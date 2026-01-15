Rakuten Viber bắt tay với DoubleVerify tăng cường tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Hiện nay, hàng chục nghìn thương hiệu trên toàn cầu đang sử dụng Viber để tiếp cận tệp người dùng có mức độ tương tác cao thông qua quảng cáo. Công nghệ của DoubleVerify cho phép các thương hiệu theo dõi vị trí hiển thị quảng cáo, đánh giá khả năng hiển thị, nhận diện, đồng thời cung cấp những dữ liệu chi tiết về hiệu quả chiến dịch, từ đó hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động truyền thông.

Nhờ sự hợp tác này, các nhà quảng cáo trên Viber có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu với ngân sách hiệu quả. Giải pháp này giúp bảo vệ uy tín thương hiệu trong bối cảnh những lo ngại về gian lận quảng cáo và chất lượng hiển thị ngày càng gia tăng trên thị trường quảng cáo số.

Theo các thống kê gần đây từ DV Fraud Lab, lưu lượng quảng cáo không hợp lệ do bot tạo ra đã tăng 86%. Cùng với đó, 6 trong 10 nhà quảng cáo cho biết mối quan tâm lớn nhất của họ là quảng cáo xuất hiện ở đâu và trong bối cảnh nội dung như thế nào. Trước thực tế này, việc Rakuten Viber hợp tác với DoubleVerify được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo các chiến dịch quảng cáo được triển khai trong môi trường phù hợp.

Theo ông Jean-Marc Alomassor, Giám đốc Cấp cao phụ trách Giải pháp Quảng cáo tại Rakuten Viber, chia sẻ: "Bảo mật và quyền riêng tư luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của Rakuten Viber. Sự hợp tác với DoubleVerify mang lại cho các nhà quảng cáo sự yên tâm khi triển khai chiến dịch, với sự tin tưởng rằng quảng cáo của họ được phân phối trong môi trường an toàn, minh bạch và tạo ra tác động thực chất".

Ông David Goddard, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Phát triển Kinh doanh, Đo lường và Giải pháp cho Nhà xuất bản tại DoubleVerify, chia sẻ: "Việc hợp tác cho phép DoubleVerify hỗ trợ nền tảng này duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quảng cáo phù hợp ngữ cảnh và hiệu quả chiến dịch. Sự kết hợp giữa hai bên giúp các thương hiệu tiếp cận người dùng trong một môi trường đáng tin cậy và giàu tương tác".

Thông qua hợp tác này, Rakuten Viber tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một hệ sinh thái quảng cáo số an toàn, minh bạch và bền vững; mang lại giá trị thiết thực cho các nhà quảng cáo, đối tác và người dùng trên toàn cầu.