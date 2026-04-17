Tài chính

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Thứ sáu, 17/04/2026 09:57

Mastercard công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái kỹ thuật số của quốc gia. Thương mại qua tác nhân AI (Agentic commerce) đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Các tác nhân AI (AI agents) ngày càng ưu việt trong việc xử lý các tác vụ hàng ngày - từ tìm kiếm sản phẩm, quản lý gói đăng ký đến hoàn tất mua sắm - qua đó tái định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tương tác trực tuyến. 

Khi thương mại qua tác nhân AI phát triển, cơ sở hạ tầng thanh toán tin cậy, bảo mật và liền mạch đóng vai trò then chốt để hiện thực hóa các giao dịch này.

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mastercard đang tiên phong trong làn sóng, cung cấp nền tảng công nghệ và các giải pháp bảo vệ cần thiết cho các khoản thanh toán do AI khởi tạo.

Giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam được thực hiện cùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Quân đội (MB). 

Sử dụng giải pháp Mastercard Agent Pay, giao dịch được các tác nhân AI khởi tạo trong môi trường thí điểm có kiểm soát, đảm bảo tối đa tính bảo mật, minh bạch và quyền kiểm soát hoàn toàn của người tiêu dùng.

Giao dịch được thực hiện thành công cho dịch vụ đặt xe thông qua hoppa - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển toàn cầu. Giao dịch sử dụng thông tin đã được mã hóa token và xác thực bằng Mastercard Payment Passkeys nhằm đảm bảo quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu tối ưu.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: "Việc triển khai thành công giao dịch qua tác nhân AI đầu tiên của Mastercard tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho việc AI có thể tham gia vào thương mại một cách an toàn và có trách nhiệm. 

Mastercard Agent Pay đang tạo điều kiện cho các tương tác tin cậy giữa người tiêu dùng, tác nhân AI và đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời đảm bảo tính xác thực và minh bạch cao".

Trong thời gian tới, Mastercard sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thương mại qua tác nhân AI (Agentic Commerce) trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank, chia sẻ thương mại qua tác nhân AI (agentic commerce) là bước tiến tiếp theo của các giải pháp thanh toán số đổi mới. 

VPBank không ngừng đầu tư vào những giải pháp thanh toán ứng dụng AI nhằm thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Song Hà

châu Á - Thái Bình Dương

cung cấp dịch vụ

hệ sinh thái

kỹ thuật số

phát triển mạnh mẽ
Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Dự án 14:28

Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TPHCM trở thành "thế cực" mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Khát vọng tỉ đô của Gremsy: Từ "vườn ươm" SHTP đến tham vọng kỳ lân vào năm 2030

Số hóa 15:56

CTCP Gremsy, doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

The Magnolia và câu chuyện về sự chuyển dịch của bất động sản hạng sang

Dự án 15:55

Toàn bộ không gian sống tại The Magnolia được xây dựng từ một nguyên tắc đơn giản: Mỗi chi tiết đều phải có lý do tồn tại.

VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Doanh nhân 08:50

VN Solutions (VSOL) - công ty thành viên của Coteccons Group, vừa chính thức hợp tác với Workday tại thị trường Việt Nam.

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tài chính 08:49

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

HIEA PICKLEBALL 2026: Khi doanh nhân "cháy" hết mình trên sân đấu!

Doanh nhân 12:34

Giải Pickleball HIEA Mở rộng 2026- Lần 1, vừa được Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM (HIEA) tổ chức thành công tại House of Drinks Pickleball (Phường Bình Thọ).

Bất động sản thấp tầng nội đô: “Điểm tựa” của dòng tiền trong dài hạn

Thị trường 10:51

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn đầu tư đang tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên giá trị thực và khả năng phòng vệ rủi ro.

Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Nhà đẹp 09:18

Mời chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm; Nhà di động đẹp nhất thế giới; Ngôi nhà gỗ cổ nhất thế giới...

The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

Dự án 08:51

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise tổ chức lễ cất nóc dự án The Aspira ngày 10-4, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của BĐS cao cấp

Thị trường 19:48

Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, BĐS cao cấp không còn được xem đơn thuần là tài sản tích lũy, mà là một môi trường sống gắn bó lâu dài.

