MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), thành viên của Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Chubb, và MoMo, Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam vừa hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được thiết kế đơn giản, toàn trình số hóa và dễ dàng tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+ ra đời như một giải pháp thiết thực giúp người dùng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng, minh bạch, chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chỉ với hai câu hỏi sức khỏe đơn giản, không cần khám y tế, người dùng có thể hoàn tất mua bảo hiểm trong vòng hai phút. Quy trình 100% trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện, đặc biệt phù hợp với lối sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ của người Việt hiện nay.

Đại diện MoMo và Chubb Life Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Bảo hiểm Sức khỏe+ mang lại quyền lợi chi trả theo chi phí y tế thực tế, với mức chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Sản phẩm bảo vệ trước 37 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến như ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch, suy thận…

Trong giai đoạn đầu từ nay đến hết năm 2025, người dùng Ví trả sau trên MoMo sẽ là nhóm khách hàng đầu tiên tham gia sản phẩm với 3 tháng dùng thử miễn phí, tạo cơ hội tiếp cận bảo hiểm dễ dàng và hiểu rõ giá trị bảo vệ mà sản phẩm mang lại.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ: "Sự kết hợp giữa Chubb Life và MoMo cho phép chúng tôi mang bảo hiểm đến đúng nơi, đúng lúc trên chính chiếc điện thoại của họ đơn giản, nhanh chóng và vẫn giữ vững giá trị bảo vệ. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình mang bảo hiểm đến gần hơn với thế hệ trẻ và cũng là minh chứng cho cam kết: luôn mang đến những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất, với trải nghiệm vượt trội".

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ tại buổi lễ

Sự hợp tác giữa MoMo và Chubb Life Việt Nam là sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ tài chính với chuyên môn bảo hiểm quốc tế.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh: "Với bảo hiểm, điều đó có nghĩa là quy trình cần được tối giản, trải nghiệm phải rõ ràng và dễ tiếp cận ngay trên thiết bị quen thuộc của mọi người. MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, như một bước đi tiếp theo trong hành trình dài mà MoMo đang xây dựng: một hệ sinh thái tài chính toàn diện từ thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, tín dụng, cho đến bảo hiểm".