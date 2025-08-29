Doanh nhân

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025

Thứ sáu, 29/08/2025 14:58

BĐS quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt.

Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), Triển lãm "80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội" đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng. Với quy mô 230 gian hàng trong nhà và ngoài trời, sự kiện được ghi nhận là một trong 10 triển lãm lớn nhất thế giới năm 2025, quy tụ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu nhằm giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước trên hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025- Ảnh 1.

Ngập tràn sắc đỏ tự hào tại không gian trưng bày của Masterise Group

Hiện diện tại phân khu "Đầu tàu Kinh tế", không gian trưng bày của Masterise Group nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ ngày khai mạc. Gian hàng được thiết kế hiện đại, mang tính tương tác cao, tái hiện hành trình hơn một thập kỷ hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025- Ảnh 2.

Gian hàng Masterise Group thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế hiện đại, nổi bật

Điểm nhấn đầu tiên là khu vực chụp hình với vách nghệ thuật "Yêu nước" khổng lồ. Nhiều khách tham quan đã dừng lại check-in, lưu giữ những bức ảnh ấn tượng và chia sẻ tinh thần tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm đặc biệt cùng Masterise Group.

Tiếp nối là "Con đường Thương hiệu", nơi kể lại câu chuyện phát triển của Masterise Group thông qua các dấu ấn tiên phong trong bất động sản hàng hiệu, cùng những thành tựu đã và đang nâng tầm chất lượng cuộc sống tại Việt Nam. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu thêm thông tin về các dự án mới nhất mà Masterise Homes vừa ra mắt.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025- Ảnh 3.

Nhiều khách tham quan hứng thú với “Con đường Thương hiệu” của doanh nghiệp

Tại trung tâm gian hàng, màn hình LED cong cỡ lớn liên tục trình chiếu TVC cùng những hình ảnh sống động về ba thương hiệu trụ cột trong hệ sinh thái bất động sản quốc tế của Masterise Group, gồm:

* Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế

* Masterise Property Management – Nhà quản lý và vận hành bất động sản

* Masterise Hospitality & Entertainment – Nhà vận hành dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế

Bên cạnh đó, Masterise Group còn định hướng mở rộng năng lực kết nối và liên kết vùng thông qua phát triển hạ tầng và logistics. Hiệu ứng hình ảnh – âm thanh hiện đại tạo nên trải nghiệm thị giác, thính giác ấn tượng, khẳng định vị thế tiên phong của Masterise Group, đồng thời thể hiện hình ảnh một doanh nghiệp tư nhân không ngừng mở rộng năng lực, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025- Ảnh 4.

Khu vực trải nghiệm LED tương tác là điểm nhấn ấn tượng của khu trưng bày

Đặc biệt, khu vực LED tương tác công nghệ cao mang đến trải nghiệm mới mẻ, cho phép khách tham quan chủ động khám phá thông tin về các dự án và sản phẩm nổi bật của Masterise Group chỉ với vài thao tác đơn giản.


Mỹ Hạnh

