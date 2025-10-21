Tài chính

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

Thứ ba, 21/10/2025 17:02

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực về quy mô, hiệu quả và nền tảng tài chính, tiếp tục khẳng định định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng - Ảnh 1.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5%, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro của PGBank.

Tiền gửi khách hàng đạt 44.375 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh, phản ánh sự chủ động trong đa dạng hóa nguồn vốn và quản trị thanh khoản. Danh mục chứng khoán đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 4.251 tỷ đồng lên 8.171 tỷ đồng, hỗ trợ linh hoạt cho thanh khoản và thu nhập đầu tư.

Vốn điều lệ của ngân hàng được nâng lên 5.000 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.362 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, góp phần củng cố năng lực tài chính và tạo đà sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của PGBank đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 1.699 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần chiếm 82%, đạt 1.396 tỷ đồng, phản ánh năng lực khai thác hiệu quả nguồn vốn và quản trị chi phí vốn tối ưu trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp…

PGBank tiếp tục duy trì chính sách trích lập dự phòng thận trọng, các chỉ tiêu an toàn vốn, thanh khoản và tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) vẫn nằm trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm, PGBank tiếp tục đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống, triển khai thành công hệ thống Core Banking thế hệ mới (T24), và nhiều dự án chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng số, ESG và văn hóa doanh nghiệp.

Các nỗ lực này nằm trong lộ trình xây dựng một PGBank phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững, và luôn đồng hành cùng thành công của khách hàng và đối tác.

Với kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm, cùng đà tăng trưởng tín dụng ổn định, PGBank kỳ vọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2025, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Song Hà

ngân hàng nhà nước

Lợi nhuận trước thuế

tăng trưởng tín dụng

vốn chủ sở hữu
