Số hóa

MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số

Thứ hai, 27/10/2025 08:38

MoMo và ePass - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel ký kết hợp tác chiến lược phát triển hệ sinh thái giao thông số toàn diện.

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel Vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển hệ sinh thái giao thông số toàn diện, đồng thời ra mắt luồng liên kết thanh toán giữa hai nền tảng ePass và MoMo.

Theo đó, hàng triệu người Việt có thể thanh toán phí giao thông an toàn, nhanh chóng nhờ luồng liên kết MoMo - ePass, trải nghiệm các gói dịch vụ tiện ích Giao thông Thông minh được phát triển dựa trên hợp tác dữ liệu, và kết nối với các hệ thống dịch vụ công về quản lý đường bộ, đăng kiểm - tất cả tích hợp trên cùng một nền tảng ứng dụng MoMo. Đây cũng là bước tiến quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số - Ảnh 1.

Đại diện MoMo và ePass ký kết hợp tác chiến lược

Bắt đầu từ điểm chạm thanh toán, theo thỏa thuận, dịch vụ thu phí không dừng (ETC) do ePass cung cấp sẽ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng MoMo với giao diện mini-app, cho phép người dùng liên kết tài khoản giao thông, nạp tiền và trả phí ngay trong một nền tảng duy nhất. Các giao dịch qua trạm thu phí được xử lý tự động, nhanh chóng và an toàn theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán MoMo cũng được tích hợp trên ứng dụng ePass, giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt.

MoMo hợp tác cùng ePass phát triển nền tảng giao thông số - Ảnh 2.

Mini-app ePass trên ứng dụng MoMo

Cùng với đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác dữ liệu và phát triển dịch vụ Giao thông Thông minh (Smart Mobility) thông qua phân tích hành vi di chuyển để xây dựng các gói tiện ích cá nhân hóa như: ưu đãi cho phương tiện đi thường xuyên qua trạm, nhắc lịch bảo trì, gợi ý tuyến đường – qua đó nâng cao trải nghiệm và giá trị cho người dùng.

Ông Đỗ Quang Thuận, Phó Chủ tịch Điều hành Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh: "Trong hơn 15 năm phát triển, MoMo đã đi lên từ một startup thanh toán trở thành Fintech hàng đầu Việt Nam, không ngừng mở rộng và tối ưu hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu đa dạng của hơn 30 triệu người dùng. Dựa trên nền tảng đó, hợp tác với ePass là bước đi chiến lược khẳng định vai trò của MoMo trong việc tích hợp công nghệ tài chính vào những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống người Việt. Chúng tôi mong muốn góp phần mang đến một hệ sinh thái giao thông hiện đại, nơi thanh toán và dữ liệu vận hành đồng bộ, phục vụ người dân tốt hơn".

Song Hà

chiến lược phát triển

hệ sinh thái

hạ tầng giao thông

chuyển đổi số

Công ty cổ phần

Bộ Chính trị

phó chủ tịch

dịch vụ công

hàng đầu việt nam

Cá nhân hóa

chuyển đổi số quốc gia

giao thông thông minh
Dulux Professional đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Dulux Professional đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Vật tư 09:55

Dulux Professional, thương hiệu sơn hàng đầu từ AkzoNobel, tự hào tiếp tục là Nhà tài trợ Vàng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025.

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống

Doanh nhân 09:53

Tại Triển lãm Công nghệ Bosch Tech Tour 2025 ngày 24-10, Bosch đã giới thiệu "Ngôi nhà Bosch" (The House of Bosch).

Đà Nẵng sắp có trung tâm thương mại 20 triệu USD

Đà Nẵng sắp có trung tâm thương mại 20 triệu USD

Doanh nhân 09:47

Trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Đà Nẵng Super Center gồm đại siêu thị, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí... sẽ khánh thành vào ngày 17-11 tới.

Sách bất động sản giá 68 triệu: "Nếu bạn thấy đắt, nghĩa là cuốn sách này không dành cho bạn"

Sách bất động sản giá 68 triệu: "Nếu bạn thấy đắt, nghĩa là cuốn sách này không dành cho bạn"

Doanh nhân 08:00

Đó là chia sẻ của ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES).

Vĩnh Long phát triển hạ tầng kết nối, tạo động lực cho tăng trưởng

Vĩnh Long phát triển hạ tầng kết nối, tạo động lực cho tăng trưởng

Thị trường 16:10

Đồng bộ hạ tầng và liên kết vùng mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh, đặc biệt Trà Vinh cũ hưởng lợi từ các tuyến giao thông ven biển và trục kết nối liên tỉnh.

In An Khánh chuyên in tem logo dán theo yêu cầu tại TP HCM

In An Khánh chuyên in tem logo dán theo yêu cầu tại TP HCM

Vật tư 16:07

In An Khánh, với nhiều năm kinh nghiệm, đã khẳng định uy tín và chất lượng trong dịch vụ in logo dán giá rẻ TP HCM.

Tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động

Tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động

Doanh nhân 11:16

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1990 – 2025) vào chiều 22-10.

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa

Dự án 09:37

Sự xuất hiện của Gateway City – khu đô thị compound đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long – đang mở ra hướng đầu tư an toàn và sinh lợi dài hạn.

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

Tài chính 17:02

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

Tài chính 17:01

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chính thức ra mắt tính năng Nhận tiền qua số tài khoản là số điện thoại MoMo.

XEM THÊM