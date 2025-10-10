Doanh nhân

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025

Thứ sáu, 10/10/2025 14:40

Masterise Group xuất sắc giành chiến thắng "kép" với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Ngày 9/10/2025 tại TP HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng "kép" với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Thành tựu này không chỉ khẳng định tầm vóc và năng lực thực thi của hệ sinh thái bất động sản quốc tế Masterise Group, mà còn là sự ghi nhận đầy tự hào cho hành trình tiên phong kiến tạo chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam của Masterise Homes.

Asia Pacific Enterprise Awards được Enterprise Asia tổ chức thường niên từ 2007 tại nhiều quốc gia trong khu vực, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và thương hiệu có thành tựu nổi bật, góp phần định hình tiêu chuẩn phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho xã hội và tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh. Với chủ đề "Celebrating Inclusive Entrepreneurship – Tôn vinh tinh thần kinh doanh toàn diện", mùa giải 2025 tiếp tục thu hút hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc tham gia, trong đó Masterise Group nổi bật như đại diện tiêu biểu cho khát vọng vươn tầm của doanh nghiệp Việt.

Kiến tạo tương lai bền vững, khẳng định tầm vóc hệ sinh thái bất động sản quốc tế

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Masterise Group đã xây dựng một hệ sinh thái bất động sản quốc tế toàn diện, sẵn sàng cùng Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững.

Chiến lược phát triển bền vững của Masterise Group thể hiện qua dấu ấn những công trình biểu tượng: từ hạ tầng nền tảng đến kiến tạo đô thị, góp phần nâng tầm chất lượng sống của người Việt và tái định hình diện mạo đô thị quốc gia.

Mỗi công trình Masterise Group kiến tạo đã và đang trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo, bản lĩnh đột phá và trách nhiệm phụng sự quốc gia, góp phần khơi thông dòng chảy thương mại, kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025 - Ảnh 1.

Đại diện Masterise Group nhận giải thưởng Corporate Excellence Award tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards 2025

Tinh thần ấy được phản ánh rõ qua ba thương hiệu trụ cột: Masterise Homes, thương hiệu bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế; Masterise Property Management, giải pháp quản lý vận hành với chuẩn dịch vụ vượt trội; và Masterise Hospitality & Entertainment, đơn vị tiên phong vận hành khách sạn, nghỉ dưỡng và không gian giải trí cao cấp.

Ở mỗi lĩnh vực, Masterise Group đều chọn con đường phát triển gắn liền với trọng trách kiến quốc: xây dựng thương hiệu trên nền tảng tầm nhìn dài hạn, ràng buộc trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội, hướng đến giá trị trường tồn cho cộng đồng.

Phát huy năng lực quản trị chuyên nghiệp, nền tảng hệ thống ổn định cùng nguồn lực vững mạnh, vững vàng vượt qua những thách thức thị trường, Masterise Group ngày càng khẳng định bản lĩnh của một tập đoàn tiên phong.

Trong giai đoạn tiếp theo, Masterise Group hướng tới phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và công trình tầm cỡ quốc gia, góp phần cùng Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên mới.

Truyền cảm hứng sống chuẩn quốc tế, tiếp nối với khái niệm "Branded living" tiên phong

Là thương hiệu đầu tiên và chủ lực của Masterise Group, Masterise Homes được biết đến là nhà phát triển tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu về Việt Nam.

Sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế thông qua hợp tác chiến lược với Marriott International – tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, quy tụ những thương hiệu danh giá như Marriott, JW Marriott và The Ritz-Carlton và bậc thầy nghệ thuật Haute Couture ELIE SAAB.

Kết hợp tinh hoa quốc tế với chiều sâu văn hóa bản địa, vượt lên khỏi giới hạn của không gian sống đơn thuần, các dự án của Masterise Homes truyền cảm hứng cho những kết nối sâu sắc, nuôi dưỡng khát vọng vươn xa, sẻ chia tầm nhìn và giá trị, đồng thời gìn giữ và xây dựng di sản bền vững cho thế hệ tinh hoa kế tiếp.

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025 - Ảnh 2.

Masterise Homes được vinh danh “Inspirational Brand Award” nhờ hành trình truyền cảm hứng sống chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Hành trình truyền cảm hứng ấy được tiếp nối bởi tầm nhìn "hàng hiệu trong bất động sản", một góc nhìn độc đáo được Masterise Homes khai mở nhằm mang đến chất lượng "best in class" - hàng hiệu trong từng phân khúc, thông qua các dòng sản phẩm thương hiệu riêng như Masteri Collection và Lumière Series.

Triết lý Branded Living do Masterise Homes khởi xướng đã mở ra một chuẩn mực mới cho chủ nhân: từ việc sở hữu tài sản cao cấp đến trải nghiệm sống toàn diện và đồng nhất, được định hình bởi 4 đặc tính cốt lõi: Sự tinh tế và chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành, tinh thần di sản hiện hữu trong mỗi không gian, chất lượng quốc tế được công nhận và khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Đó cũng là nền móng vững chắc để mỗi dự án của Masterise Homes, dù ở bất kỳ phân khúc nào, cũng đều mang đến ba tầng trải nghiệm: gắn kết sâu sắc, chất sống tinh hoa và dấu ấn vị thế. Với Masterise Homes, trải nghiệm sống mới chính là giá trị thật sự của kiến tạo.

Đây cũng chính là yếu tố truyền cảm hứng giúp Masterise Homes tự hào được vinh danh "Inspirational Brand Award", bên cạnh chiến thắng ấn tượng của Masterise Group.

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025 - Ảnh 3.

Với Masterise Homes, trải nghiệm sống mới chính là giá trị thật sự của kiến tạo.

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025 - Ảnh 4.

Không gian sống hàng hiệu đầy cảm hứng tại các dự án của Masterise Homes

"Cú đúp giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 không chỉ khẳng định tầm nhìn, chiến lược bền vững của Masterise Group và triết lý thương hiệu mà Masterise Homes đang theo đuổi, mà còn là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm cho cộng đồng và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ bất động sản toàn cầu", bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, khẳng định.

Chiến thắng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 không chỉ mang lại niềm tự hào lớn lao cho Masterise Group, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực quốc tế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ khu vực.

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững và tiên phong, Masterise Group cam kết không ngừng nỗ lực, tiếp tục hành trình kiến tạo tương lai bền vững, lan tỏa cảm hứng và đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Mỹ Hạnh

