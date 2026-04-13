Những ngôi nhà... nhất thế giới!

Chiêm ngưỡng 10 ngôi nhà siêu đẹp trên thế giới

Trong lĩnh vực bất động sản, trên khắp thế giới, có những công trình nhà ở đã vượt qua giới hạn thông thường là không gian sống mà trở thành kiệt tác kiến trúc với vẻ đẹp choáng ngợp cả về ngoại thất lẫn nội thất.

Antilia (Mumbai, Ấn Độ)

(Ảnh: Designasiamagazine)

Thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani, Antilia là một trong những ngôi nhà đắt đỏ và nổi tiếng nhất thế giới. Công trình cao 27 tầng, được trang bị bãi đỗ trực thăng, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và khu spa sang trọng. Nội thất bên trong tòa nhà là sự hòa quyện giữa truyền thống Ấn Độ và phong cách hiện đại xa hoa.

Cung điện Buckingham (London, Vương quốc Anh)

(Ảnh: Britannica)

Nơi ở của Hoàng gia, cung điện Buckingham, được xem là biểu tượng của sự tráng lệ. Với hơn 700 phòng, các sảnh nghi lễ và phòng trưng bày hoàng gia, công trình này đại diện cho vẻ đẹp kiến trúc châu Âu cổ điển vượt thời gian.

Villa Leopolda (Riviera nước Pháp)

(Ảnh: All That's Interesting)

Từng thuộc sở hữu của Vua Leopold II (Bỉ), Villa Leopolda trải rộng trên khu đất 18 mẫu Anh với những khu vườn thực vật tuyệt đẹp. Biệt thự mang vẻ đẹp thanh lịch, yên bình, nhìn ra Địa Trung Hải thơ mộng. Nội thất bên trong dinh thự toát lên vẻ thanh lịch, quý tộc.

The One - Bel Air (Los Angeles, Mỹ)

(Ảnh: Robb Report)

Được mệnh danh là “lâu đài hiện đại”, The One là một trong những thiết kế nhà ở đẹp nhất thế giới thuộc trường phái kiến trúc đương đại. Các tiện ích trong ngôi nhà gồm hộp đêm, sân bowling và hồ bơi vô cực. Đây là biểu tượng của phong cách sống xa hoa bậc nhất thế giới hiện đại.

Fairwater (Sydney, Australia)

(Ảnh: The Urban Developer)

Nằm bên bờ cảng Sydney, Fairwater sở hữu không gian xanh rộng lớn và tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Công trình kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng cổ điển và các cải tiến hiện đại.

Khu điền trang Ellison - Woodside (California, Mỹ)

(Ảnh: X)

Thuộc sở hữu của tỷ phú Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle, khu điền trang này mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản. Với nhiều hồ nước nhân tạo và không gian thiên nhiên yên tĩnh, Estate là sự giao thoa tinh tế giữa công nghệ và thiên nhiên.

Palazzo di Amore (Beverly Hills, Mỹ)

(Ảnh: YouTube)

Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải với vườn nho, phòng khiêu vũ và khuôn viên rộng lớn. Thiết kế đối xứng và lối vào hoành tráng giúp Palazzo di Amore luôn nằm trong danh sách những ngôi nhà đẹp nhất thế giới.

Updown Court (Surrey, Anh)

(Ảnh: Business Insider)

Được ví như cung điện hiện đại, Updown Court có hơn 100 phòng, hồ bơi trong nhà và rạp chiếu phim riêng. Kiến trúc của công trình là sự kết hợp ấn tượng giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Bên trong nhà là nội thất xa hoa với đá cẩm thạch và các chi tiết mạ vàng.

Xanadu 2.0 - Medina (Washington, Mỹ)

(Ảnh: The Most Expensive Homes)

Thuộc sở hữu của Bill Gates, Xanadu 2.0 là một kỳ tích công nghệ. Ngôi nhà tích hợp năng lượng xanh, các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và màn hình nghệ thuật kỹ thuật số. Không gian nội thất được kết hợp giữa sự ấm cúng với những cải tiến hiện đại mang tính tương lai.

Witanhurst (London, Vương quốc Anh)

(Ảnh: The Times)

Là dinh thự tư nhân lớn thứ hai tại London, Witanhurst có tới 90 phòng cùng khu vườn rộng lớn. Công trình kết hợp phong cách Georgian cổ điển với tiện nghi hiện đại, mang vẻ đẹp sang trọng và lịch lãm.

Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm Ngôi nhà được cho là hẹp nhất thế giới với chiều ngang chỉ vỏn vẹn 63cm nhưng vẫn có thể sinh hoạt đầy đủ như một căn hộ bình thường. Trong bối cảnh xu hướng sống tối giản và nhà ở diện tích nhỏ ngày càng phổ biến trên thế giới, công trình này được xem là một “cấp độ khác” của lối sống tiết kiệm không gian. Dù bề ngang chỉ tương đương chiều rộng của một cánh cửa, ngôi nhà vẫn được thiết kế để đáp ứng gần như trọn vẹn các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hiện đại. Ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ rộng 63cm (Ảnh: ODC) Fabio Moreno, chủ nhân và cũng là người thiết kế công trình cho biết ý tưởng xây dựng ngôi nhà xuất phát từ mong muốn truyền tải thông điệp: hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu không gian rộng lớn, mà ở cách con người tận dụng hiệu quả những gì mình có. Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà với thiết kế siêu mỏng và màu sắc nổi bật giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Tuy nhiên, bước vào bên trong, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy công trình này vẫn có đầy đủ các khu vực chức năng: phòng tắm, bếp, khu ăn uống, hành lang, phòng ngủ, góc làm việc, khu giặt giũ, thậm chí có tới hai cầu thang kết nối giữa các tầng. Tất cả những tiện ích này đều được “nén” vào không gian chỉ rộng 63cm, buộc kiến trúc sư phải tính toán cực kỳ chi tiết từng centimet để đảm bảo tính an toàn và tiện nghi. Nội thất trong nhà chủ yếu là dạng gấp gọn hoặc đa năng, giúp tiết kiệm diện tích tối đa. Ngôi nhà vẫn đầy đủ công năng sinh hoạt (Ảnh: ODC) Ngôi nhà nằm ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama nên rất dễ thu hút sự chú ý của người qua lại. Hiện tại, công trình mở cửa cho khách tham quan, nhưng do không gian quá hẹp, việc di chuyển bên trong khá khó khăn, đặc biệt nếu có từ hai người trở lên cùng lúc. Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà đã thu hút hàng nghìn lượt khách tò mò đến trải nghiệm và chụp ảnh, trở thành một điểm check-in mới lạ tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng công trình không chỉ mang tính sáng tạo mà còn gợi mở hướng đi cho kiến trúc nhà ở trong các đô thị đông đúc.

Nhà di động đẹp nhất thế giới: Như cung điện di động, giá hơn 56 tỉ, đã có người mua Được mệnh danh là nhà di động "đẹp nhất thế giới", Loki Prevost 2026 gây chú ý với mức giá hơn 2,1 triệu USD (hơn 56 tỉ đồng). Thiết kế Bắc Âu tinh giản, nội thất xa hoa và loạt tiện nghi không thua kém biệt thự hạng sang. Motorhome Loki Prevost 2026 được mệnh danh là “đẹp nhất thế giới”, giá 2,2 triệu USD. Ra mắt tại triển lãm Florida RV SuperShow 2026 (diễn ra tại Mỹ từ 14 đến 18-1), chiếc Loki Prevost LE (Launch Edition) đời 2026, mã LC024, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê motorhome hạng sang. Dù có giá niêm yết lên tới 2.159.404 USD, mẫu xe này đã sớm tìm được chủ nhân mới chỉ sau thời gian ngắn trưng bày. Loki Coach là cái tên còn khá mới trong phân khúc motorhome hạng A cao cấp, nhưng hãng độ xe này nhanh chóng tạo dấu ấn với những sản phẩm được xếp vào hàng sang trọng, nhiều công nghệ và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Riêng chiếc Loki Prevost LE 2026 được giới thiệu là "motorhome đẹp nhất thế giới" ngay tại thời điểm ra mắt.

Ngoại thất xe nổi bật với lớp sơn đen toàn bộ, kết hợp dải đèn LED chạy dọc thân. Yếu tố duy nhất có thể xem là "đơn giản" trên chiếc xe này nằm ở ảnh hưởng thiết kế Bắc Âu: đường nét gọn gàng, ít phô trương, tinh tế nhưng vẫn giữ sự tỉ mỉ vốn có của Loki. Bên trong là bố cục gồm 1,5 phòng tắm, phòng ngủ chính được ví như “ốc đảo thư giãn riêng tư”, khu lounge, phòng làm việc tại gia, khu ăn uống riêng biệt và một căn bếp tối giản nhưng đạt chuẩn của đầu bếp chuyên nghiệp. Có thể nói, đây là một ngôi nhà đúng nghĩa trên bánh xe, thậm chí có thể nói là một "cung điện di động", với mọi thứ cần thiết cho cuộc sống tiện nghi. Nội thất mang đậm phong cách Bắc Âu với đường nét gọn gàng, vật liệu cao cấp và công nghệ được tích hợp tinh tế. Ngay phía sau ghế lái là một quầy bar, thuận tiện sử dụng từ sofa kéo - cũng đồng thời là khu lounge. Không gian sinh hoạt chính được thiết kế mở, cho phép di chuyển liền mạch giữa các khu vực. Bàn ăn nằm cạnh lounge, với mặt bàn đá lớn có thể điều chỉnh vị trí, đi kèm ghế băng chữ U đẹp mắt. Căn bếp này thể hiện rõ triết lý của Loki: tối đa hóa công năng mà không gây rối mắt. Trang bị gồm bồn rửa đá kiểu farmhouse, bếp từ hai vùng, cùng loạt thiết bị gia dụng cao cấp GE Cafe giấu kín: lò vi sóng đối lưu cỡ lớn, tủ lạnh hai cánh kèm ngăn đông và máy rửa chén dạng ngăn kéo. Không gian bếp còn có nhiều mặt bàn và giải pháp lưu trữ hơn mức cần dùng Phòng vệ sinh phụ nằm trên hành lang dẫn tới phòng ngủ chính, diện tích nhỏ nhưng rất đẹp. Cửa sử dụng hệ thống điện - khí nén đặc trưng của Loki, bên trong có bồn rửa đá, tủ gương bao quanh và bồn cầu sứ nghiền chất thải. Phòng ngủ chính có giường king-size, tủ quần áo hai bên giường và hai bên TV, trần bọc đệm cùng rất nhiều không gian lưu trữ. Loki tiếp tục chứng minh triết lý đề cao công năng: từng centimet vuông đều được tận dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đảm bảo chiếc xe vừa đẹp vừa có thể ở lâu dài. Phòng tắm sau là dạng ensuite (phòng tắm riêng nằm trong phòng ngủ), đồng bộ phong cách và vật liệu với phòng tắm trước nhưng rộng rãi hơn nhiều. Không chỉ xa hoa bên trong, bên ngoài xe có hai kho chứa đồ xuyên suốt, trang bị khay trượt nhôm hạng nặng, một TV thông minh giấu trong khoang riêng, bếp ngoài trời đầy đủ, cùng các khoang kỹ thuật sạch sẽ, gọn gàng. Xe sử dụng động cơ Volvo Diesel công suất 550 mã lực, mô men xoắn 2.508Nm. Theo nhà sản xuất, motorhome này có khả năng tự chủ cao với 651 lít nước sạch, 435 lít nước xám và 227 lít nước thải.



"Ngôi nhà gỗ cổ nhất thế giới" giảm giá một nửa vẫn ế Ở Birchington, Kent, Anh, có một ngôi nhà 6 phòng ngủ được xây dựng vào những năm 1870 được biết đến là ngôi nhà gỗ "cổ nhất" trên thế giới. Mặc dù sở hữu kiến trúc độc đáo cùng view nhìn ra biển nhưng sau nhiều lần giảm giá, ngôi nhà vẫn không có người mua. Theo Historic England, đây là một trong những ngôi nhà gỗ đầu tiên được xây dựng ở Vương quốc Anh và là tòa nhà được xếp hạng Cấp I. Kiến trúc sư John Taylor đã thiết kế và xây dựng một số ngôi nhà gỗ hiện đại đầu tiên của Anh tại Kent trong khoảng thời gian từ năm 1869 đến năm 1870. Ông cũng được biết đến với việc thiết kế các nhà ga xe lửa dọc theo Tuyến đường sắt London, Chatham và Dover. Ngôi nhà có tổng cộng 6 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng có phòng tắm riêng. Có một cầu thang nguyên bản trong vườn dẫn đến lối đi dạo ven biển, người mua có thể khôi phục và sử dụng. Ngôi nhà có một "phòng tháp" có thể chuyển đổi thành văn phòng tại nhà và một tòa nhà phụ bao gồm phòng ngủ (có phòng tắm), bếp và phòng khách. Vào năm 2021, bất động sản này lần đầu được rao bán với mức giá 2,5 triệu bảng Anh. Ban đầu người ta nghĩ rằng với danh hiệu "ngôi nhà gỗ lâu đời nhất thế giới", ngôi nhà này có thể được bán một cách dễ dàng... Tuy nhiên, sau nhiều năm ngôi nhà vẫn chưa bán được mặc dù view rất đẹp, nhìn ra biển. Vào năm 2023, giá chào bán của bất động sản đã giảm 1 triệu bảng Anh xuống còn 1,5 triệu bảng Anh với hy vọng thu hút người mua, nhưng vô ích. 4 trôi qua, giờ giá căn nhà này đã giảm xuống còn 1,25 triệu nhưng vẫn chưa phải là mức giá lạc quan. Hình ảnh toàn cảnh ngôi nhà cổ nhất thế giới

