương hiệu như: Trung tâm thương mại GO!, Đại siêu thị GO!, Tops Market, Siêu thị go!, Siêu thị Lan Chi, Kubo, CBS Việt Nam, SuperSports.

