Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Đây là một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái kỹ thuật số của quốc gia. Thương mại qua tác nhân AI (Agentic commerce) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Các tác nhân AI (AI agents) ngày càng ưu việt trong việc xử lý các tác vụ hàng ngày - từ tìm kiếm sản phẩm, quản lý gói đăng ký đến hoàn tất mua sắm - qua đó tái định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tương tác trực tuyến.

Khi thương mại qua tác nhân AI phát triển, cơ sở hạ tầng thanh toán tin cậy, bảo mật và liền mạch đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa các giao dịch này.

Mastercard đang tiên phong trong làn sóng, cung cấp nền tảng công nghệ và các giải pháp bảo vệ cần thiết cho các khoản thanh toán do AI khởi tạo.

Giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam được thực hiện cùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Quân đội (MB).

Sử dụng giải pháp Mastercard Agent Pay, giao dịch được các tác nhân AI khởi tạo trong môi trường thí điểm có kiểm soát, đảm bảo tối đa tính bảo mật, minh bạch và quyền kiểm soát hoàn toàn của người tiêu dùng.

Giao dịch được thực hiện thành công cho dịch vụ đặt xe thông qua hoppa - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển toàn cầu. Giao dịch sử dụng thông tin đã được mã hóa token và xác thực bằng Mastercard Payment Passkeys nhằm đảm bảo quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu tối ưu.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: "Việc triển khai thành công giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho việc AI có thể tham gia vào thương mại một cách an toàn và có trách nhiệm.

Mastercard Agent Pay đang tạo điều kiện cho các tương tác tin cậy giữa người tiêu dùng, tác nhân AI và đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đảm bảo tính xác thực và minh bạch cao".

Trong thời gian tới, Mastercard sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thương mại qua tác nhân AI (Agentic Commerce) trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank, chia sẻ thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) là bước tiến tiếp theo của các giải pháp thanh toán số đổi mới.

VPBank không ngừng đầu tư vào những giải pháp thanh toán ứng dụng AI nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.