Ra mắt Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE tại TP HCM

Đây là mô hình đầu tiên tại miền Nam của Việt Nam được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, thử nghiệm, triển khai các giải pháp tự động hoá và trí tuệ nhân tạo vào vận hành thực tế. Mục tiêu của ACE là trở thành nền tảng kết nối các nhà máy, nhà cung cấp robot và các công ty công nghệ, qua đó thúc đẩy quá trình tự động hóa và chuyển đổi số trong công nghiệp tại Việt Nam.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu và ứng phó với những rào cản thương mại mới từ quốc tế, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi sang quy trình sản xuất hiện đại, tự động hóa và bền vững. Điển hình là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu và mức thuế cao từ Mỹ, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tái cấu trúc mô hình sản xuất.

Trước bối cảnh đó, Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo ngay trong môi trường vận hành thực tế.

Đây là mô hình tiên phong tại miền Nam của Việt Nam được định vị như một hệ sinh thái mở, giúp kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa tầm nhìn chiến lược và năng lực triển khai thực tiễn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Kiên Nguyễn - Trưởng bộ phận Giải pháp Công nghiệp tại Gradion, đơn vị vận hành trung tâm ACE, chia sẻ: "Đây là cột mốc quan trọng thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc thúc đẩy và hỗ trợ quá trình tự động hoá của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm ACE là nền tảng tiên phong với hệ sinh thái mở hỗ trợ hành trình phát triển công nghiệp bền vững và là cầu nối giữa nhà máy, nhà cung cấp robot và các đối tác công nghệ để triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến."

Với sứ mệnh thúc đẩy công nghiệp 4.0 từ nền tảng thực tế, Trung tâm ACE được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc đưa doanh nghiệp Việt bước vào kỷ nguyên sản xuất hiện đại.