Số hóa

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút

Chủ nhật, 21/09/2025 10:17

Chubb Life Việt Nam và MoMo hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), thành viên của Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Chubb, và MoMo, Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam vừa hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được thiết kế đơn giản, toàn trình số hóa và dễ dàng tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+ ra đời như một giải pháp thiết thực giúp người dùng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng, minh bạch, chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chỉ với hai câu hỏi sức khỏe đơn giản, không cần khám y tế, người dùng có thể hoàn tất mua bảo hiểm trong vòng hai phút. Quy trình 100% trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện, đặc biệt phù hợp với lối sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ của người Việt hiện nay.

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút - Ảnh 1.

Đại diện MoMo và Chubb Life Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Bảo hiểm Sức khỏe+ mang lại quyền lợi chi trả theo chi phí y tế thực tế, với mức chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Sản phẩm bảo vệ trước 37 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến như ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch, suy thận…

Trong giai đoạn đầu từ nay đến hết năm 2025, người dùng Ví trả sau trên MoMo sẽ là nhóm khách hàng đầu tiên tham gia sản phẩm với 3 tháng dùng thử miễn phí, tạo cơ hội tiếp cận bảo hiểm dễ dàng và hiểu rõ giá trị bảo vệ mà sản phẩm mang lại.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ: "Sự kết hợp giữa Chubb Life và MoMo cho phép chúng tôi mang bảo hiểm đến đúng nơi, đúng lúc trên chính chiếc điện thoại của họ đơn giản, nhanh chóng và vẫn giữ vững giá trị bảo vệ. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình mang bảo hiểm đến gần hơn với thế hệ trẻ và cũng là minh chứng cho cam kết: luôn mang đến những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất, với trải nghiệm vượt trội".

MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt MoMoCare, số hóa trọn quy trình chỉ trong 2 phút - Ảnh 2.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ tại buổi lễ

Sự hợp tác giữa MoMo và Chubb Life Việt Nam là sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ tài chính với chuyên môn bảo hiểm quốc tế.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh: "Với bảo hiểm, điều đó có nghĩa là quy trình cần được tối giản, trải nghiệm phải rõ ràng và dễ tiếp cận ngay trên thiết bị quen thuộc của mọi người. MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, như một bước đi tiếp theo trong hành trình dài mà MoMo đang xây dựng: một hệ sinh thái tài chính toàn diện từ thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, tín dụng, cho đến bảo hiểm".

Song Hà

MoMo nhận "cú đúp" giải thưởng tại Better Choice Awards 2024

MoMo nhận "cú đúp" giải thưởng tại Better Choice Awards 2024

Số hóa 09:29

Trong hai ngày 1-10 và 2-10, Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã diễn ra tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

MoMo hỗ trợ khách hàng tăng cường bảo mật trong từng giao dịch

MoMo hỗ trợ khách hàng tăng cường bảo mật trong từng giao dịch

Số hóa 15:41

MoMo đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các quy định mới theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về áp dụng các giải pháp an toàn và bảo mật trong thanh toán trực tuyến trên Internet. Quy định có hiệu lực từ 1-7.

Visa mở rộng hợp tác với MoMo, VNPAY và ZaloPay

Visa mở rộng hợp tác với MoMo, VNPAY và ZaloPay

Số hóa 08:53

Visa, công ty thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố hợp tác với 3 ví điện tử phổ biến hàng đầu tại Việt Nam là MoMo, VNPAY và ZaloPay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho chủ thẻ tại các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).

Bảo hiểm nhân thọ

sử dụng công nghệ

Nguyễn Hồng Sơn

tổng giám đốc
Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Dự án 14:17

Phường Kiến Tường (Tây Ninh) có đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển mới, gắn liền với xu thế đô thị vệ tinh thế hệ mới của vùng kinh tế phía Nam.

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Tài chính 13:15

Zalopay chính thức công bố tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc.

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Doanh nhân 17:27

Đồng hành cùng EuroCham trong diễn đàn lần này là KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam, hai đơn vị tiên phong trong thực hành phát triển bền vững.

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

Dự án 09:00

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hưởng chiết khấu đến 18,5%. Mức chiết khấu này hiếm có trên thị trường, tạo "lớp" lợi nhuận tại thời điểm giao dịch.

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Số hóa 17:01

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, chính thức giới thiệu chương trình tập huấn Ali-Edu – chuỗi 4 buổi hội thảo trực tuyến miễn phí.

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Thị trường 16:01

Từ hai cực Hà Nội và TP HCM, dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch mạnh mẽ về Đà Nẵng, hướng về các dự án biểu tượng mới.

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Doanh nhân 23:46

Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

Doanh nhân 18:43

Với cam kết đồng hành cùng phát triển công nghiệp Tây Ninh, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống trạm biến áp và đường dây 110kV tại Khu công nghiệp Phước Đông.

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

Số hóa 08:14

Khi iPhone 17 Pro rò rỉ những hình ảnh đầu tiên, cộng đồng công nghệ bất ngờ khi xuất hiện cụm camera bar ngang – một thiết kế của dòng Google Pixel.

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới

Số hóa 17:54

Anker, thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ sạc, vừa ra mắt dòng sản phẩm Nano Series và Pin dự phòng dành cho laptop.

XEM THÊM