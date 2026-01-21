Minh Tuấn Mobile cùng Sony mang "Lễ Hội Âm Thanh" đến người dùng tại TPHCM





Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết, với định hướng không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng mà còn chú trọng xây dựng những trải nghiệm thực tế dành cho người dùng.

Minh Tuấn Mobile phối hợp cùng Sony Việt Nam mang Sony Sound Fest đến gần hơn với khách hàng thông qua mô hình lễ hội âm thanh được tổ chức trực tiếp tại điểm bán.

Thông qua Sony Sound Fest, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm các dòng loa và tai nghe Sony nổi bật, cảm nhận rõ nét chất âm mạnh mẽ, thiết kế bền bỉ cùng tinh thần giải trí trẻ trung – những yếu tố đã tạo nên dấu ấn của Sony trong lĩnh vực âm thanh tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Minh Tuấn Mobile và Sony Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho khách hàng tham gia trải nghiệm, kết hợp cùng các phần quà giới hạn mang không khí Tết. Khách hàng hoàn thành các thử thách tại sự kiện sẽ nhận được combo quà tặng gồm túi tote thời trang và bộ bao lì xì thiết kế riêng cho dịp Tết Bính Ngọ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức dành tặng các phần quà giá trị cho khách hàng may mắn thông qua chương trình bốc thăm trực tiếp tại sự kiện, bao gồm loa di động Sony ULT FIELD 1, loa Bluetooth Sony XB100 và tai nghe Sony.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Minh Tuấn Mobile triển khai chương trình ưu đãi mua sắm đặc biệt dành cho các sản phẩm âm thanh Sony trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Khách hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi tốt nhất năm, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% cùng nhiều quà tặng đi kèm, trong đó có 01 cặp Micro ULT cho các khách hàng sở hữu dòng loa chuyên dụng… góp phần giúp người dùng dễ dàng sở hữu các thiết bị giải trí chất lượng cao cho mùa Tết 2026.

Sony Sound Fest – "Tết Chuẩn Giải Trí, Nét Như Sony" là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình trải nghiệm công nghệ mà Minh Tuấn Mobile dự kiến triển khai trong năm 2026, tiếp tục khẳng định định hướng lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững của hệ thống.