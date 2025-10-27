MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel Vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển hệ sinh thái giao thông số toàn diện, đồng thời ra mắt luồng liên kết thanh toán giữa hai nền tảng ePass và MoMo.

Theo đó, hàng triệu người Việt có thể thanh toán phí giao thông an toàn, nhanh chóng nhờ luồng liên kết MoMo - ePass, trải nghiệm các gói dịch vụ tiện ích Giao thông Thông minh được phát triển dựa trên hợp tác dữ liệu, và kết nối với các hệ thống dịch vụ công về quản lý đường bộ, đăng kiểm - tất cả tích hợp trên cùng một nền tảng ứng dụng MoMo. Đây cũng là bước tiến quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đại diện MoMo và ePass ký kết hợp tác chiến lược

Bắt đầu từ điểm chạm thanh toán, theo thỏa thuận, dịch vụ thu phí không dừng (ETC) do ePass cung cấp sẽ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng MoMo với giao diện mini-app, cho phép người dùng liên kết tài khoản giao thông, nạp tiền và trả phí ngay trong một nền tảng duy nhất. Các giao dịch qua trạm thu phí được xử lý tự động, nhanh chóng và an toàn theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán MoMo cũng được tích hợp trên ứng dụng ePass, giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt.

Mini-app ePass trên ứng dụng MoMo

Cùng với đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác dữ liệu và phát triển dịch vụ Giao thông Thông minh (Smart Mobility) thông qua phân tích hành vi di chuyển để xây dựng các gói tiện ích cá nhân hóa như: ưu đãi cho phương tiện đi thường xuyên qua trạm, nhắc lịch bảo trì, gợi ý tuyến đường – qua đó nâng cao trải nghiệm và giá trị cho người dùng.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh: "Trong hơn 15 năm phát triển, MoMo đã đi lên từ một startup thanh toán trở thành Fintech hàng đầu Việt Nam, không ngừng mở rộng và tối ưu hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hơn 30 triệu người dùng. Dựa trên nền tảng đó, hợp tác với ePass là bước đi chiến lược khẳng định vai trò của MoMo trong việc tích hợp công nghệ tài chính vào những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống người Việt. Chúng tôi mong muốn góp phần mang đến một hệ sinh thái giao thông hiện đại, nơi thanh toán và dữ liệu vận hành đồng bộ, phục vụ người dân tốt hơn".