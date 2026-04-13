Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp trên thế giới
Trong lĩnh vực bất động sản, trên khắp thế giới, có những công trình nhà ở đã vượt qua giới hạn thông thường là không gian sống mà trở thành kiệt tác kiến trúc với vẻ đẹp choáng ngợp cả về ngoại thất lẫn nội thất.
Antilia (Mumbai, Ấn Độ)
Thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani, Antilia là một trong những ngôi nhà đắt đỏ và nổi tiếng nhất thế giới. Công trình cao 27 tầng, được trang bị bãi đỗ trực thăng, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và khu spa sang trọng. Nội thất bên trong tòa nhà là sự hòa quyện giữa truyền thống Ấn Độ và phong cách hiện đại xa hoa.
Cung điện Buckingham (London, Vương quốc Anh)
Nơi ở của Hoàng gia, cung điện Buckingham, được xem là biểu tượng của sự tráng lệ. Với hơn 700 phòng, các sảnh nghi lễ và phòng trưng bày hoàng gia, công trình này đại diện cho vẻ đẹp kiến trúc châu Âu cổ điển vượt thời gian.
Villa Leopolda (Riviera nước Pháp)
Từng thuộc sở hữu của Vua Leopold II (Bỉ), Villa Leopolda trải rộng trên khu đất 18 mẫu Anh với những khu vườn thực vật tuyệt đẹp. Biệt thự mang vẻ đẹp thanh lịch, yên bình, nhìn ra Địa Trung Hải thơ mộng. Nội thất bên trong dinh thự toát lên vẻ thanh lịch, quý tộc.
The One - Bel Air (Los Angeles, Mỹ)
Được mệnh danh là “lâu đài hiện đại”, The One là một trong những thiết kế nhà ở đẹp nhất thế giới thuộc trường phái kiến trúc đương đại. Các tiện ích trong ngôi nhà gồm hộp đêm, sân bowling và hồ bơi vô cực. Đây là biểu tượng của phong cách sống xa hoa bậc nhất thế giới hiện đại.
Fairwater (Sydney, Australia)
Nằm bên bờ cảng Sydney, Fairwater sở hữu không gian xanh rộng lớn và tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Công trình kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng cổ điển và các cải tiến hiện đại.
Khu điền trang Ellison - Woodside (California, Mỹ)
Thuộc sở hữu của tỷ phú Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle, khu điền trang này mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản. Với nhiều hồ nước nhân tạo và không gian thiên nhiên yên tĩnh, Estate là sự giao thoa tinh tế giữa công nghệ và thiên nhiên.
Palazzo di Amore (Beverly Hills, Mỹ)
Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải với vườn nho, phòng khiêu vũ và khuôn viên rộng lớn. Thiết kế đối xứng và lối vào hoành tráng giúp Palazzo di Amore luôn nằm trong danh sách những ngôi nhà đẹp nhất thế giới.
Updown Court (Surrey, Anh)
Được ví như cung điện hiện đại, Updown Court có hơn 100 phòng, hồ bơi trong nhà và rạp chiếu phim riêng. Kiến trúc của công trình là sự kết hợp ấn tượng giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Bên trong nhà là nội thất xa hoa với đá cẩm thạch và các chi tiết mạ vàng.
Xanadu 2.0 - Medina (Washington, Mỹ)
Thuộc sở hữu của Bill Gates, Xanadu 2.0 là một kỳ tích công nghệ. Ngôi nhà tích hợp năng lượng xanh, các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và màn hình nghệ thuật kỹ thuật số. Không gian nội thất được kết hợp giữa sự ấm cúng với những cải tiến hiện đại mang tính tương lai.
Witanhurst (London, Vương quốc Anh)
Là dinh thự tư nhân lớn thứ hai tại London, Witanhurst có tới 90 phòng cùng khu vườn rộng lớn. Công trình kết hợp phong cách Georgian cổ điển với tiện nghi hiện đại, mang vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm.
Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm
Ngôi nhà được cho là hẹp nhất thế giới với chiều ngang chỉ vỏn vẹn 63cm nhưng vẫn có thể sinh hoạt đầy đủ như một căn hộ bình thường.
Trong bối cảnh xu hướng sống tối giản và nhà ở diện tích nhỏ ngày càng phổ biến trên thế giới, công trình này được xem là một “cấp độ khác” của lối sống tiết kiệm không gian. Dù bề ngang chỉ tương đương chiều rộng của một cánh cửa, ngôi nhà vẫn được thiết kế để đáp ứng gần như trọn vẹn các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hiện đại.
Fabio Moreno, chủ nhân và cũng là người thiết kế công trình cho biết ý tưởng xây dựng ngôi nhà xuất phát từ mong muốn truyền tải thông điệp: hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu không gian rộng lớn, mà ở cách con người tận dụng hiệu quả những gì mình có.
Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà với thiết kế siêu mỏng và màu sắc nổi bật giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Tuy nhiên, bước vào bên trong, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy công trình này vẫn có đầy đủ các khu vực chức năng: phòng tắm, bếp, khu ăn uống, hành lang, phòng ngủ, góc làm việc, khu giặt giũ, thậm chí có tới hai cầu thang kết nối giữa các tầng.
Tất cả những tiện ích này đều được “nén” vào không gian chỉ rộng 63cm, buộc kiến trúc sư phải tính toán cực kỳ chi tiết từng centimet để đảm bảo tính an toàn và tiện nghi. Nội thất trong nhà chủ yếu là dạng gấp gọn hoặc đa năng, giúp tiết kiệm diện tích tối đa.
Ngôi nhà nằm ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama nên rất dễ thu hút sự chú ý của người qua lại. Hiện tại, công trình mở cửa cho khách tham quan, nhưng do không gian quá hẹp, việc di chuyển bên trong khá khó khăn, đặc biệt nếu có từ hai người trở lên cùng lúc.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà đã thu hút hàng nghìn lượt khách tò mò đến trải nghiệm và chụp ảnh, trở thành một điểm check-in mới lạ tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng công trình không chỉ mang tính sáng tạo mà còn gợi mở hướng đi cho kiến trúc nhà ở trong các đô thị đông đúc.
Nhà di động đẹp nhất thế giới: Như cung điện di động, giá hơn 56 tỉ, đã có người mua
Được mệnh danh là nhà di động "đẹp nhất thế giới", Loki Prevost 2026 gây chú ý với mức giá hơn 2,1 triệu USD (hơn 56 tỉ đồng). Thiết kế Bắc Âu tinh giản, nội thất xa hoa và loạt tiện nghi không thua kém biệt thự hạng sang.
Ra mắt tại triển lãm Florida RV SuperShow 2026 (diễn ra tại Mỹ từ 14 đến 18-1), chiếc Loki Prevost LE (Launch Edition) đời 2026, mã LC024, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê motorhome hạng sang. Dù có giá niêm yết lên tới 2.159.404 USD, mẫu xe này đã sớm tìm được chủ nhân mới chỉ sau thời gian ngắn trưng bày.
Loki Coach là cái tên còn khá mới trong phân khúc motorhome hạng A cao cấp, nhưng hãng độ xe này nhanh chóng tạo dấu ấn với những sản phẩm được xếp vào hàng sang trọng, nhiều công nghệ và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Riêng chiếc Loki Prevost LE 2026 được giới thiệu là "motorhome đẹp nhất thế giới" ngay tại thời điểm ra mắt.
Căn bếp này thể hiện rõ triết lý của Loki: tối đa hóa công năng mà không gây rối mắt. Trang bị gồm bồn rửa đá kiểu farmhouse, bếp từ hai vùng, cùng loạt thiết bị gia dụng cao cấp GE Cafe giấu kín: lò vi sóng đối lưu cỡ lớn, tủ lạnh hai cánh kèm ngăn đông và máy rửa chén dạng ngăn kéo.
Phòng vệ sinh phụ nằm trên hành lang dẫn tới phòng ngủ chính, diện tích nhỏ nhưng rất đẹp. Cửa sử dụng hệ thống điện - khí nén đặc trưng của Loki, bên trong có bồn rửa đá, tủ gương bao quanh và bồn cầu sứ nghiền chất thải.
Phòng ngủ chính có giường king-size, tủ quần áo hai bên giường và hai bên TV, trần bọc đệm cùng rất nhiều không gian lưu trữ. Loki tiếp tục chứng minh triết lý đề cao công năng: từng centimet vuông đều được tận dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đảm bảo chiếc xe vừa đẹp vừa có thể ở lâu dài.
Phòng tắm sau là dạng ensuite (phòng tắm riêng nằm trong phòng ngủ), đồng bộ phong cách và vật liệu với phòng tắm trước nhưng rộng rãi hơn nhiều.
Xe sử dụng động cơ Volvo Diesel công suất 550 mã lực, mô men xoắn 2.508Nm. Theo nhà sản xuất, motorhome này có khả năng tự chủ cao với 651 lít nước sạch, 435 lít nước xám và 227 lít nước thải.
"Ngôi nhà gỗ cổ nhất thế giới" giảm giá một nửa vẫn ế
Ở Birchington, Kent, Anh, có một ngôi nhà 6 phòng ngủ được xây dựng vào những năm 1870 được biết đến là ngôi nhà gỗ "cổ nhất" trên thế giới.
Mặc dù sở hữu kiến trúc độc đáo cùng view nhìn ra biển nhưng sau nhiều lần giảm giá, ngôi nhà vẫn không có người mua.
Theo Historic England, đây là một trong những ngôi nhà gỗ đầu tiên được xây dựng ở Vương quốc Anh và là tòa nhà được xếp hạng Cấp I.
Kiến trúc sư John Taylor đã thiết kế và xây dựng một số ngôi nhà gỗ hiện đại đầu tiên của Anh tại Kent trong khoảng thời gian từ năm 1869 đến năm 1870. Ông cũng được biết đến với việc thiết kế các nhà ga xe lửa dọc theo Tuyến đường sắt London, Chatham và Dover.
Ngôi nhà có tổng cộng 6 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng có phòng tắm riêng. Có một cầu thang nguyên bản trong vườn dẫn đến lối đi dạo ven biển, người mua có thể khôi phục và sử dụng. Ngôi nhà có một "phòng tháp" có thể chuyển đổi thành văn phòng tại nhà và một tòa nhà phụ bao gồm phòng ngủ (có phòng tắm), bếp và phòng khách.
Vào năm 2021, bất động sản này lần đầu được rao bán với mức giá 2,5 triệu bảng Anh. Ban đầu người ta nghĩ rằng với danh hiệu "ngôi nhà gỗ lâu đời nhất thế giới", ngôi nhà này có thể được bán một cách dễ dàng... Tuy nhiên, sau nhiều năm ngôi nhà vẫn chưa bán được mặc dù view rất đẹp, nhìn ra biển.
Vào năm 2023, giá chào bán của bất động sản đã giảm 1 triệu bảng Anh xuống còn 1,5 triệu bảng Anh với hy vọng thu hút người mua, nhưng vô ích. 4 trôi qua, giờ giá căn nhà này đã giảm xuống còn 1,25 triệu nhưng vẫn chưa phải là mức giá lạc quan.
10 tòa nhà văn phòng sở hữu kiến trúc bền vững nhất thế giới
Ngay bên dưới là 10 tòa nhà văn phòng được đánh giá bền vững nhất thế giới nhờ áp dụng nhiều kỹ thuật và công nghệ mới.
The Edge tọa lạc tại thành phố Amsterdam (Hà Lan), đây là tòa nhà văn phòng kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và công nghệ, được BREEAM đánh giá cao nhất về tính bền vững. The Edge bố trí giếng trời 15 tầng ở khu vực trung tâm, giúp điều hòa không khí và thúc đẩy thông gió tự nhiên.
The Edge có thiết kế chủ đạo là kính, đảm bảo không gian văn phòng luôn tràn ngập ánh sáng, kể cả vào những ngày mưa bão. Trên mái nhà là những tấm pin mặt trời bao phủ diện tích lên tới 4.100 m², cung cấp điện năng cho toàn bộ tòa nhà. The Edge cũng trang bị hệ thống trữ nước mưa để dùng trong nhà vệ sinh và tưới cây.
2. RB12 - Rio de Janeiro, Brazil
Tòa nhà văn phòng RB12 được thiết kế để hồi sinh trung tâm thành phố Rio de Janeiro (Brazil). Công trình xây dựng này sở hữu thiết kế táo bạo với công nghệ tiên tiến, tập trung áp dụng chiến lược phát triển bền vững cùng nguồn năng lượng tích cực.
RB12 là tòa nhà đầu tiên tại Brazil sử dụng tấm pin quang điện để tự sản xuất điện. Ở mặt tiền, các kiến trúc sư bố trí hệ cửa sổ tự động để kiểm soát ánh sáng tự nhiên. Các khu vườn treo trên sân thượng đảm nhận vai trò làm mát cho không gian bên trong.
3. Angel Square - Manchester, Vương quốc Anh
Tòa nhà văn phòng Angel Square tọa lạc tại thành phố Manchester, đây là công trình xây dựng có xếp hạng BREEAM cao nhất tại Anh. Angel Square có thiết kế mặt tiền hai lớp, kết hợp cùng bê tông khối nhiệt cao để giảm thiểu việc sưởi ấm và làm mát trong suốt cả năm.
4. Federal Center South Building 1202 - Seattle, USA
Federal Center South Building 1202 được cải tạo từ một nhà kho thành trụ sở làm việc của Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ. Điểm nhấn của tòa nhà này đó là tái sử dụng gỗ từ nhà kho 1202, xây dựng các hệ thống chủ động và thụ động để làm giảm tiêu thụ năng lượng.
Federal Center South Building 1202 bố trí các tấm che ngang, thanh chắn đứng và tấm che cửa sổ để ngăn nắng gắt. Tuy nhiên, ở bên trong, không gian làm việc luôn mát mẻ và nhận đủ ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, công trình này cũng trang bị hệ thống thu thập nước mưa và thoát nước tự nhiên.
5. One Embankment Place - London, Vương quốc Anh
One Embankment Place đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng BREEAM tại London, sau tòa nhà văn phòng The Edge. Công trình này ưu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học được sản xuất từ dầu thực vật thu gom và tinh chế tại địa phương, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo tiêu chí bền vững.
6. Powerhouse Kjørbo - Bærum, Na Uy
Tòa nhà Powerhouse Kjørbo tọa lạc tại Bærum (Na Uy), do Snøhetta có trụ sở ở Oslo thực hiện cải tạo. Theo mục tiêu đặt ra ban đầu, công trình này tạo ra năng lượng nhiều hơn so với mức tiêu thụ. Cụ thể, mỗi năm, các tấm pin mặt trời có khả năng sản xuất 41 kWh/m².
7. Genzyme Center - Massachusetts, USA
Genzyme Center là văn phòng làm việc của một số công ty công nghệ sinh học, được thiết kế bởi đơn vị Behnisch & Partner. Tòa nhà này gây ấn tượng với giếng trời 12 tầng, cung cấp đủ ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ khối nhà. Bên cạnh đó, nhờ hiệu ứng ống khói của giếng trời, không khí trong nhà luôn được làm mới.
8. CH2 Melbourne City Council House 2 - Melbourne, Australia
Thiết kế CH2 Melbourne City Council House 2 được thực hiện bởi DesignInc, trong đó nhấn mạnh vào sự tương tác giữa kiến trúc và thiên nhiên. Thiết kế mặt tiền của tòa nhà văn phòng có chức năng kiểm soát khí hậu bên trong, đồng thời giảm thiểu sự thay đổi của nhiệt độ.
9. Pixel - Melbourne, Australia
Tòa nhà văn phòng Pixel tọa lạc tại thành phố Melbourne (Australia), sở hữu thiết kế mặt tiền nổi bật với nhiều màu sắc khác nhau, tạo hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp mắt. Ở bên trong, không gian làm việc được bố trí đơn giản, mạch lạc, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Bullitt Center có 6 tầng với diện tích 4.645 m², được thiết kế bởi Miller Hull Partnership với mong muốn trở thành tòa nhà thương mại xanh nhất thế giới. Tòa nhà này sở hữu thiết kế khác biệt với nhà vệ sinh ủ phân hiếu khí, xử lý chất thải hiệu quả nhưng không thải ra mùi hôi khó chịu.
Bullitt Center cũng trang bị hệ thống thu gom nước mưa, sau đó lọc và khử trùng. Trên mái tòa nhà là những tấm pin quang điện lớn, tạo ra 230.000 kWh/năm, cung cấp đủ điện năng để vận hành tòa nhà.